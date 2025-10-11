Incendio en Pamplona Alta EN VIVO: fuego arrasa con asentamiento humano en San Juan de Miraflores

Incendio en Pamplona Alta. Crédito: Infobae Perú

Un incendio de gran magnitud se desató la tarde de este sábado en el distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima. Vecinos reportaron que el fuego afecta varios inmuebles y una intensa columna de humo cubre la zona, generando alarma entre los residentes.

Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el siniestro fue reportado alrededor de las 17:30 en la avenida El Centenario, sector Virgen del Buen Paso, Pamplona Alta. Hasta el momento no se han registrado heridos, aunque existe preocupación por la posibilidad de que las llamas alcancen más viviendas construidas con material inflamable.

Varias unidades de bomberos se encuentran en el lugar controlando la emergencia y colaborando con la evacuación, mientras los vecinos retiran sus pertenencias. La prioridad es evitar que el incendio se propague hacia otras zonas habitadas.