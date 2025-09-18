Alcalde de Pataz acusa a César Acuña de tener “una actitud muy miserable con los pueblos” por incumplir obras viales

Alcalde de Pataz: “César Acuña ha mostrado una actitud muy miserable con los pueblos” | Buenos Días Perú

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Salas Mariños, acusó abiertamente al gobernador regional de La Libertad, César Acuña, de no cumplir los compromisos asumidos ante las comunidades respecto al asfaltado de la carretera nacional PE-10C. Según declaraciones recogidas por Panamericana Noticias, Salas Mariños consideró que Acuña adoptó una “actitud muy miserable”.

“Después de tres días de espera, encontramos un gobernador regional de La Libertad, el señor César Acuña, indolente, con una actitud muy miserable para los pueblos, porque 21 días de caminata no le ha bastado a él para escucharnos”, señaló el alcalde a dicho medio.

Las críticas del funcionario también se dirigieron a la presidenta de la República, Dina Boluarte, al recordar que la promesa sobre la entrega del expediente técnico para el asfaltado de la carretera nacional fue nuevamente aplazada. De acuerdo con el testimonio de Salas Mariños, Boluarte comprometió primero la entrega para diciembre de 2024 y, tras una postergación, fijó julio de 2025 como nuevo plazo.

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Mariños, lanzó fuertes críticas contra el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, a quien calificó de “indolente” y con una “actitud muy miserable” hacia los pueblos de la sierra liberteña | Foto composición: Infobae Perú

“Él fue el garante, Dina Boluarte, quien nos pidió que lo esperemos hasta el mes de julio de este año 2025, después de la mentira que nos hicieron en diciembre del 2024”, sostuvo el alcalde.

La marcha, identificada como ‘marcha de sacrificio’, comenzó el 25 de agosto de 2025 en Tayabamba y se planteó como una respuesta directa a la falta de avances en el asfaltado de la carretera Mamahuaca-Tayabamba-Chagual y la construcción del hospital provincial.

Durante el trayecto, que superó los 252 kilómetros, el alcalde fue respaldado por miles de personas en localidades como Huamachuco. “Es inaudito que los niños y adultos sigan comiendo polvo todos los días”, había expresado Salas Mariños ante la prensa hace algunos días.

La protesta se sostiene en un pedido concreto: la ejecución de la obra según lo acordado y firmado por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y autoridades locales. “No hay expediente, le ha mentido a los pueblos y no dice esta voz que es libre y no sale a decir, aunque sea: ‘Discúlpenme, pues, les, les hemos mentido’”.

Advierten extender la movilización a Lima

En ausencia de respuestas satisfactorias en la ciudad de Trujillo, las rondas campesinas decidieron retomar el paro indefinido y plantearon extender la movilización hacia Lima si el MTC no formaliza la solución.

“Lo hemos postergado porque el presidente de ronda provincial se comunicó anoche con mi persona para decirme que él tiene una reunión mañana a las diez de la mañana en el MTC para ver qué respuesta tiene”, explicó Salas Mariños.

La postura del alcalde enfatiza que cualquier negociación requiere la presencia de todos los ministerios y entidades vinculadas, para evitar demoras asociadas a la burocracia estatal. “Esto se termina en una semana, porque pasa por un tema burocrático donde una institución le echa la culpa a la otra institución, esa a otra. Entonces, necesitamos estar todas y lo destrabamos lo más urgente”, puntualizó Salas Mariños.

Finalmente, Mariños agradeció la solidaridad de las comunidades que acompañaron su recorrido desde Tayabamba hasta Trujillo. “Les agradezco por la alimentación, por el hospedaje, por esa recepción multitudinaria en cada pueblo. Muchas gracias absolutamente a todos y a los medios de comunicación que han difundido esta noticia”, expresó.