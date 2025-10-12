Alcalde de Pataz planea llegar hoy domingo a Palacio de Gobierno tras 45 días de caminata

Alcalde de Pataz planea llegar hoy a Palacio de Gobierno tras 45 días de caminata - RPP Noticias

Tras más de seis semanas recorriendo el país a pie, Aldo Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Pataz en La Libertad, prevé arribar hoy a Palacio de Gobierno, en Lima, para exigir atención y recursos para su región. La movilización, que partió el 25 de agosto, suma aproximadamente 970 kilómetros y busca marcar un precedente ante el centralismo que, según el alcalde, margina a las zonas más alejadas del Perú.

Una marcha de sacrificio inusual

El trayecto, según narró Mariños durante una entrevista a RPP Noticias, supera los 45 días y se ha realizado junto a una comitiva inicial de treinta personas. De acuerdo con el alcalde, a lo largo del recorrido se fueron sumando participantes de regiones como Amazonas, alcanzando un grupo de cuarenta acompañantes directos. “Logramos hacer caravanas de quince mil, veinte mil personas por algunos pueblos”, describió, y afirmó que en cada localidad visitada recogió demandas de la población.

El funcionario enfatizó que la caminata no tiene como fin un acto simbólico, sino obtener respuestas concretas del Ejecutivo y el Legislativo. Explicó que la falta de obras, inversión y servicios esenciales motivó el inicio de su trayecto rumbo a la capital. “A la provincia de Pataz me dieron unas oportunidades. Me hubiese gustado que me atiendan”, puntualizó.

Prioridades y demandas

Mariños establecerá contacto hoy, en primer término, con la ciudadanía reunida en la plaza San Martín, antes de dirigirse a Palacio de Gobierno. Anticipó que, en caso no recibir atención inmediata, permanecerá frente a la sede presidencial con la delegación, a la espera de diálogo. “Voy a pedir que el pueblo se quede en la plaza San Martín. Yo con la gente que me acompaña, que van a ser no más de 30 personas, a pernoctar frente a Palacio de Gobierno hasta que se nos atienda”, señaló. Insiste en la conformación de una mesa que permita exponer la problemática recogida en su trayecto.

Entre las demandas específicas de Pataz, el alcalde expuso la necesidad de asfaltar una doble vía en la provincia y la construcción de un hospital, dos proyectos que estima competencia directa del Ejecutivo. Añadió que solicitará la creación de la Universidad Nacional de Pataz, lo cual corresponde al Legislativo, y destacó: “Eso de ahí tiene que estar sí o sí dentro de ese pacto social”.

Contexto político y postura frente al nuevo presidente

En pleno desarrollo de su marcha, el país vivió cambios políticos tras la salida de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como presidente de la República. Mariños remarcó que la destitución de la anterior mandataria “no dependió solo del Congreso, sino de la movilización de la juventud, los transportistas y diferentes sectores del pueblo”. Sostiene que el reemplazo al frente del Ejecutivo no resuelve por sí solo los problemas estructurales que afectan a regiones como Pataz.

Sobre el desempeño del nuevo mandatario, el alcalde fue pragmático: “Si no instala la mesa de diálogo y no firma el pacto social, voy a ser uno de los que encabeza con todas mis fuerzas para que se vayan todos”. Dejó claro que su planteamiento gira en torno a la demanda de diálogo y la firma de un pacto social que priorice el respeto a la vida y la reivindicación de poblaciones históricamente postergadas.

La consigna de la movilización: unidad y paz

Durante la entrevista, Mariños insistió en la necesidad de mantener la protesta en términos pacíficos y exhortó a la juventud, incluidos los convocantes de protestas nacionales, a reivindicar sus demandas sin violencia. “No podemos seguir permitiendo que encarcelen a nuestra población, que quiten la vida de nuestra población. Yo les invoco a que sea pacífica”, expresó.

Desestimó versiones sobre una posible candidatura presidencial en los próximos comicios y recalcó que no pretende utilizar la movilización como plataforma política. “Que quede claro. Intentaron desprestigiar esta marcha, intentaron decir que esto sería político. Gracias a Dios que los días avanzan, los tiempos se acortan”, aseguró, reiterando que su único objetivo es lograr que el Estado atienda las demandas de Pataz y regiones similares.