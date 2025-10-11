Perú

Laura Spoya revela su sorpresa al descubrir que el presidente José Jerí la seguía en Instagram tras asumir el cargo

La modelo contó cómo se enteró de que el jefe de Estado figuraba entre sus seguidores, justo cuando crecen las polémicas por el pasado digital y las interacciones en redes sociales del mandatario

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Video: Good Time

La revelación de Laura Spoya sobre el seguimiento en Instagram por parte del presidente José Jerí se suma a las recientes polémicas que giran entorno al nuevo mandatario. La modelo y exreina de belleza compartió su sorpresa e incomodidad al descubrir que el mandatario figuraba entre sus seguidores en la red social, justo cuando aumentaban los cuestionamientos sobre el pasado digital del jefe de Estado.

“Ayer en la madrugada, me escribió un seguidor y me puso: ‘Oe Laura, te sigue’. Y efectivamente, me metí a ver y me seguía”, relató Spoya en su programa digital ’Good Time’. La situación se produjo pocas horas después de que Jerí asumiera la presidencia, tras la destitución de Dina Boluarte, y mientras crecía el escrutinio sobre sus interacciones y publicaciones en redes sociales.

La reacción de Spoya no se limitó a la sorpresa inicial. Durante el programa, la modelo expresó su indignación al leer los comentarios y antiguos tuits atribuidos a Jerí, los cuales han sido calificados de sexistas y ofensivos por numerosos usuarios. La controversia se intensificó cuando, tras la viralización del seguimiento, el presidente dejó de seguir a Spoya en Instagram, en un aparente intento de reducir la exposición mediática.

Laura Spoya revela su sorpresa
Laura Spoya revela su sorpresa al descubrir que el presidente José Jerí la seguía en Instagram tras asumir el cargo.

Publicaciones y seguimientos polémicos del presidente José Jerí

El escrutinio sobre la actividad digital de José Jerí no se detuvo en el caso de Laura Spoya. Usuarios de redes sociales identificaron que el mandatario seguía en Instagram a cuentas vinculadas a la industria del entretenimiento para adultos, incluyendo la reconocida plataforma Brazzers y perfiles de modelos asociadas a OnlyFans. Los internautas llegaron a contabilizar hasta 300 cuentas de este tipo entre los seguidos por Jerí, lo que generó una oleada de críticas y memes en redes sociales.

Uno de los episodios más comentados fue la publicación realizada por Jerí en 2021 junto a la modelo e influencer Rosángela Espinoza. En esa ocasión, el entonces congresista compartió una fotografía con Espinoza durante un evento empresarial y escribió: “Sueño cumplido”. El mensaje, que en su momento pasó desapercibido, cobró notoriedad tras la asunción presidencial y fue calificado por muchos usuarios como “insólito” e “imprudente”, mientras que otros lo consideraron una simple anécdota personal.

La reacción pública ante estos hallazgos fue inmediata. Diversos sectores exigieron explicaciones al presidente, quien hasta el momento no ha emitido ningún pronunciamiento sobre sus seguimientos y publicaciones en redes sociales. En las primeras horas de su mandato, Jerí eliminó el seguimiento a varias de estas cuentas, pero las capturas de pantalla ya circulaban ampliamente en plataformas como X (antes Twitter), lo que impidió que el intento de limpiar su imagen digital tuviera el efecto deseado.

El curioso post del nuevo
El curioso post del nuevo presidente José Jerí junto a Rosángela Espinoza que enciende redes

Polémicos tuits del presidente José Jerí y el intento de borrar su pasado digital

El pasado digital de José Jerí también incluye una serie de tuits antiguos que han generado indignación y debate público. Mensajes publicados entre 2011 y 2015 en X (cuando tenía entre 25 a 29 años), muestran comentarios de tono sexista y referencias explícitas a mujeres.

Entre los ejemplos más citados figuran frases como: “Las mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Mastercard”, “Lo que más me gusta de toda fiesta infantil, ¡las animadoras! ¡Son un encantooo!”, y “Las chicas doradas italianas de Rústica son imponentes! Mejor me voy a Italia! Mamma mía!”.

Otros mensajes hacían alusión a figuras públicas y modelos, como el comentario: “Lo mejor de Peña Nieto es Angélica Rivera. Una mujer así a tu lado, inspira”. La viralización de estos tuits se produjo apenas horas después de la juramentación de Jerí como presidente, en un contexto donde la rapidez de la destitución de Boluarte impidió que el nuevo mandatario lograra borrar todos los mensajes de su perfil.

Usuarios de redes sociales respondieron con apodos y memes. Paralelamente, Jerí intentó eliminar publicaciones y seguimientos comprometedores en sus redes sociales, en lo que muchos interpretaron como un esfuerzo por borrar su pasado digital. Sin embargo, las evidencias ya se encontraban ampliamente difundidas, lo que dificultó cualquier intento de controlar el daño a su imagen pública.

Los polémicos tweets de José
Los polémicos tweets de José Jerí. Foto: Andina / Twitter

Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios y sectores de la sociedad civil exigieron explicaciones públicas y cuestionaron la idoneidad del mandatario para ejercer el cargo, en especial por la acumulación de antecedentes polémicos, que incluyen una denuncia de abuso sexual archivada por falta de pruebas y un proceso abierto por desobediencia a la autoridad.

Mientras algunos consideraron las publicaciones como simples anécdotas personales, otros las interpretaron como señales de una falta de ética y de respeto hacia las mujeres.

