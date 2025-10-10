Perú

Guía MICHELIN reconoció a los mejores hoteles peruanos: Estos son los 14 con ‘Llaves’

La famosa y reconocida Guía MICHELIN, que premia con Estrellas MICHELIN a restaurantes entrega ahora Llaves MICHELIN a hoteles. En Perú, los ganadores están en Lima, Cusco, Arequipa y más

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
La reconocida guía de restaurantes
La reconocida guía de restaurantes y hoteles reconoció a 14 hospedajes peruanos. Destacan los de Cusco cerca al Valle Sagrado. - Crédito Las Casitas

“Nunca ha habido un mejor momento para los hoteles”, señala la Guía MICHELIN, una de las más prestigiosas y reconidas a nivel mundial. Ahora, además, de entregar Estrellas a los mejores restaurantes, también entrega Llaves a los mejores hoteles, una especie de premio para reconocer a los que tienen los más altos estándares en hospitalidad y valen la pena visitar.

“En la presentación internacional de las Llaves MICHELIN 2025, el 8 de octubre — que actualiza los galardones hoteleros en Norteamérica, Europa y Asia, y que además incorpora las primeras selecciones en casi 100 nuevos países de todo el mundo —, los inspectores destacan una transformación completa del panorama hotelero, con una tendencia hacia la vitalidad y la personalidad descarada, tanto en las principales capitales como en los pueblos más pequeños", señalan. Así, para el Perú estos son los que han sido reconocidos con estas Llaves MICHELIN:

  1. Las Casitas, un hotel de Belmond, en Arequipa tiene tres Llaves MICHELIN
  2. Titilaka, en el Lago Titicaca, tiene dos Llaves MICHELIN
  3. Cirqa en la ciudad de Arequipa tiene dos Llaves MICHELIN
  4. Inkaterra, Hacienda Urubamba en Cusco tiene dos Llaves MICHELIN
  5. Inkaterra La Casona en Cusco tiene dos Llaves MICHELIN
  6. Hotel B en Lima cuenta con una Llave MICHELIN
  7. Atemporal en Lima tiene una Llave MICHELIN
  8. Explora Valle Sagrado en Cusco tiene una Llave MICHELIN
  9. Monasterio, un hotel de Belmond, en Cusco, tiene una Llave MICHELIN
  10. Inkaterra Machu Picchu Pueblo hotel en Cusco tiene una Llave MICHELIN
  11. Miraflores Park, un hotel de Belmond, en Lima tiene una Llave MICHELIN
  12. Rio Sagrado, un hotel de Belmond, en Cusco, tiene una Llave MICHELIN
  13. Palacio Nazarenas, un hotel de Belmond, en Cusco, tiene una Llave MICHELIN
  14. Tambo del Inka en Cusco tiene una Llave MICHELIN.
La Guía MICHELIN ahora también
La Guía MICHELIN ahora también destaca a hoteles con sus propias distinciones, conocidas como las Llaves MICHELIN. - Crédito Adobe Stock

Entregan Llaves MICHELIN

“Las Llaves MICHELIN, el equivalente hotelero de las Estrellas MICHELIN para restaurantes y que ahora entran en su segundo año, son también la prueba de que los mejores hoteles de 2025 no se limitan, en absoluto, a las grandes ciudades", resalta la guía.

Resaltan también que sus inspectores han encontrado establecimientos destacados en todos los rincones del planeta y han otorgado tres Llaves a 143 alojamientos, dos Llaves a 572 y una Llave a 1.742. “A continuación, encontrarás hospedajes en lugares muy transitados y otros más recónditos, en tiendas de campaña en el desierto y cajas de cristal en el bosque, en antiguos riads y en las torres de modernos complejos inmobiliarios. Cada uno de los más de 7.000 hoteles de nuestra selección cumple con los rigurosos criterios de los inspectores. Las Llaves distinguen a los más sobresalientes. La mejor manera de conocerlas es explorarlas por ti mismo”, añaden.

Así, en Sudamérica se han entregado los siguientes reconocimientos por países:

Algunos de los hoteles destacados
Algunos de los hoteles destacados se encuentran en Cusco, cerca al Valle Sagrado. - Crédito Shutterstock

Guía MICHELIN reconoce a hotel en Perú

Asimismo, entre lo más destacado se ha resaltado al hotel Las Casitas, Perú en Machu Picchu: “Cuenta con sus propios hoteles con Llaves, pero el primer establecimiento del país en recibir tres Llaves se encuentra en una impresionante finca de 8 hectáreas en el Valle del Colca. Las Casitas convierte la región en un destino de visita obligada: una forma más discreta de descubrir los Andes que no por ello resulta menos inolvidable”, apuntan.

Como se sabe, si bien cada distinción es especial, la de tres Llaves MICHELIN, el máximo honor, se reserva únicamente para hoteles extraordinarios, que pueden ser inclusive considerados destinos en sí mismos.

Temas Relacionados

Guia MICHELINHoteles en PerúSector hoteleroTurismoperu-economia

Más Noticias

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Los colombianos se enfrentarán a los mexicanos en Texas, este duelo podría marcar el debut de Kevin Serna. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega México

Clima en Huancayo: Senamhi pronostica temperaturas bajas y lluvias este 11 de octubre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada marcada por cielo nublado, con temperaturas mínimas de 6℃

Clima en Huancayo: Senamhi pronostica

Pedro García explicó por qué los jugadores de Perú no le dieron la pelota a Felipe Chávez en amistoso ante Chile: “No es tan fácil”

El volante de Bayern Múnich debutó con la selección peruana absoluta y tuvo 10 minutos en Santiago. El trámite del partido no le permitió tener el balón en la derrota por 2-1

Pedro García explicó por qué

Resultados del Atenea Open 2025: así van los partidos de Universitario y selección peruana

Las ‘pumas’ derrotaron a la ‘blanquirroja’ Sub 19 en su debut en la competición y tendrán su segunda presentación frente Géminis. Entérate cómo quedaron los encuentros de la competición

Resultados del Atenea Open 2025:

Santoral 11 de octubre: San Juan XXIII papa, quién fue y por qué se celebra hoy

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 11 de octubre: San
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nuevo gabinete ministerial será determinante

Nuevo gabinete ministerial será determinante para atraer inversiones, según la Confiep

José Jeri: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

Juntos por el Perú solicita la restitución de Pedro Castillo como presidente y exige una Asamblea Constituyente

Dina Boluarte no irá a audiencia de impedimento de salida del país de este miércoles 15, anuncia su abogado

Estados Unidos se compromete a colaborar con el gobierno de transición de José Jerí en seguridad y democracia hacia el 2026

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa pone en su

Milett Figueroa pone en su sitio a ‘urraco’ de Magaly Medina y defiende su amor con Marcelo Tinelli: “No pongas palabras en mi boca”

Flavia Laos confiesa que padece enfermedad incurable: “Mi cuerpo comenzó a hablar por sí solo”

Laura Spoya revela su sorpresa al descubrir que el presidente José Jerí la seguía en Instagram tras asumir el cargo

Rodrigo y Gigi se pronuncian acerca del ingreso de José Jerí: “Que se ilumine y haga las cosas bien”

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

DEPORTES

A qué hora juega México

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Pedro García explicó por qué los jugadores de Perú no le dieron la pelota a Felipe Chávez en amistoso ante Chile: “No es tan fácil”

Resultados del Atenea Open 2025: así van los partidos de Universitario y selección peruana

“No nos vamos a presentar”, la firme postura de Alianza Lima tras la programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo