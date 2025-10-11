Perú

Salió de su casa para encontrarse con un amigo, pero 13 días después fue hallado sin vida en un descampado de Cajamarca

Dos personas fueron detenidas por las rondas campesinas por su presunta vinculación con el crimen. Uno de ellos reveló que la motocicleta de la víctima llegó a sus manos a través del principal sospechoso, quien era amigo de José Agustín

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
José Agustín Cerquín Aguilar desapareció
José Agustín Cerquín Aguilar desapareció el 27 de septiembre y su caso movilizó a familiares, vecinos y rondas campesinas en Cajamarca. Foto: Composición Infobae Perú

José Agustín Cerquín Aguilar salió de su vivienda en Baños del Inca el 27 de septiembre rumbo a Bambamarca, donde tenía previsto permanecer solo un día. Desde ese momento, su familia dejó de tener comunicación con él. Tras más de dos semanas de intensa búsqueda, su cuerpo apareció este viernes 10 de octubre en el caserío Negritos, en la zona de Chanta Alta, distrito de La Encañada, Cajamarca.

Según informó RPP, la ubicación del cuerpo se logró gracias a la intervención de las rondas campesinas locales, que detuvieron a dos hombres vinculados con la motocicleta de la víctima. Estos dos detenidos proporcionaron información clave, según explicó el dirigente rondero Fernando Chuquilín, lo que permitió el hallazgo.

Durante la búsqueda, familiares y vecinos recorrieron sin descanso las trochas y caminos rurales, guiados por la última señal del celular de José Agustín, que se registró cerca del kilómetro 40, en dirección a El Tambo. La ausencia de apoyo por parte de algunas autoridades no detuvo los esfuerzos de la familia, que permaneció en la zona de manera continua.

Joven salió a ver a un amigo y luego desapareció

El 27 de septiembre, José Agustín partió de su casa a las 15:25 con su motocicleta Yamaha negra 250 cc, placa 4385-5A, y llevó dos cascos. Vestía casaca negra, pantalón blanco y zapatillas blancas. Planteaba regresar al día siguiente, pero no volvió a comunicarse con su familia.

José Agustín Cerquín Aguilar, de
José Agustín Cerquín Aguilar, de 29 años, fue visto por última vez el 27 de septiembre con su motocicleta Yamaha negra, antes de dirigirse a un encuentro con un amigo. foto: Mi Llaucán

La señal del GPS de su teléfono se perdió cerca del kilómetro 40, por una trocha en dirección a El Tambo, lo que complicó una localización temprana. La familia organizó búsquedas exhaustivas y denunció la desaparición ante la Policía Nacional, que dio inicio a las investigaciones correspondientes.

Con 29 años, José Agustín trabajaba en Compartamos Banco en Cajamarca y era soltero. Su ausencia generó preocupación en el entorno y movilizó a vecinos y amigos, quienes recorrieron caminos rurales y zonas apartadas en busca de pistas.

El papel de las rondas campesinas resultó fundamental. Tras identificar a dos individuos relacionados con la motocicleta, obtuvieron datos que condujeron a la ubicación del cuerpo en Negritos, lo que confirmó la muerte del joven.

Primo de principal sospechoso compartió detalles clave sobre la desaparición

Las investigaciones señalan que la motocicleta de José Agustín fue entregada por su primo, Jhon Brayan Vázquez Lara, de 19 años, a un joven de 18, quien posteriormente se trasladó a Lima. El menor explicó que ignoraba el origen real de la moto y que simplemente la recibió prestada, sin imaginar que estuviera relacionada con un crimen.

Cuatro días después, su primo le confesó que la moto provenía de un robo y que José Agustín había sido asesinado. Por miedo, no denunció de inmediato y solo intervino luego de conocer la búsqueda de la familia. Esta declaración fue determinante para que las rondas y las autoridades avanzaran en la investigación.

El cuerpo de José Agustín
El cuerpo de José Agustín Cerquín Aguilar fue hallado sin vida el 10 de octubre en el caserío Negritos, en el distrito de La Encañada. Foto: Composición Infobae Perú / Informativo En La RED

La Policía Nacional continúa con las diligencias necesarias, buscando confirmar la versión, reunir pruebas y esclarecer la participación de los implicados. Además, analiza la cadena de custodia de la motocicleta y la posible vinculación con delitos como robo o encubrimiento.

