Triple asesinato en San Martín de Porres: hombres fueron acribillados cerca a la muralla de Chuquitanta

Ninguna de las tres personas ha sido identificada hasta el momento, y los residentes aseguran que no serían vecinos del sector, donde la mayoría de habitantes se dedica a la agricultura

Clara Giraldo

Clara Giraldo

Triple asesinato en zona agrícola en San Martín de Porres| Latina Noticias

Un triple asesinato ocurrió la madrugada de este feriado 8 de octubre en el distrito de San Martín de Porres, en la zona agrícola conocida como la muralla de Chuquitanta. Según información preliminar, las víctimas fueron ejecutadas con varios disparos alrededor de las 4:30 de la mañana.

Vecinos de la zona relataron haber escuchado varios disparos. Una de las víctimas habría recibido al menos ocho impactos de bala. Ninguna de las tres personas ha sido identificada hasta el momento, y los residentes aseguran que no serían vecinos del sector, donde la mayoría de habitantes se dedica a la agricultura.

Dos de las víctimas se encuentran vestidos con short, mientras la tercera no tendría zapatillas. De esta manera, no se descarta que hayan permanecido retenidos durante varios días.

Triple asesinato en SMP: Vecinos
Triple asesinato en SMP: Vecinos denuncian inseguridad| Latina Noticias

La Policía Nacional llegó al lugar y permanece a la espera del fiscal y peritos de criminalística para el levantamiento de los cuerpos y las diligencias de investigación. Testigos señalaron que, además de los disparos, escucharon el motor de una camioneta en el lugar de los hechos, lo que es parte de las indagaciones.

Asimismo, en esta zona es difícil de acceder, por lo que no se descarta que los sicarios ya hayan conocido el lugar.

Vecinos escucharon disparos en la madrugada

Los residentes denunciaron que este tipo de crímenes son recurrentes en la zona, un descampado con poca iluminación y sin patrullaje policial ni serenazgo. “Siempre botan cuerpos aquí o los matan en la zona. Nunca vemos policías”, comentó una vecina, quien pensó inicialmente que los disparos eran pirotécnicos de una fiesta patronal.

“Por acá es muy desolado, necesitamos más policías, porque siempre pasa esto”, manifestó otra vecina a Panamericana.

Triple crimen en San Martín
Triple crimen en San Martín de Porres: víctimas fueron atacadas con múltiples disparos en Chuquitanta| Latina Noticias

Además, señalaron que la falta de seguridad los obliga a esperar la luz del día para realizar actividades como correr o ejercitarse, pues en anteriores ocasiones se han encontrado cadáveres en los alrededores.

La Policía Nacional aún no ha brindado mayores detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre los posibles responsables.

Canales de emergencia

  • Policía Nacional del Perú (PNP – 105): Ante un hecho violento o la presencia de disparos, se debe llamar de inmediato al 105, central de emergencias que coordina el despliegue policial. También se puede acudir directamente a la comisaría más cercana para formalizar la denuncia.
  • Serenazgo Municipal: En San Martín de Porres, el serenazgo atiende las llamadas de los vecinos a su central distrital. Sus patrullas suelen ser las primeras en llegar al lugar para resguardar la zona hasta la llegada de la Policía.
  • Ministerio Público – Fiscalía: Los fiscales de turno en criminalística intervienen en casos de homicidio o hallazgo de cadáveres. La PNP comunica el hecho a la Fiscalía, que dispone el levantamiento de los cuerpos y las primeras diligencias.
  • SAMU – 106: El Servicio de Atención Móvil de Urgencia responde a emergencias médicas, como heridos por disparos o personas en riesgo vital. Sus unidades brindan asistencia prehospitalaria y traslado a centros de salud.
  • Línea 100 (MIMP): Si bien está dirigida principalmente a casos de violencia familiar y de género, esta línea ofrece orientación y puede derivar la alerta a las autoridades correspondientes cuando hay peligro de vida.

