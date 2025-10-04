Nueva marcha de la Generación Z EN VIVO hoy sábado 4 de octubre: Así se desarrollará la protesta en el Centro de Lima

La marcha ocurrida el 27 y 28 de septiembre hacia el Congreso unió a transportistas, a la ‘Generación Z' y a diversos gremios.| ANDINA/Jhony Laurente

Miles de jóvenes del colectivo denominado ’Generación Z’ se preparan para protagonizar una nueva marcha en el centro de Lima este sábado 4 y domingo 5 de octubre.

Esta movilización desafía la gestión de Dina Boluarte y el actual Congreso de la República. La protesta, lejos de disiparse, ha ganado fuerza con el pasar de las semanas y ha sumado nuevos sectores sociales bajo consignas contra la corrupción y por mayor seguridad ciudadana. Tales como el gremio de transportistas urbanos, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), entre otros.

“Estamos cansados de la corrupción y la indiferencia del Ejecutivo y el Legislativo”, expresan los jóvenes convocantes a través de redes sociales.

El epicentro de la manifestación será la Plaza San Martín, punto simbólico de las recientes jornadas de protesta, donde se espera la concentración a las 17:00 horas. Como en anteriores jornadas de protesta, el objetivo será llegar hasta los exteriores del Congreso de la República, ubicado en la avenida Abancay.

El teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, informó que se monitoreará la protesta con cámaras y drones para evitar daños al patrimonio y la economía local. “No se tolerará violencia. Los responsables de actos violentos enfrentarán denuncias”, aseguró.

La protesta juvenil contra la Ley N.º 32123 volvió a convocar multitudes en la Plaza San Martín. Miles marcharon hacia el Congreso en medio de un despliegue de 5 mil policías. (Gran Angular)

El impacto de la movilización

La serie de protestas recuerda episodios recientes de la vida política peruana, como la caída de Manuel Merino en 2020 y las reacciones a la destitución de Pedro Castillo en 2023.

Omar Coronel, experto en Movimientos Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, afirmó a BBC Mundo que “los protagonistas son sobre todo jóvenes que están entrando al mercado laboral y se enfrentan a limitaciones estructurales”.

La demanda principal gravita en torno al cese de la corrupción, la reorganización total de la Policía Nacional, la restitución de la fiscal Delia Espinoza, la reforma de pensiones y el combate al auge de la extorsión y el sicariato.

Coronel identificó además la influencia de ejemplos internacionales, como las movilizaciones en Nepal e Indonesia.

Un símbolo reiterado durante las protestas es la letra “Z”, junto con banderas de la serie japonesa One Piece, convertidas en emblemas de resistencia juvenil.

“El Congreso cree que puede seguir jugando con nosotros, con nuestra patria. Seremos el fin de sus juegos”, declaran jóvenes de la Generación Z en redes sociales.

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, también expresó su respaldo a la movilización juvenil: “Son nuestros niños que han estudiado”, recogió BBC Mundo durante la Cumbre Amazónica del Agua. Castillo calificó de legítimo el derecho a la protesta y rechazó los intentos de criminalización del movimiento.

Temas como la polémica reforma del sistema de pensiones y la violencia contra transportistas también alimentan el descontento.

“Todos los días veo en el bus cómo cobran cupo los criminales que extorsionan a los conductores”, relató Jorge, estudiante universitario, a BBC Mundo. El movimiento se reclama pacífico, aunque sus convocantes advierten que la Policía Nacional del Perú (PNP) suele acorralar y reprimir, en lugar de proteger.

“Solo con unidad se podrá vencer”, insisten los manifestantes en sus mensajes públicos, reforzando la idea de que la protesta no pertenece solo a una generación, sino que interpela a todos los sectores afectados por la crisis política y por el aumento de la inseguridad ciudadana.