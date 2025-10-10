Perú

Hija de Lucho Quiroga habla sobre la situación que enfrenta el líder de Agua Marina tras recibir dos disparos en concierto

A través de redes sociales, Leslie Quiroga dio detalles sobre cómo se encuentra el músico tras terrible ataque durante la presentación en el Círculo Militar de Chorrillos, donde también resultaron afectados otros miembros de la agrupación

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Imágenes del momento de la balacera en pleno concierto de Agua Marina en Chorillos. Panamericana TV

La familia y seguidores de Lucho Quiroga, integrante y uno de los fundadores de la agrupación de cumbia peruana Agua Marina, recibieron noticias alentadoras sobre su estado de salud tras el violento ataque que sufrió en pleno concierto en Lima. Leslie Quiroga, hija del músico, utilizó sus redes sociales para informar que su padre se encuentra estable tras haber resultado herido por arma de fuego en el tórax y el antebrazo izquierdo. El incidente ocurrió la noche del miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, donde la banda se presentaba ante cientos de asistentes.

La noticia del ataque provocó conmoción entre el público y la industria musical, generando una ola de mensajes de apoyo y preocupación hacia Lucho Quiroga y el resto de los integrantes de Agua Marina. “Amigos y familiares, agradecemos profundamente sus muestras de cariño, mensajes de preocupación y oraciones por mi papá Lucho, actualmente se encuentra estable y fuera de peligro”, escribió Leslie Quiroga a través de sus perfiles digitales.

El músico permanece internado en la clínica Maison de Santé, donde médicos confirmaron que las lesiones no ponen en riesgo su vida.

Lucho Quiroga recibió dos disparos
Lucho Quiroga recibió dos disparos en atentado.

Pide oraciones

A pesar del clima de angustia que imperaba al conocerse el ataque, la pronta comunicación de la familia aportó tranquilidad tanto a los allegados del artista como a los admiradores del grupo. La hija de Quiroga pidió comprensión ante los cientos de mensajes recibidos y solicitó mantener las oraciones “por la pronta recuperación de cada uno de los afectados en este terrible suceso”, en referencia a otros miembros de la agrupación que también resultaron perjudicados durante el incidente delictivo.

El atentado sufrido por el fundador de Agua Marina ocurre en un contexto de incremento de inseguridad y extorsiones que afecta a figuras del entretenimiento y empresarios en diversas regiones de Perú. En distintas presentaciones públicas, músicos y promotores han expresado su preocupación por la escalada de violencia que rodea eventos masivos y por la exposición de los artistas a amenazas directas. Tras el ataque del miércoles, diversos representantes del sector solicitaron a las autoridades reforzar la custodia policial en actividades de entretenimiento.

Luis Quiroga fue trasladado de inmediato al centro médico y recibió atención oportuna. La víctima se suma a la lista de personas afectadas por la inseguridad ciudadana en el país. La información proporcionada por la familia refuerza el pedido de mayor protección para los trabajadores y empresarios vinculados a la industria musical.

Quien es Luis Quiroga Querevalú,
Quien es Luis Quiroga Querevalú, uno de los fundadores de Agua Marina, víctima del atentado en Chorrillos

Previo a atentado, sufrió robo en su casa

A la consternación producida por el ataque se suma el antecedente de un robo sufrido por la familia Quiroga en su vivienda de Sechura, Piura, menos de dos semanas antes del incidente en Chorrillos. El pasado 23 de septiembre, sujetos encapuchados ingresaron a la casa de los Quiroga, ubicada en la cuadra 4 de la avenida Bolívar. En ese episodio, los delincuentes sustrajeron diversos objetos personales, incluidos laptops, celulares y joyas, con un valor aproximado de 30 mil soles. Los agresores también amenazaron a Leslie Quiroga, hija del músico, lo que aumentó la preocupación por la seguridad de la familia.

Las autoridades no descartaron la hipótesis de un posible “soplo” como origen del robo en Sechura y abrieron una investigación, apoyándose en las imágenes captadas por cámaras de seguridad. A pesar de ello, la familia no recibió resultados concluyentes antes del siguiente episodio de violencia, lo que evidencia una cadena de hechos delictivos ligada a extorsión o amedrentamiento.

Hoy una nueva preocupación se suma a la familia. Las próximas horas serán claves para determinar el ritmo de recuperación de Lucho Quiroga y de sus compañeros que resultaron heridos.

José Quiroga, líder de Agua Marina, advertía amenazas meses antes del ataque en Chorrillos | Canal N

Temas Relacionados

Lucho Quirogaperu-entretenimientoAgua MarinaDelincuencia

Más Noticias

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

La crisis política que vive Perú se profundizó tras el atentado contra Agua Marina en Lima, evento que incrementó el rechazo ciudadano y parlamentario hacia Dina Boluarte, quien fue destituida antes de las elecciones de 2026.

José Jeri EN VIVO: últimas

Tomás Gálvez pide impedimento de salida del país por 18 meses contra Dina Boluarte por caso Cirugías

Fiscal de la Nación interino solicita a la Corte Suprema dictar la medida ahora que fue vacada por permanente incapacidad moral

Tomás Gálvez pide impedimento de

Dónde ver Argentina vs Venezuela HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Con Lionel Messi, los argentinos se medirán con la ‘vinotinto’ en Miami como inicio de su preparación rumbo al Mundial 2026. Conoce las señales para sintonizar el vibrante duelo

Dónde ver Argentina vs Venezuela

La Bolsa de Valores de Lima cae tras la vacancia de Boluarte: mercados reaccionan a crisis política y asunción de Jerí

¿Antesala bursátil? El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima retrocede 0,44% tras la destitución presidencial en la apertura de este viernes

La Bolsa de Valores de

Dónde ver Brasil vs Corea del Sur HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘canarinha’ iniciará su gira asiática como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Conoce los horarios del duelo

Dónde ver Brasil vs Corea
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez pide impedimento de

Tomás Gálvez pide impedimento de salida del país por 18 meses contra Dina Boluarte por caso Cirugías

Vladimir Cerrón se pronuncia sobre la vacancia de Dina Boluarte: “Era fácil darse cuenta los plazos de una alianza”

Crisis política en Perú EN VIVO: últimas noticias de Dina Boluarte y primeras actividades de José Jerí como nuevo presidente

Qué es un gobierno de transición y cuál es el papel que cumplirá José Jerí en los próximos 8 meses en la presidencia

Fernando Rospigliosi se pronuncia sobre el inicio del mandato de José Jerí: “Ojalá el nuevo presidente tome decisiones acertadas”

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue antes de su cumpleaños”

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gigi Mitre arremete contra Dina Boluarte y el Estado: “Sus medidas son una porquería, el país vive con miedo y sin rumbo”

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

Gian Marco pospone su gira nacional: “No se puede celebrar en medio del miedo y la violencia que atraviesa el país”

DEPORTES

Dónde ver Argentina vs Venezuela

Dónde ver Argentina vs Venezuela HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Dónde ver Brasil vs Corea del Sur HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Dónde ver Ecuador vs Estados Unidos HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana HOY: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Bolivia vs Jordania HOY: partido amistoso en Estambul por fecha FIFA 2025