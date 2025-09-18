Perú

Alcalde de Pataz acusa a César Acuña de tener “una actitud muy miserable con los pueblos” por incumplir obras viales

Aldo Salas Mariños calificó de “miserable” la actitud del gobernador regional de La Libertad ante la falta de avances en la carretera PE-10C. La crítica también se extendió al Ejecutivo de Dina Boluarte

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
Alcalde de Pataz: “César Acuña ha mostrado una actitud muy miserable con los pueblos” | Buenos Días Perú

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Salas Mariños, acusó abiertamente al gobernador regional de La Libertad, César Acuña, de no cumplir los compromisos asumidos ante las comunidades respecto al asfaltado de la carretera nacional PE-10C. Según declaraciones recogidas por Panamericana Noticias, Salas Mariños consideró que Acuña adoptó una “actitud muy miserable”.

“Después de tres días de espera, encontramos un gobernador regional de La Libertad, el señor César Acuña, indolente, con una actitud muy miserable para los pueblos, porque 21 días de caminata no le ha bastado a él para escucharnos”, señaló el alcalde a dicho medio.

Las críticas del funcionario también se dirigieron a la presidenta de la República, Dina Boluarte, al recordar que la promesa sobre la entrega del expediente técnico para el asfaltado de la carretera nacional fue nuevamente aplazada. De acuerdo con el testimonio de Salas Mariños, Boluarte comprometió primero la entrega para diciembre de 2024 y, tras una postergación, fijó julio de 2025 como nuevo plazo.

El alcalde provincial de Pataz,
El alcalde provincial de Pataz, Aldo Mariños, lanzó fuertes críticas contra el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, a quien calificó de “indolente” y con una “actitud muy miserable” hacia los pueblos de la sierra liberteña | Foto composición: Infobae Perú

“Él fue el garante, Dina Boluarte, quien nos pidió que lo esperemos hasta el mes de julio de este año 2025, después de la mentira que nos hicieron en diciembre del 2024”, sostuvo el alcalde.

La marcha, identificada como ‘marcha de sacrificio’, comenzó el 25 de agosto de 2025 en Tayabamba y se planteó como una respuesta directa a la falta de avances en el asfaltado de la carretera Mamahuaca-Tayabamba-Chagual y la construcción del hospital provincial.

Durante el trayecto, que superó los 252 kilómetros, el alcalde fue respaldado por miles de personas en localidades como Huamachuco. “Es inaudito que los niños y adultos sigan comiendo polvo todos los días”, había expresado Salas Mariños ante la prensa hace algunos días.

La protesta se sostiene en un pedido concreto: la ejecución de la obra según lo acordado y firmado por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y autoridades locales. “No hay expediente, le ha mentido a los pueblos y no dice esta voz que es libre y no sale a decir, aunque sea: ‘Discúlpenme, pues, les, les hemos mentido’”.

Advierten extender la movilización a Lima

En ausencia de respuestas satisfactorias en la ciudad de Trujillo, las rondas campesinas decidieron retomar el paro indefinido y plantearon extender la movilización hacia Lima si el MTC no formaliza la solución.

“Lo hemos postergado porque el presidente de ronda provincial se comunicó anoche con mi persona para decirme que él tiene una reunión mañana a las diez de la mañana en el MTC para ver qué respuesta tiene”, explicó Salas Mariños.

La postura del alcalde enfatiza que cualquier negociación requiere la presencia de todos los ministerios y entidades vinculadas, para evitar demoras asociadas a la burocracia estatal. “Esto se termina en una semana, porque pasa por un tema burocrático donde una institución le echa la culpa a la otra institución, esa a otra. Entonces, necesitamos estar todas y lo destrabamos lo más urgente”, puntualizó Salas Mariños.

Finalmente, Mariños agradeció la solidaridad de las comunidades que acompañaron su recorrido desde Tayabamba hasta Trujillo. “Les agradezco por la alimentación, por el hospedaje, por esa recepción multitudinaria en cada pueblo. Muchas gracias absolutamente a todos y a los medios de comunicación que han difundido esta noticia”, expresó.

Temas Relacionados

César Acuñaobras vialescarretera PE-10CPatazperu-politica

Más Noticias

Alertan que reforma de pensiones aún mantiene cambios riesgosos al sistema

Se aprobaron dos cambios importantes a la reforma de pensiones, pero la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios apunta que aún faltan más

Alertan que reforma de pensiones

Habrá retiro AFP en 2025: Todo sobre el monto, plazos y procedimientos del octavo acceso

Se aprobaron las 4 UIT. Ahora la promulgación está en manos de Dina Boluarte, quien tendrá 15 días hábiles para hacerlo. Ya anunció que no observará la norma

Habrá retiro AFP en 2025:

Isabel Acevedo no confía en el cambio de Christian Domínguez tras romance con Karla Tarazona: “¿Ustedes le creen?"

La popular ‘Chabelita’ volvió a Perú y no pudo ser ajena a la situación amorosa de su expareja

Isabel Acevedo no confía en

En octubre inicia el cobro de la nueva tarifa por uso en el aeropuerto Jorge Chávez: a quiénes y por qué

La representante legal de Lima Airport Partners (LAP), María Elena Reaño, brindó los últimos detalles sobre la aplicación de esta medida

En octubre inicia el cobro

PNP interviene a mujer que intentó ingresar a cárcel de Arequipa con más de 100 cápsulas de marihuana en el estómago

Personal de seguridad detectó a una joven con signos de nerviosismo, quien admitió haber ingerido cápsulas con droga que era destinada a uno de los internos del centro penitenciario

PNP interviene a mujer que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza pide al PJ

Delia Espinoza pide al PJ declarar ilegal a Fuerza Popular y cancelar su inscripción como partido

Dina Boluarte brindará un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas: Esta es su agenda completa

Susel Paredes presenta proyecto de ley que reconoce el trabajo sexual como actividad lícita en el Perú

Envían carta notarial a María Teresa Cabrera por afirmar que Delia Espinoza impidió el ingreso de Patricia Benavides a Fiscalía

Fiscalía concluye investigación contra Eduardo Arana por caso Cuellos Blancos y decidirá si lo acusa ante el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Isabel Acevedo no confía en

Isabel Acevedo no confía en el cambio de Christian Domínguez tras romance con Karla Tarazona: “¿Ustedes le creen?"

Maju Mantilla responde sobre supuesto vínculo sentimental con Fernando Díaz: “La mentira repetida no se convierte en verdad”

‘La Chama’ asegura que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, le escribió varias veces por DM: “Yo ni lo conocía”

Maju Mantilla anuncia entre lágrimas su retiro de ‘Arriba Mi Gente’: “Han dañado mi reputación y la de otras personas”

Fernando Díaz arremete contra quienes lo vinculan con Maju Mantilla: “Gente que está en una cloaca”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Partidos de hoy, jueves 18 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Eddie Fleischman explotó contra ‘Chorri’ Palacios por defender a Agustín Lozano: “Un jugador resentido, tiene intereses de por medio”