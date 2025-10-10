Primer discurso de José Jerí como presidente de la República

José Jerí Oré asumió la presidencia del Perú las primeras horas del viernes 9 octubre tras la destitución de Dina Boluarte, prometiendo a la Generación Z y al resto de la ciudadanía que el Estado escuchará sus demandas y trabajará por un país más justo y seguro. El líder político, cuya llegada al cargo ocurre en medio de graves cuestionamientos y procesos judiciales pendientes, hizo un llamado a la reconciliación nacional y la acción inmediata

Un liderazgo cuestionado para una transición política

La vacancia de Dina Boluarte fue aprobada por el Congreso con 122 votos favorables y abrió paso a una nueva transición presidencial, tal como lo exige el artículo 115 de la Constitución peruana. En ese contexto, José Jerí Oré, hasta hace unas horas presidente del Congreso, asumió como jefe del Ejecutivo frente a un Parlamento fragmentado y una ciudadanía marcadamente escéptica. La asunción de Jerí ocurre en una coyuntura de profunda crisis política, con instituciones debilitadas y un malestar social que se refleja en protestas y exigencias de cambios estructurales.

Jerí se dirigió a los jóvenes en su primer mensaje, en especial a la Generación Z, quienes recientemente se movilizaron de forma masiva demandando cambios reales. “Están exigiendo cambios”, expresó, reconociendo el papel activo de la juventud en las movilizaciones y en la demanda de una mayor atención del Estado hacia sus necesidades y expectativas.

José Jerí y su mensaje a la Generación Z como nuevo presidente del Perú: “Están exigiendo cambios” - Andina - (OVEJA NEGRA: Juan Zapata y Juan Mandamiento)

Promesas de empatía y reconciliación nacional

El discurso inaugural de Jerí Oré enfatizó el objetivo de instalar un gobierno de transición, empatía y reconciliación nacional de amplia base. “Tenemos que construir juntos acuerdos mínimos”, declaró durante su primer mensaje como presidente, aludiendo a la necesidad de unir fuerzas entre los distintos sectores políticos y la ciudadanía para enfrentar la crisis.

Jerí hizo énfasis en la incapacidad del Estado para responder a las expectativas de los peruanos, especialmente de los jóvenes, a quienes pidió disculpas por los errores de anteriores gestiones. “Hay que ser dignos y saber pedir perdón”, remarcó, y se comprometió a “sentar las bases de un país que permita, con la empatía, generar una reconciliación entre todos los peruanos”.

Además, señaló la urgencia de enfrentar la inseguridad ciudadana. “El principal enemigo está afuera, en las calles: las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos. Y como enemigos, debemos declararle la guerra a la delincuencia.” La promesa de iniciar acciones inmediatas contra la criminalidad fue recibida con aplausos en el Congreso.

El nuevo presidente de Perú, José Jeri, camina el día de la ceremonia de investidura, después de que el Congreso votara a favor de destituir a la ex presidenta Dina Boluarte, en Lima, 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

La sombra de las denuncias y cuestionamientos

El ascenso de José Jerí se ve opacado por una serie de denuncias e investigaciones abiertas. Jerí estuvo involucrado en una denuncia de abuso sexual presentada en enero de 2025, que fue archivada por el fiscal supremo Tomás Gálvez ante la falta de pruebas directas, aunque el proceso contra otro implicado continúa. Además, el presidente afronta una investigación por desobediencia a la autoridad, ya que incumplió una orden judicial de someterse a tratamiento psicológico por conducta sexual patológica, disposición asociada al mismo caso de abuso.

Las acusaciones de corrupción también rodean la figura del mandatario. Blanca Ríos, empresaria, denunció que durante su gestión al frente de la Comisión de Presupuesto, se entregó un soborno de S/150.000 a miembros de su entorno para favorecer la inclusión de un proyecto en Cajamarca en el presupuesto nacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Panorama difundió audios y chats que supuestamente vinculan a Jerí en la trama. Ante estas revelaciones, el ahora presidente se comprometió a colaborar con las investigaciones y separó de su equipo al asesor involucrado.

“El congresista Jerí dijo que sí, que no nos preocupáramos, que en el presupuesto va a salir”, citó la empresaria en su acusación. Todo esto ocurre en un contexto de gran desconfianza ciudadana y debate sobre la idoneidad de Jerí para conducir la transición.

Un mensaje a la Generación Z y la promesa de cambios

El nuevo presidente peruano subrayó la responsabilidad que pesa sobre las instituciones para responder ante las exigencias de la juventud. La Generación Z en Perú, que representa el 25% de la población nacional, ha demostrado una significativa capacidad de movilización y articulación política frente a temas como la corrupción, la informalidad y la falta de oportunidades.

“Tenemos la obligación de cambiar esa historia”, enfatizó Jerí. Instó al Congreso y a la ciudadanía a confiar en la posibilidad de construir una democracia estable, capaz de escuchar y procesar las demandas sociales, en especial de “la generación Z, que está con justo derecho exigiendo cambios”.

Dentro de los compromisos asumidos, el presidente interino incluyó la garantía de un proceso electoral transparente, limpio y neutral para la próxima elección presidencial, así como la coordinación entre todas las instituciones del Estado para enfrentar la inseguridad pública.