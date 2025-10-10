Los polémicos y curiosos tweets de José Jerí que se volvieron virales cuando el nuevo presidente del Perú asumió el cargo

Los polémicos tweets de José Jerí. Foto: Andina / Twitter

José Jerí Oré asumió la presidencia de Perú aproximadamente a la 1:00 horas de hoy, viernes 10 de octubre, después de que el Congreso de la República aprobara la vacancia contra Dina Boluarte, en una votación que registró 122 votos a favor. La crisis de inseguridad abrió paso que el legislador limeño ocupa el cargo más importante, poco tiempo después de ser elegido presidente del Parlamento.

Las mociones de vacancia contra la exjefa de Estado fueron las protagonistas, inicialmente, del Pleno del jueves 9 de octubre. Si bien invitaron a Boluarte a que se defienda ante el Hemiciclo, ella ni su abogado asistieron, dando por concretada la vacancia.

Entonces, dado que no existen vicepresidentes en funciones, la Constitución establece que quien preside el Poder Legislativo asume la jefatura del Estado. Finalmente, el representante de Somos Perú asumió la presidencia, a pesar de polémicas que incluyen denuncias por abuso sexual, desobediencia a la autoridad y presuntos actos de corrupción relacionados con la Comisión de Presupuesto.

El séptimo presidente en nueve años. José Jerí asume el cargo máximo del gobierno luego de la vacancia de Dina Boluarte. - Crédito Presidencia Perú

Polémicos Tweets de José Jerí

Para la mayoría de la población, José Jerí era un desconocido. Si bien había asumido la presidencia del Congreso, no había tenido mucho tiempo en el puesto. Su rival hace dos meses fue José Cueto, de la bancada Honor y Democracia.

Luego de que se diera a conocer la encargatura es cuando internautas lograron rescatar su actividad en redes sociales desde el 2011, tanto en X como en Instagram. Es en Twitter donde se observa que al congresista le gustaba publicar constantemente sobre sus actividades y sus propias reflexiones, aunque estas últimas no han del agrado de muchos usuarios.

Jose Jerí publicaba en twitter constantemente. Foto: twitter

“Las chicas doradas italianas de Rústica son imponentes!Mejor me voy a Italia! Mamma mía!” y “Las mujeres que visten de blanco tienen algo que me atrae poderosamente”, son algunos de los tweets que se han descubierto.

En su Instagram, también se instauró la discusiones, ya que habría seguido páginas con contenido pornográfico, y hasta modelos de esta industria. Sin embargo, al ahora presidente no se ha pronunciado al respecto.

José Jerí publicaba constamente en twitter. Foto: Tweet

Denuncias pendientes y causas judiciales abiertas

Uno de los casos más sensibles acerca de Jerí surgió en enero de 2025, cuando una denuncia de violación sexual por parte de una mujer en Canta lo involucró directamente.

Ella manifestó que perdió la conciencia tras ingerir alcohol en una reunión y, al despertar, confirmó síntomas y evidencias de abuso, además de identificar prendas del entonces congresista y recordarlo físicamente. El propio Jerí negó las acusaciones públicamente a Canal N.

De acuerdo con documentación del Ministerio Público, el expediente fue archivado por el fiscal supremo Tomás Gálvez al determinarse que no existían elementos directos que vincularan a Jerí en el delito. El proceso contra el empresario Marco Antonio Cardoza Hurtado, señalado también en la acusación, permanece en curso en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta.

José Jerí dijo que se negaría a asumir la presidencia, pero juramentó luego de la vacancia de Dina Boluarte

En el ámbito judicial, Jerí Oré enfrenta un proceso abierto por desobediencia a la autoridad. El Poder Judicial le ordenó tratamiento psicológico debido a “impulsividad y conducta sexual patológica”, pero incumplió la medida, lo cual motivó una denuncia adicional. El caso busca establecer si el actual presidente fue debidamente notificado y si hubo una negativa voluntaria del mandato judicial.

El Ministerio Público sostiene que la investigación sigue activa y se suma a otros antecedentes que sitúan a Jerí bajo vigilancia en un periodo de alta exposición pública.

Acusaciones sobre corrupción y presión mediática

Por otra parte, el nuevo jefe de Estado es objeto de denuncias de corrupción provenientes de su gestión previa en la Comisión de Presupuesto del Congreso. La empresaria Blanca Ríos reveló a Panorama que, durante la presidencia de Jerí en esa comisión, se entregó un soborno de S/150.000 a su entorno con el fin de beneficiar un proyecto para Cajamarca en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Ríos, “tenía que saber, porque era su gente la que estaba con nosotros. El congresista Jerí dijo que sí, que no nos preocupáramos, que en el presupuesto va a salir”. Audios y chats estarían involucrando a operadores cercano.

Tras la publicación, Jerí se deslindó de los hechos y apartó a su asesor Nahum Hidalgo, expresando su disposición a colaborar la investigación. El caso se suma a la inquietud institucional por la transparencia y la confianza pública en el Ejecutivo y el Legislativo, en un momento donde la presión mediática y social sobre la clase política mantiene altos niveles de escrutinio.