Familia exige máxima sanción para los responsables

La familia de José Agustín exige el esclarecimiento del caso y reclama que los culpables reciban sanciones conforme a la ley. Indican que el joven había salido de casa para encontrarse con un amigo, actualmente identificado como principal sospechoso.

“Queremos justicia y que sea muerte con muerte, que sean quemados los que están involucrados”, expresó un familiar al medio local El Cajamarquino. Los familiares se mantuvieron junto a los ronderos, atentos a todas las instancias del proceso.

La comunidad de La Encañada continúa apoyando la búsqueda de justicia, colaborando con las rondas campesinas y las autoridades para proporcionar información y facilitar el proceso. La Fiscalía y la Policía trabajan en la recolección de pruebas y en determinar la secuencia exacta de los hechos que condujeron a la desaparición y muerte de José Agustín Cerquín Aguilar.

Temas Relacionados

Desaparición Cajamarca Rondas campesinas Policía Nacional Bambamarcaasesinatoperu-noticias

Más Noticias

Pedro García explicó por qué los jugadores de Perú no le dieron la pelota a Felipe Chávez en amistoso ante Chile: “No es tan fácil”

Se desató una polémica por la poca participación del canterano de Bayern Múnich durante los más de 10 minutos que estuvo en la derrota en Santiago

Pedro García explicó por qué

Luis Advíncula surge como importante opción para reforzar a Alianza Lima en la próxima temporada por Liga 1 2026

El conjunto ‘blanquiazul’ empieza a proyectarse en la conformación de la nueva estructura deportiva. En ese sentido, el nombre del experimentado lateral de Boca Juniors aparece en la agenda

Luis Advíncula surge como importante

Resultados del Atenea Open 2025: así van los partidos de Universitario y selección peruana

Las ‘pumas’ se enfrentarán a la ‘blanquirroja’ Sub 19 hoy, viernes 10 de octubre, a las 19:00 horas en el Coliseo del Colegio La Salle. Entérate cómo quedaron los encuentros de la competición

Resultados del Atenea Open 2025:

José Jeri: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

La crisis política que vive Perú se profundizó tras el atentado contra Agua Marina en Lima, evento que incrementó el rechazo ciudadano y parlamentario hacia Dina Boluarte, quien fue destituida antes de las elecciones de 2026.

José Jeri: últimas noticias del

Felipe Chávez realizó su debut oficial con Perú ante Chile en Clásico del Pacífico por fecha FIFA 2025

‘Pippo’, de 18 años, hizo su estreno con la ‘bicolor’ entrando de cambio por Jairo Concha. El entrenador Manuel Barreto le ofreció los 15′ minutos finales del partido, en Santiago

Felipe Chávez realizó su debut
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jeri: últimas noticias del

José Jeri: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

Juntos por el Perú solicita la restitución de Pedro Castillo como presidente y exige una Asamblea Constituyente

Dina Boluarte no irá a audiencia de impedimento de salida del país de este miércoles 15, anuncia su abogado

Estados Unidos se compromete a colaborar con el gobierno de transición de José Jerí en seguridad y democracia hacia el 2026

Dina Boluarte rompe el silencio tras su destitución y rechaza asilo político: “Estoy en mi hogar”

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo y Gigi se pronuncian

Rodrigo y Gigi se pronuncian acerca del ingreso de José Jerí: “Que se ilumine y haga las cosas bien”

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Perú

El curioso post de José Jerí tras conocer a Rosángela Espinoza y antes de ser presidente: “Sueño cumplido”

Beto Ortiz regresa con su programa político tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

DEPORTES

Luis Advíncula surge como importante

Luis Advíncula surge como importante opción para reforzar a Alianza Lima en la próxima temporada por Liga 1 2026

Resultados del Atenea Open 2025: así van los partidos de Universitario y selección peruana

Pedro García explicó por qué los jugadores de Perú no le dieron la pelota a Felipe Chávez en amistoso ante Chile: “No es tan fácil”

Felipe Chávez realizó su debut oficial con Perú ante Chile en Clásico del Pacífico por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, viernes 10 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo