Citan para hoy a Eduardo Arana y todo el gabinete al Pleno del Congreso por atentado en concierto de Agua Marina

Pleno exige que premier y ministros informen las acciones para afrontar la ola de criminalidad que se ha agudizado

Ejecutivo expresó su rechazo a la medida contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte.| PCM

El Pleno del Congreso aprobó convocar para hoy jueves 9 de octubre a las 3:00 de la tarde al premier Eduardo Arana y todo el gabinete ministerial para que informen sobre “las medidas adoptadas y por adoptar para hacer frente a la violencia generada por bandas delincuenciales que atentan contra la seguridad ciudadana”.

Del mismo modo, según la moción aprobada, Arana y los ministros deberán hablar sobre la “reglamentación e implementación de las leyes sobre seguridad ciudadana aprobadas en los últimos meses por el Congreso”. Estas normas han sido defendidas por el autor de la moción, Eduardo Salhuana, a pesar de que son consideradas como leyes pro crimen.

Inicialmente, el pedido contemplaba invitar únicamente al premier y al ministro del Interior, Carlos Malaver. Sin embargo, luego del atentado en el concierto de Agua Marina en Chorrillos, se optó por cita al Consejo de Ministros en pleno.

La moción fue aprobada con 77 votos a favor y el voto en contra del congresista Luis Kamiche.

Promueven la vacancia de Dina Boluarte

Renovación Popular anunció la presentación de una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Norma Yarrow sostuvo que “los peruanos viven en pánico permanente” y atribuyó esta situación a la falta de liderazgo en el Ejecutivo. La parlamentaria calificó a Dina Boluarte como una “mujer incapaz” y afirmó que “no tiene ganas de gobernar”.

Desde la derecha plantean la
Desde la derecha plantean la vacancia presidencial de Boluarte. (Andina)

Yarrow enfatizó que la moción de vacancia no responde a intereses de desestabilización política, sino a la necesidad de responder a la crisis de seguridad: “Este pedido que vamos a hacer no lo hacemos por buscar un desequilibrio político, pero la bancada de Renovación Popular va a presentar el día de hoy la vacancia presidencial, la vacancia de Dina Boluarte”, declaró la congresista.

La legisladora también hizo un llamado a la unidad del Congreso, señalando que la coyuntura exige el respaldo de 87 congresistas para aprobar la vacancia, y subrayó que la decisión trasciende las divisiones ideológicas: “No valen izquierdas ni derechas. Acá en 7 meses se pueden buscar personas quieran gobernar”, manifestó.

Por su parte, el congresista Diego Bazán criticó la reciente declaración de Dina Boluarte en la que instó a la ciudadanía a no responder llamadas de extorsión. Bazán cuestionó la efectividad de esta recomendación y la desconexión del Ejecutivo con la realidad de los empresarios afectados por la criminalidad: “Qué fácil es para ella desde Palacio de Gobierno decirles a los miles de empresarios que no contesten. Si no contestas lo que sucede es que te ponen una dinamita, es que te matan”, expresó.

El parlamentario reiteró que la permanencia de Boluarte es “insostenible” y exhortó a la ciudadanía a observar el comportamiento de los legisladores en la votación: “Esperamos que la ciudadanía esté atenta a esos 87 parlamentarios que sí tienen la valentía de votar a favor y no le dan la espalda al pueblo peruano”, afirmó.

La reacción de otros sectores del Congreso no se hizo esperar. Susel Paredes, también congresista, cuestionó la motivación de la moción presentada por Renovación Popular, argumentando que la llamada “oposición bamba” busca distanciarse de Boluarte con miras a la reelección. Paredes recordó que desde abril había planteado la vacancia presidencial, aunque no logró reunir las firmas necesarias, y aseguró que suscribirá todas las mociones que se presenten en ese sentido.

En una conferencia de prensa posterior, Norma Yarrow explicó la posición previa de su bancada respecto a otras mociones de vacancia, como la relacionada con el caso del Rolex, señalando que esos temas correspondían a la competencia del Ministerio Público y a la comisión de fiscalización.

Según Yarrow, la situación actual es distinta debido a la “ingobernabilidad” y la pérdida de vidas humanas: “La figura de vacancia no se debe agotar y por eso es que anterior no hemos estado apoyando mociones de vacancias, porque la vacancia del Rolex era un tema que tenía que ver el Ministerio Público, cirugías y otros, cofre y otros. Por eso había una comisión de fiscalización que podía ver el caso. El tema que hay acá en este momento es ingobernabilidad. Vidas humanas que se están perdiendo. Es un tema importante que tenemos que verlo”, declaró.

