Vacancia a Dina Boluarte: ministro César Vásquez salió sonriente de Palacio de Gobierno y anunció su candidatura para 2026

César Vásquez sale de Palacio de Gobierno luego de vacancia de Dina Boluarte y anuncia que postulará en las Elecciones 2026. (Video: marciachahua)

El gobierno de Dina Boluarte ha caído. La ahora ex presidenta fue vacada por el Congreso con 122 votos a favor. En medio de un contexto adverso para ella; uno de sus ministros, César Vásquez, abandonó Palacio de Gobierno con una sonrisa: el fin de la administración de Boluarte significa que él deja de ser el titular del Minsa y podrá postular al Senado el próximo año. Ya no tendrá que renunciar.

La noche del jueves, luego de que se decidió la vacancia de la presidenta Boluarte y que se grabara su último mensaje a la Nación, la periodista Marcia Chahua captó los últimos segundos de Vásquez como ministro de Salud.

“Ministro, ¿va a postular?”, se escuchó a uno de los reporteros que se ubicaron a las afueras de Palacio. Con una amplia sonrisa y los brazos en el aire, César Vásquez respondió con un breve “sí”, antes de subir a uno de los vehículos estacionados a las afueras de Palacio de Gobierno.

El ministro César Vásquez salió sonriente de Palacio de Gobierno luego de la vacancia de Dina Boluarte. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/@marciachahua)

César Vásquez pensaba renunciar

Hace apenas dos días, el entonces ministro de Salud había indicado que no había tomado una decisión definitiva sobre si renunciaría a su cargo, pero no descartó hacerlo. Según explicó a RPP, analizará su futuro junto a su familia durante los próximos días y podría tener una respuesta pasado el fin de semana, justo en la fecha límite en la que se vence el plazo para su renuncia al cargo.

“Todavía no lo he decidido. La fecha límite es el lunes. Todavía no tengo una decisión clara al respecto, pero por ahora estoy abocado a recorrer el país e iniciar e inaugurar obras conforme nos hemos comprometido. Espero este fin de semana evaluar en tranquilidad con mi familia para poder decidir. No es una decisión fácil”, afirmó al medio radial durante una visita a Piura.

El ministro de Salud, César Vásquez, afirma que pensará si renuncia al Minsa durante el fin de semana para postular a las Elecciones 2026. (VIdeo: RPP)

El ahora ex ministro, que nunca renunció a su afiliación al partido Alianza Para el Progreso, liderado por el gobernador regional de La Libertad, César Acuña; ahora tiene vía libre para iniciar su campaña electoral con miras a ocupar una plaza en el nuevo Senado a partir del próximo 28 de julio del 2026.

Un candidato para Alianza Para el Progreso

Días antes, luego de la renuncia del ministro Juan José Santiváñez al Minjus, Vásquez afirmó a RPP que, de optar por la candidatura, lo haría desde Alianza para el Progreso (APP), agrupación política liderada por César Acuña, con la que aún mantiene afiliación y en la que cuenta con experiencia tras haber ocupado una curul en el Congreso en 2016.

Vásquez enfatizó que su prioridad en la gestión actual es dejar encaminadas distintas obras antes de tomar cualquier determinación. Señaló: “Es algo que todavía no tengo definido. Es una oportunidad y un derecho que tiene todo ciudadano y los ministros no están exceptuados de participar en una contienda electoral. De mi parte todavía no tengo una decisión clara, voy a evaluarlo, no lo descarto”, sostuvo.

Según el alcalde de Magdalena, Francis Allison, César Vásquez lideraría la nómina al Senado, seguido por otros nombres conocidos, como el de Marisol Espinoza, Lady Camones y, en la quinta posición, Juan José Santiváñez, quien renunció al Ministerio de Justicia a inicios de octubre.