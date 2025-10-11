Salió de su casa para encontrarse con un amigo, pero 13 días después fue hallado sin vida en un descampado de Cajamarca

José Agustín Cerquín Aguilar desapareció el 27 de septiembre y su caso movilizó a familiares, vecinos y rondas campesinas en Cajamarca. Foto: Composición Infobae Perú

José Agustín Cerquín Aguilar salió de su vivienda en Baños del Inca el 27 de septiembre rumbo a Bambamarca, donde tenía previsto permanecer solo un día. Desde ese momento, su familia dejó de tener comunicación con él. Tras más de dos semanas de intensa búsqueda, su cuerpo apareció este viernes 10 de octubre en el caserío Negritos, en la zona de Chanta Alta, distrito de La Encañada, Cajamarca.

Según informó RPP, la ubicación del cuerpo se logró gracias a la intervención de las rondas campesinas locales, que detuvieron a dos hombres vinculados con la motocicleta de la víctima. Estos dos detenidos proporcionaron información clave, según explicó el dirigente rondero Fernando Chuquilín, lo que permitió el hallazgo.

Durante la búsqueda, familiares y vecinos recorrieron sin descanso las trochas y caminos rurales, guiados por la última señal del celular de José Agustín, que se registró cerca del kilómetro 40, en dirección a El Tambo. La ausencia de apoyo por parte de algunas autoridades no detuvo los esfuerzos de la familia, que permaneció en la zona de manera continua.

Joven salió a ver a un amigo y luego desapareció

El 27 de septiembre, José Agustín partió de su casa a las 15:25 con su motocicleta Yamaha negra 250 cc, placa 4385-5A, y llevó dos cascos. Vestía casaca negra, pantalón blanco y zapatillas blancas. Planteaba regresar al día siguiente, pero no volvió a comunicarse con su familia.

José Agustín Cerquín Aguilar, de 29 años, fue visto por última vez el 27 de septiembre con su motocicleta Yamaha negra, antes de dirigirse a un encuentro con un amigo. foto: Mi Llaucán

La señal del GPS de su teléfono se perdió cerca del kilómetro 40, por una trocha en dirección a El Tambo, lo que complicó una localización temprana. La familia organizó búsquedas exhaustivas y denunció la desaparición ante la Policía Nacional, que dio inicio a las investigaciones correspondientes.

Con 29 años, José Agustín trabajaba en Compartamos Banco en Cajamarca y era soltero. Su ausencia generó preocupación en el entorno y movilizó a vecinos y amigos, quienes recorrieron caminos rurales y zonas apartadas en busca de pistas.

El papel de las rondas campesinas resultó fundamental. Tras identificar a dos individuos relacionados con la motocicleta, obtuvieron datos que condujeron a la ubicación del cuerpo en Negritos, lo que confirmó la muerte del joven.

Primo de principal sospechoso compartió detalles clave sobre la desaparición

Las investigaciones señalan que la motocicleta de José Agustín fue entregada por su primo, Jhon Brayan Vázquez Lara, de 19 años, a un joven de 18, quien posteriormente se trasladó a Lima. El menor explicó que ignoraba el origen real de la moto y que simplemente la recibió prestada, sin imaginar que estuviera relacionada con un crimen.

Cuatro días después, su primo le confesó que la moto provenía de un robo y que José Agustín había sido asesinado. Por miedo, no denunció de inmediato y solo intervino luego de conocer la búsqueda de la familia. Esta declaración fue determinante para que las rondas y las autoridades avanzaran en la investigación.

El cuerpo de José Agustín Cerquín Aguilar fue hallado sin vida el 10 de octubre en el caserío Negritos, en el distrito de La Encañada. Foto: Composición Infobae Perú / Informativo En La RED

La Policía Nacional continúa con las diligencias necesarias, buscando confirmar la versión, reunir pruebas y esclarecer la participación de los implicados. Además, analiza la cadena de custodia de la motocicleta y la posible vinculación con delitos como robo o encubrimiento.

Familia exige máxima sanción para los responsables

La familia de José Agustín exige el esclarecimiento del caso y reclama que los culpables reciban sanciones conforme a la ley. Indican que el joven había salido de casa para encontrarse con un amigo, actualmente identificado como principal sospechoso.

“Queremos justicia y que sea muerte con muerte, que sean quemados los que están involucrados”, expresó un familiar al medio local El Cajamarquino. Los familiares se mantuvieron junto a los ronderos, atentos a todas las instancias del proceso.

La comunidad de La Encañada continúa apoyando la búsqueda de justicia, colaborando con las rondas campesinas y las autoridades para proporcionar información y facilitar el proceso. La Fiscalía y la Policía trabajan en la recolección de pruebas y en determinar la secuencia exacta de los hechos que condujeron a la desaparición y muerte de José Agustín Cerquín Aguilar.