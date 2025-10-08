Perú

Ministro César Vásquez pensará este fin de semana si renuncia al Minsa este fin de semana: “no es una decisión fácil”

El titular del Minsa sigue sin descartar la posibilidad de postular al senado en las Elecciones 2026. Vásquez aún mantiene su militancia en Alianza Para el Progreso y podría integrar su lista al Congreso para el próximo año

El ministro de Salud, César Vásquez, afirma que pensará si renuncia al Minsa durante el fin de semana para postular a las Elecciones 2026. (VIdeo: RPP)

El final de la gestión del ministro César Vásquez al frente del Ministerio de Salud (Minsa) se acerca ante la posibilidad de su renuncia antes del 13 de octubre para postular al Senado en las Elecciones Genarales 2026.

El titular del Minsa indicó esta mañana que todavía no ha adoptado una decisión definitiva. Según explicó a RPP, analizará su futuro junto a su familia durante los próximos días y podría tener una respuesta pasado el fin de semana, justo en la fecha límite en la que se vence el plazo para su renuncia al cargo.

“Todavía no lo he decidido. La fecha límite es el lunes. Todavía no tengo una decisión clara al respecto, pero por ahora estoy abocado a recorrer el país e iniciar e inaugurar obras conforme nos hemos comprometido. Espero este fin de semana evaluar en tranquilidad con mi familia para poder decidir. No es una decisión fácil”, afirmó al medio radial durante una visita a Piura.

César Vásquez no descarta su renuncia al gobierno de Dina Boluarte

Un candidato para Alianza Para el Progreso

Días antes, luego de la renuncia del ministro Juan José Santiváñez al Minjus, Vásquez afirmó a RPP que, de optar por la candidatura, lo haría desde Alianza para el Progreso (APP), agrupación política liderada por César Acuña, con la que aún mantiene afiliación y en la que cuenta con experiencia tras haber ocupado una curul en el Congreso en 2016.

Vásquez enfatizó que su prioridad en la gestión actual es dejar encaminadas distintas obras antes de tomar cualquier determinación. Señaló: “Es algo que todavía no tengo definido. Es una oportunidad y un derecho que tiene todo ciudadano y los ministros no están exceptuados de participar en una contienda electoral. De mi parte todavía no tengo una decisión clara, voy a evaluarlo, no lo descarto”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de nuevas salidas en el Consejo de Ministros, el ministro Vásquez prefirió reservarse comentario: “Eso todavía tiene que verse hasta el último día. Creo que la fecha es el 13 de octubre, si no me equivoco. Por lo menos hasta ahora esa es la decisión que hay. Probablemente en el transcurso de la semana, si hubiera otra decisión, se comunicará”.

Ministro César Vásquez y su líder César Acuña. Foto: Ministerio de Salud

Ministros podrían renunciar

La incertidumbre sobre su permanencia en el cargo también alcanza a otros integrantes del gabinete. César Sandoval, ministro de Transportes, medita sus próximos pasos y, a pesar de su pasado aprista, ha exhibido acercamientos hacia César Acuña, perfilándose como posible aliado de APP, agrupación política de la que es militante.

En Agricultura, Ángel Manero estaría preparando su salida con la vista puesta en Fuerza Popular; su entorno evalúa la conveniencia de postular al Congreso o al Senado, atendiendo tanto la cuota regional como nacional. En Amazonas, la candidatura de José Arista, exministro de Economía, suma visibilidad gracias a paneles promocionales, aunque aún carece de respaldo ciudadano consolidado.

Por su parte, Morgan Quero, titular de Educación, mantiene conexiones con el entorno presidencial y figura como uno de los principales referentes de Ciudadanos por el Perú (CPP), partido fundado por Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.

Según el alcalde de Magdalena, Francis Allison, César Vásquez lideraría la nómina, seguido por Marisol Espinoza, Lady Camones y, en la quinta posición, Juan José Santiváñez. Allison destacó el rol de Vásquez en la gestión de la salud en Magdalena, además de anunciar su intención de postular a la alcaldía de Lima. También resaltó que Santiváñez, a pesar de las críticas, cuenta con el apoyo de sectores policiales.

