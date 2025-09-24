Asaltan casa de cantante de Agua Marina en Piura: roban 30 mil soles, joyas y electrodomésticos

Violento robo a músico de Agua Marina: delincuentes amenazan a su hija y se llevan dinero y joyas. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El miedo y la indignación vuelven a golpear a una de las familias ligadas a la música en el norte del país. Esta vez, la víctima fue Lucho Quiroga, integrante de la reconocida agrupación de cumbia Agua Marina, quien sufrió un violento asalto en su vivienda ubicada en Sechura, Piura.

El hecho ocurrió cuando delincuentes ingresaron a la fuerza al inmueble y lograron llevarse una cuantiosa suma de dinero, además de joyas y artefactos de valor.

Según el reporte del noticiero ‘24 Horas’, los criminales lograron ingresar tras forcejear dos puertas, demostrando una total violencia en su accionar. Una vez dentro, hallaron a la hija de Quiroga, quien se encontraba en la vivienda en ese momento.

Casa de integrante de Agua Marina en Sechura es asaltada: cámaras captaron a los delincuentes. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La joven fue amenazada por los sujetos, quienes exigieron que les entregara las joyas, los artefactos y el dinero en efectivo.

Los delincuentes lograron apropiarse de más de 30 mil soles, además de joyas y electrodomésticos, lo que representa una gran pérdida para la familia. Aunque no se registraron daños físicos contra la hija del músico, la experiencia dejó una profunda marca de miedo y angustia.

Las cámaras de seguridad instaladas en el exterior de la vivienda lograron captar los movimientos de los delincuentes antes y durante el robo. Dichas imágenes ya fueron entregadas a la Policía Nacional del Perú, que se encuentra a cargo de las investigaciones y serán determinantes para identificar a los responsables.

Casa de integrante de Agua Marina en Sechura es asaltada: cámaras captaron a los delincuentes. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Lo que más llama la atención es la cercanía de la casa de Quiroga con la Municipalidad Provincial de Sechura, donde se encontraban miembros del Serenazgo y efectivos de la policía. Sin embargo, a pesar de la proximidad, no hubo ninguna intervención oportuna durante el asalto, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de las autoridades locales frente a hechos de inseguridad.

La investigación ya está en marcha y la policía ha reforzado la vigilancia en la zona, aunque la comunidad de Sechura no oculta su malestar. Muchos vecinos han expresado que no es la primera vez que ocurren robos en las cercanías y que, pese a los constantes pedidos de seguridad, las respuestas siguen siendo insuficientes. “Viven cerca de la municipalidad, con serenos al frente, y aun así entraron como si nada. ¿Qué puede esperar el resto?”, comentó un vecino indignado.

El robo a la casa del músico de Agua Marina es un reflejo más de la crisis de inseguridad ciudadana que vive el norte del país. Aunque Piura es reconocida por su aporte cultural y musical, la delincuencia ha ganado terreno y golpea con cada vez mayor fuerza tanto a ciudadanos comunes como a personajes públicos.

Casa de integrante de Agua Marina en Sechura es asaltada: cámaras captaron a los delincuentes. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Pepe Quiroga exigía mayor seguridad para los grupos musicales

Hace poco, Pepe Quiroga, uno de los líderes de Agua Marina, alzó la voz para exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto.

“El delincuente sabe dónde vamos a estar. Ya basta, hagan algo. Estamos en esta situación y siguen las extorsiones, los mensajes. Tienen que parar esto. Tienen que sacar leyes a favor de nosotros y derogar en contra de los delincuentes. Estamos muy preocupados por toda la situación que pasa nuestro querido Perú”, declaró con indignación.

Agua Marina en El Huaralino. Líder exige mayor seguridad y sigue adelante en sus conciertos.