Perú

Paro en Cajamarca se levanta luego de la vacancia de Dina Boluarte, ronderos esperan reunirse con nuevos ministros

La decisión de poner fin a la medida surgió tras una reunión de dirigentes donde se acordó conceder una tregua y esperar la conformación del nuevo Gabinete

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Paro en Cajamarca se levanta
Paro en Cajamarca se levanta luego de la vacancia de Dina Boluarte; ronderos esperan reunirse con el Ejecutivo| FOTO: Periodismo urbano

La suspensión del paro regional indefinido en Cajamarca fue anunciada este viernes 10 de octubre por el Frente de Defensa de los Intereses y Patrimonio de Cutervo, tras la vacancia presidencial de Dina Boluarte. El levantamiento de la protesta permitió restablecer de inmediato el tránsito en la carretera Fernando Belaúnde Terry, especialmente en el sector Chiple, bloqueada durante cinco días, según reportó RPP Noticias.

La decisión de poner fin a la medida surgió tras una reunión de dirigentes donde se acordó conceder una tregua y esperar la conformación del nuevo Gabinete. Marino Flores, presidente del Frente de Defensa, indicó que presentarán un pliego de reclamos al próximo gabinete.

“Suspender temporalmente el paro indefinido regional. Se solicitará una audiencia con el nuevo Consejo de Ministros”, manifestó en horas de la madrugada.

Ronderos levantan paro en Cajamarca|
Ronderos levantan paro en Cajamarca| Foto: Jaén Al Minuto

Paro podría reiniciarse

Durante los cinco días de paro, organizaciones campesinas, magisteriales y sociales de Cutervo, San Ignacio y Jaén se sumaron a la protesta. Flores señaló que la adhesión de estos sectores reflejó el nivel de descontento por el estancamiento de proyectos y servicios en Cajamarca.

Los pedidos de los ronderos destacan en la culminación de obras viales, mejoras en los servicios básicos y acciones para enfrentar la corrupción que afecta a la región.

A pesar del levantamiento en varios puntos, el bloqueo se mantiene en la provincia de Jaén, donde, según declaraciones de Domiciano Gonzáles, presidente de la Federación Subregional de Rondas Campesinas, continúan cerradas las vías entre Jaén y Chamaya.

Gonzáles advirtió que la continuidad de la medida será evaluada con las bases de San Ignacio y otras zonas en función de las decisiones que adopte el nuevo Gobierno. “De no atender las demandas justas, plasmadas en el pliego petitorio regional, se reiniciará de manera inmediata del paro regional”, advierten.

José Jerí dijo que se
José Jerí dijo que se negaría a asumir la presidencia, pero juramentó luego de la vacancia de Dina Boluarte

Vacancia de Dina Boluarte

Los ronderos realizaron este paro indefinido desde días atrás, pero no se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo. Ahora el panorama en el Perú es distinto tras la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral”, a pesar de que en anteriores oportunidades las bancadas no apoyaron.

Fueron 122 votos a favor de las cuatro mociones respaldadas por bancadas de distintos sectores políticos. Los fundamentos de la vacancia incluyeron presuntos actos de corrupción, abandono de cargo, uso irregular de viajes oficiales, incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana y la realización de supuestas intervenciones estéticas durante su mandato.

Diversos legisladores interpretaron la ausencia de Boluarte en el hemiciclo como una muestra de falta de respeto e incapacidad para responder a las acusaciones.

Las mociones de vacancia, numeradas 19769, 19770, 19771 y 19772, fueron promovidas por bloques como Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial y Renovación Popular, entre otros.

Al concluir la votación, la presidencia del Congreso dispuso la notificación inmediata de la resolución y la aplicación del régimen de sucesión presidencial, previsto en el artículo 115 de la Carta Magna, marcando el inicio de un nuevo proceso de transición constitucional en el país: José Jerí.

Actualmente, el paradero de Boluarte es desconocido.

Temas Relacionados

CajamarcaParo en CajamarcaDina BoluarteJosé Jeríperu-noticias

