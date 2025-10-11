Perú

Incendio en Pamplona Alta EN VIVO: fuego arrasa con asentamiento humano en San Juan de Miraflores

El Cuerpo General de Bomberos desplegó más de 20 unidades para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras viviendas. Hasta el momento, se estima que al menos tres cuadras han resultado afectadas por el siniestro

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Incendio en Pamplona Alta.
Incendio en Pamplona Alta.

Un incendio de gran magnitud se desató la tarde de este sábado en el distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima. Vecinos reportaron que el fuego afecta varios inmuebles y una intensa columna de humo cubre la zona, generando alarma entre los residentes.

Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el siniestro fue reportado alrededor de las 17:30 en la avenida El Centenario, sector Virgen del Buen Paso, Pamplona Alta. Hasta el momento no se han registrado heridos, aunque existe preocupación por la posibilidad de que las llamas alcancen más viviendas construidas con material inflamable.

Varias unidades de bomberos se encuentran en el lugar controlando la emergencia y colaborando con la evacuación, mientras los vecinos retiran sus pertenencias. La prioridad es evitar que el incendio se propague hacia otras zonas habitadas.

00:34 hsHoy

Vecinos asisten con baldes ante la escasez de agua

Pobladores de Pamplona Alta utilizan baldes con agua para poder apagar el incendio. | Canal N

La escasez de agua ha obligado a los residentes de la zona de Pamplona Alta a emplear baldes y mangueras domésticas para colaborar con los bomberos, que continúan trabajando para controlar el siniestro que comenzó poco antes de las 5 de la tarde.

Los bomberos han debido caminar al menos cuatro cuadras para encontrar hidrantes útiles que permitan reabastecer las unidades. El avance de las llamas se ve dificultado por la presencia de explosivos y pirotécnicos almacenados por la campaña navideña, cuya detonación fue reportada por testigos durante la emergencia.

00:32 hsHoy

Números de emergencia

  • Bomberos: 116
  • SAMU (atención médica): 106
  • Policía Nacional: 105
  • Defensa Civil / INDECI: 115
00:32 hsHoy

Minsa despliega cinco unidades del Samu ante posible traslado de heridos

Ante la gravedad del incendio registrado en San Juan de Miraflores, el Ministerio de Salud informó que, a través del SAMU, se desplegaron cinco unidades médicas para ofrecer atención y traslado inmediato a cualquier persona que pudiera resultar herida.

Además de los hospitales María Auxiliadora y Heves (Villa El Salvador), se alertó a los centros de salud Ollantay, Villa San Luis y Barreto para garantizar atención rápida a los posibles lesionados del siniestro. El Minsa mantiene vigilancia constante sobre la emergencia y coordina con los equipos de bomberos y autoridades locales para brindar soporte médico oportuno.

00:27 hsHoy

Sedapal asegura abastecimiento de agua para controlar incendio

Sedapal acudió de inmediato para colaborar en la atención del incendio de gran magnitud registrado en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. La empresa destinó tres camiones cisterna para abastecer de agua al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), los cuales permanecerán operativos durante toda la emergencia.

Además, se incrementó la presión en la red de distribución para reforzar el caudal disponible en la zona. Un equipo operativo de Sedapal brinda soporte técnico mediante la activación de la Unidad de Válvulas, la habilitación de hidrantes y la garantía del suministro continuo de agua, en apoyo directo a las labores de los bomberos. La empresa reiteró su compromiso de actuar con rapidez y eficiencia en coordinación con las autoridades, para proteger la vida y el bienestar de la ciudadanía.

00:21 hsHoy

Afectados por el incendio apoyan a los bomberos arrojando tierra

Vecinos de la zona se han sumado a las labores de los bomberos para intentar controlar el incendio que arrasó varias viviendas en San Juan de Miraflores. Debido a la magnitud del fuego y las dificultades de acceso para algunas unidades, los residentes recurrieron a arrojar tierra y agua en baldes para contribuir a sofocar las llamas.

Muchos trabajan junto a los bomberos para evitar que el fuego alcance otras viviendas cercanas. A pesar del peligro, afirman que no pueden quedarse inactivos mientras las llamas avanzan por su comunidad.

Afectados por el incendio apoyan a los bomberos arrojando tierra.
00:12 hsHoy

Incendio genera temor por posibles víctimas

A una hora de iniciado el incendio en San Juan de Miraflores, cerca de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos continúan las labores de control. Pese a los esfuerzos desplegados, persiste la preocupación entre los vecinos y equipos de rescate por la posibilidad de víctimas o heridos, dada la magnitud del siniestro y la rapidez de propagación de las llamas.

La emergencia ha afectado varias viviendas en la zona denominada La Favela, donde numerosas familias han perdido todas sus pertenencias. Los bomberos mantienen las operaciones para sofocar los últimos focos y descartan la presencia de personas atrapadas entre los escombros.

Incendio en Pamplona Alta.
Incendio en Pamplona Alta.
00:06 hsHoy

Varias cuadras de Pamplona Alta quedan sin luz por incendio

Vecinos de la zona afectada informaron sobre un corte del servicio eléctrico debido al avance del incendio. La interrupción se habría producido por la magnitud del fuego y el riesgo que representa para el tendido eléctrico.

Por ahora, no se ha confirmado si el corte se realizó como medida preventiva o si fue consecuencia directa del siniestro, pero diversas cuadras continúan sin energía mientras los bomberos operan para controlar las llamas. Se prevé que el servicio se restablecerá cuando la emergencia sea superada.

23:57 hsAyer

Bomberos enfrentan dificultades para acceder a la zona del incendio

Bomberos tienen dificultades para llegar a la zona de la emergencia.

Los bomberos enfrentan serias complicaciones para acceder a la zona del incendio debido a la estrechez y difícil acceso de las calles del sector. Esta situación ha provocado retrasos en la llegada de las unidades encargadas de controlar las llamas y evitar la propagación del fuego.

Además, la avenida Pista Nueva, principal vía de la zona, permanece cerrada por obras, lo que limita aún más el desplazamiento de los vehículos de emergencia. Los vecinos indicaron que los bomberos han tenido que buscar rutas alternas para acercarse al área afectada, lo que dificulta las labores de control del siniestro.

23:53 hsAyer

Incendio habría iniciado en un taller clandestino de pirotécnicos

Primeras versiones indican que el incendio se originó en un taller clandestino de pirotécnicos.

El origen del incendio en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, aún no ha sido determinado, pero los vecinos manejan diversas hipótesis sobre cómo pudo haberse iniciado. Algunos habitantes señalan que en la zona operaba una fábrica clandestina de pirotécnicos y que las primeras explosiones escuchadas corresponderían a estos productos, lo que habría provocado la rápida propagación del fuego.

Por otro lado, algunos residentes sostienen que el siniestro comenzó tras la explosión de un balón de gas en uno de los inmuebles. Durante varios minutos, se escucharon detonaciones de fuegos pirotécnicos, lo que aporta peso a la primera versión. Las autoridades mantienen abiertas ambas líneas de investigación, mientras los bomberos permanecen en la zona con labores para lograr el control total del incendio.

23:44 hsAyer

Samu despliega unidad médica en zona del siniestro

El Ministerio de Salud informó que, ante el incendio ocurrido en el sector Virgen del Buen Paso, el Samu desplegó una unidad médica en la zona y se alertó a los hospitales María Auxiliadora y Villa El Salvador ante la posibilidad de trasladar heridos.

El Minsa comunicó en su cuenta de X: “Ante el incendio que se registra en el sector Virgen del Buen Paso en Pamplona Baja, San Juan de Miraflores; el Minsa informa que, a través del @SamuPeruMinsa, se desplegó una unidad médica y se alertó a los hospitales María Auxiliadora y @HevesOficial ante posibles traslados de heridos”, señaló el ministerio.

