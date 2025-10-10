Perú

Ola migratoria en Perú: Expulsan a 80 extranjeros indocumentados desde Tumbes hacia Ecuador

Autoridades peruanas ejecutaron nueva deportación de migrantes intervenidos en Lima en medio de estrictas medidas de seguridad en la frontera norte

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Comerciantes de Aguas Verdes en
Comerciantes de Aguas Verdes en Tumbes expresaron su preocupación por las repercusiones económicas que provocaría el cierre temporal de la frontera con Ecuador. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: ANDINA/RPP)

Ochenta ciudadanos extranjeros fueron expulsados de Perú a través del Puente Internacional que une Aguas Verdes con Huaquillas, Ecuador, tras ser intervenidos en Lima por permanencia ilegal.

La presencia de las autoridades migratorias, en coordinación con las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), marcó la operación.

El procedimiento, puesto en marcha el martes 7 de octubre, implicó el traslado de los extranjeros en dos vuelos militares desde Lima hasta el aeropuerto Pedro Canga Rodríguez en Tumbes

En cada avión viajaron 40 personas, de nacionalidad venezolana y colombiana, quienes descendieron con pocas pertenencias bajo custodia policial, de acuerdo con información entregada por las autoridades.

En la terminal aérea, grupos de funcionarios aguardaban para iniciar el traslado inmediato al Puente Internacional, donde se concretó la salida de los extranjeros.

La vía elegida para la expulsión no fue el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CBF), el procedimiento usual, sino el citado puente que conecta los dos países.

La escena cobra relevancia ya que, en estos momentos, el ingreso de foráneos hacia Ecuador se encuentra restringido debido a un estado de emergencia por inseguridad, lo cual endurece los controles migratorios en toda la región.

Las autoridades peruanas comunicaron que eligieron este mecanismo alternativo para cumplir con la legislación y garantizar la ejecución de la expulsión.

Expulsan a extranjeros indocumentados desde
Expulsan a extranjeros indocumentados desde Tumbes hacia Ecuador.

La mayoría de las personas expulsadas habría ingresado a Perú por pasos irregulares en la frontera norte, sin la documentación migratoria requerida, como verificaron los operativos realizados días antes en la capital.

Según reportes del Ministerio del Interior (Mininter), los intervenidos fueron detectados en distintos puntos de Lima, en dispositivos focalizados destinados a combatir el ingreso y la permanencia ilegal en el país.

Este tipo de expulsiones activan un protocolo especial que se emplea en casos donde los migrantes no logran acreditar identidad ni un estatus migratorio regular.

Una operación similar se llevó a cabo en agosto del año pasado, cuando fueron expulsadas 102 personas, aunque se registró el retorno de más del 40% de ellas por vías no autorizadas.

Decisión polémica y antecedentes de retorno ilegal

La medida provocó atención mediática por su ejecución fuera de los canales oficiales establecidos, ya que no se utilizó el CBF de Tumbes como ocurre en la mayoría de estos procedimientos.

El contexto regional agrega un matiz particular, ya que las restricciones vigentes en Ecuador podrían incrementar la presión migratoria en la zona fronteriza y estimular el uso de rutas clandestinas, un patrón que fue observado en episodios anteriores.

Las autoridades reiteraron su compromiso para mantener la vigilancia en los principales puntos de ingreso y salida, y anunciaron que seguirán desarrollando operaciones similares en la capital y otras regiones.

Los dispositivos policiales y militares cuentan con protocolos específicos para identificar, intervenir y coordinar las expulsiones que corresponden en términos de ley.

El despliegue de recursos y el uso de medios aéreos para trasladar a los migrantes desde la capital hasta zonas de frontera refleja un cambio táctico en el control de flujos migratorios irregulares.

En tanto, la población local y los gobiernos de frontera monitorean el incremento de este tipo de operativos y sus eventuales consecuencias sobre la seguridad y la estabilidad social de ambos países.

Temas Relacionados

Extranjeros en PerúTumbesEcuadorFronteraperu-noticias

Más Noticias

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

La crisis política que vive Perú se profundizó tras el atentado contra Agua Marina en Lima, evento que incrementó el rechazo ciudadano y parlamentario hacia Dina Boluarte, quien fue destituida antes de las elecciones de 2026.

José Jeri EN VIVO: últimas

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2025

Con Lionel Messi, la ‘albiceleste’ se mide con la ‘vinotinto’ en Estados Unidos después del final de las Eliminatorias. Conoce los horarios de este duelo

A qué hora juega Argentina

Entre leyendas y procesiones: así vive Ica la Festividad del Señor de Luren, Patrimonio Cultural de la Nación

Cada octubre, miles de fieles reviven una tradición que combina la fe católica con antiguas ceremonias andinas

Entre leyendas y procesiones: así

El estadio Monumental corre peligro de perder la sede de la final de la Copa Libertadores 2025 por crisis política en Perú

La CONMEBOL evalúa la modificación de escenario a partir de la vacancia en contra de Dina Boluarte, situación que ha generado una nueva inestabilidad en el Gobierno del Perú

El estadio Monumental corre peligro

¿Dina Boluarte tendrá pensión vitalicia?: casos de Pedro Castillo y Alberto Fujimori son claves para la expresidenta

Infobae Perú consultó a constitucionalistas que afirman que el acceso de la exmandataria dependerá de una interpretación del Parlamento. Decisión ahora estaría en manos de la Mesa Directiva del Congreso, liderada por Fernando Rospigliosi

¿Dina Boluarte tendrá pensión vitalicia?:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jeri EN VIVO: últimas

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

¿Dina Boluarte tendrá pensión vitalicia?: casos de Pedro Castillo y Alberto Fujimori son claves para la expresidenta

Vacancia presidencial en Perú: el ‘arma’ parlamentaria que ha derrocado a cinco mandatarios en una década

José Jerí y su gabinete de transición: ¿qué papel jugarán los nuevos ministros?

Estos son los 61 congresistas cuyo voto fue clave para que José Jerí se convierta en el presidente del Perú

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla se pronuncia y

Maju Mantilla se pronuncia y rechaza acusaciones de Gustavo Salcedo: “Ha motivado un sinfín de agravios que dañan mi honra”

Beto Ortiz regresa con su programa político tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Melissa Paredes confirma reunión con Ethel Pozo: “No hay nada más lindo que hablar y arreglar las cosas, me encantó”

Maju Mantilla deja la casa familiar tras acuerdo con Gustavo Salcedo: “Él se queda con sus hijos y hay un régimen de visitas”

Hija de Lucho Quiroga habla sobre la situación que enfrenta el líder de Agua Marina tras recibir dos disparos en concierto

DEPORTES

Perú vs Chile EN VIVO

Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

El estadio Monumental corre peligro de perder la sede de la final de la Copa Libertadores 2025 por crisis política en Perú

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, viernes 10 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo