Guía MICHELIN reconoció a los mejores hoteles peruanos: Estos son los 14 con ‘Llaves’

La reconocida guía de restaurantes y hoteles reconoció a 14 hospedajes peruanos. Destacan los de Cusco cerca al Valle Sagrado. - Crédito Las Casitas

“Nunca ha habido un mejor momento para los hoteles”, señala la Guía MICHELIN, una de las más prestigiosas y reconidas a nivel mundial. Ahora, además, de entregar Estrellas a los mejores restaurantes, también entrega Llaves a los mejores hoteles, una especie de premio para reconocer a los que tienen los más altos estándares en hospitalidad y valen la pena visitar.

“En la presentación internacional de las Llaves MICHELIN 2025, el 8 de octubre — que actualiza los galardones hoteleros en Norteamérica, Europa y Asia, y que además incorpora las primeras selecciones en casi 100 nuevos países de todo el mundo —, los inspectores destacan una transformación completa del panorama hotelero, con una tendencia hacia la vitalidad y la personalidad descarada, tanto en las principales capitales como en los pueblos más pequeños", señalan. Así, para el Perú estos son los que han sido reconocidos con estas Llaves MICHELIN:

Las Casitas, un hotel de tres Llaves MICHELIN , un hotel de Belmond , en Arequipa tiene Titilaka, en el Lago Titicaca, tiene dos Llaves MICHELIN Cirqa en la ciudad de Arequipa tiene dos Llaves MICHELIN Inkaterra, Hacienda Urubamba en Cusco tiene dos Llaves MICHELIN Inkaterra La Casona en Cusco tiene dos Llaves MICHELIN Hotel B en Lima cuenta con una Llave MICHELIN Atemporal en Lima tiene una Llave MICHELIN Explora Valle Sagrado en Cusco tiene una Llave MICHELIN Monasterio, un hotel de Belmond, en Cusco, tiene una Llave MICHELIN Inkaterra Machu Picchu Pueblo hotel en Cusco tiene una Llave MICHELIN Miraflores Park, un hotel de Belmond, en Lima tiene una Llave MICHELIN Rio Sagrado, un hotel de Belmond, en Cusco, tiene una Llave MICHELIN Palacio Nazarenas, un hotel de Belmond, en Cusco, tiene una Llave MICHELIN Tambo del Inka en Cusco tiene una Llave MICHELIN.

La Guía MICHELIN ahora también destaca a hoteles con sus propias distinciones, conocidas como las Llaves MICHELIN. - Crédito Adobe Stock

Entregan Llaves MICHELIN

“Las Llaves MICHELIN, el equivalente hotelero de las Estrellas MICHELIN para restaurantes y que ahora entran en su segundo año, son también la prueba de que los mejores hoteles de 2025 no se limitan, en absoluto, a las grandes ciudades", resalta la guía.

Resaltan también que sus inspectores han encontrado establecimientos destacados en todos los rincones del planeta y han otorgado tres Llaves a 143 alojamientos, dos Llaves a 572 y una Llave a 1.742. “A continuación, encontrarás hospedajes en lugares muy transitados y otros más recónditos, en tiendas de campaña en el desierto y cajas de cristal en el bosque, en antiguos riads y en las torres de modernos complejos inmobiliarios. Cada uno de los más de 7.000 hoteles de nuestra selección cumple con los rigurosos criterios de los inspectores. Las Llaves distinguen a los más sobresalientes. La mejor manera de conocerlas es explorarlas por ti mismo”, añaden.

Así, en Sudamérica se han entregado los siguientes reconocimientos por países:

Brasil – 20 hoteles con Llave

Chile – 17 hoteles con Llave

Argentina – 15 hoteles con Llave

Perú – 14 hoteles con Llave

Colombia – 9 hoteles con Llave

Ecuador – 5 hoteles con Llave

Uruguay – 4 hoteles con Llave

Algunos de los hoteles destacados se encuentran en Cusco, cerca al Valle Sagrado. - Crédito Shutterstock

Guía MICHELIN reconoce a hotel en Perú

Asimismo, entre lo más destacado se ha resaltado al hotel Las Casitas, Perú en Machu Picchu: “Cuenta con sus propios hoteles con Llaves, pero el primer establecimiento del país en recibir tres Llaves se encuentra en una impresionante finca de 8 hectáreas en el Valle del Colca. Las Casitas convierte la región en un destino de visita obligada: una forma más discreta de descubrir los Andes que no por ello resulta menos inolvidable”, apuntan.

Como se sabe, si bien cada distinción es especial, la de tres Llaves MICHELIN, el máximo honor, se reserva únicamente para hoteles extraordinarios, que pueden ser inclusive considerados destinos en sí mismos.