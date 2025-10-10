Estos son los 61 congresistas cuyo voto fue clave para que José Jerí se convierta en el presidente del Perú

El séptimo presidente en nueve años. José Jerí asume el cargo máximo del gobierno luego de la vacancia de Dina Boluarte. - Crédito Presidencia Perú

José Jerí se convirtió en el presidente del Perú durante la madrugada de este vierens 10 de octubre, después de que el Congreso de la República vacara a la exmandataria Dina Boluarte. El legislador de Somos Perú accedió al cargo por sucesión constitucional; sin embargo los demás parlamentarios pudieron haberlo evitado.

El congresista enfrentó una deuncia de violación sexual, que después fue archivada, además de acusaciones de desobediencia a la autoridad y de corrupción. Teniendo en cuenta estos antecedentes Pasión Dávila Atanacio (Bancada Socialista), Jaime Quito Sarmiento (Bancada Socialista), Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) Flores Ramírez (Bancada Socialista) y otros ‘padres de la patria’ presentaron una moción de censura contra la mesa directiva; es decir, los cuatro miembros iban a perder su puesto para que se elija a otros representantes.

No obstante, esta petición no prosperó. La moción se rechazó 61 votos en contra, 36 a favor y 17 abstenciones, lo que permitió al abogado convertirse en el primer presidente de su partido, Somos Perú, desde que Alberto Andrade fundó la organización en 1997.

Así votaron los congresistas

La moción de censura recibió 61 votos en contra, lo que permitió que Jerí ascienda a Palacio de Gobierno. Estos so los legisladores que lo permitieron:

Fuerza Popular (21 votos): César Revilla, Víctor Flores, Patricia Juárez, Eduardo Castillo, Rosangella Barbarán, Martha Moyano, Nilza Chacón, Cruz María Zeta, Vivian Olivos, Mery Infantes, Arturo Alegría, Héctor Ventura, Ernesto Bustamante, Auristela Obando, David Jiménez, Alejandro Aguinaga, Tania Ramírez, Jeny López, Raúl Huamán y Magally Santisteban.

APP (15 votos): Alejandro Soto, Lady Camones, Eduardo Salhuana, Luis Kamiche, María Acuña, Elva Julón, Jorge Marticorena, José Elías, Idelso García, Nelcy Heidinger, Rosío Torres, Magaly Ruíz, Jorge Flores Ancachi, Luis Cordero Jon Tay y Segundo Quiroz.

Perú Libre (9 votos): María Aguero, Jorge Balcazar, Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Américo Gonza, Segundo Montalvo, Kelly Portalatino, María Taipe

Acción Popular (7 votos) : Luis Angel Aragon, Ilich López, Edwin Martinez, Juan Carlos Mori y Wilson Soto.

Somos Perú (7 votos): Alfredo Azurín, Paul Gutierrez, Jorge Morante, Alex Paredes, José Pazo, Hector Valer, Oscar Zea.

No agrupados (1 voto): María del Carmen Alva

Entre los que votaron a favor de removerlo como presidente del Parlamento se encuentra Roberto Chiabra, el único de su bancada, Alianza para el Progreso, que votó distinto.

Las investigaciones y denuncias contra José Jerí

Las investigaciones judiciales en torno a José Jerí Oré han marcado su trayectoria política y colocan en debate su llegada a la presidencia de Perú. De acuerdo con Infobae, Jerí enfrentó una denuncia por presunta violación sexual, además de acusaciones de desobediencia a la autoridad y de corrupción.

Uno de los procesos más graves es la denuncia por abuso sexual que involucra al ahora presidente. La acusación surgió en enero de 2025 tras una reunión social en Canta, donde la denunciante señaló que perdió la conciencia luego de consumir alcohol y despertó con síntomas de haber sido víctima de agresión, hallando una prenda de Jerí cerca de ella.

La presunta víctima lo describió físicamente y aseguró que existieron intentos previos de acercamiento por su parte. Jerí negó tales acusaciones en declaraciones a Canal N, mientras que, según Infobae, el fiscal supremo Tomás Gálvez archivó la investigación contra el congresista por falta de pruebas concluyentes.

Pese al archivo, la polémica persiste ante la continuidad del proceso penal contra Marco Antonio Cardoza Hurtado, empresario vinculado familiarmente a Jerí, quien también estuvo involucrado en la denuncia y cuyo caso aún se ventila en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta.

Además, el congresista también enfrenta una investigación por desobediencia a la autoridad motivada por su incumplimiento de una orden judicial. El Poder Judicial dispuso que debía someterse a tratamiento psicológico en el marco del proceso por abuso sexual, bajo observación por “impulsividad y conducta sexual patológica”. Según Infobae, el proceso penal se abrió después de que se constató que el congresista no cumplió con el tratamiento ordenado, y aún se determina si existió desobediencia intencional a la disposición judicial.

A estas causas se agregan denuncias por corrupción. Blanca Ríos, empresaria, declaró que durante la gestión de Jerí en la Comisión de Presupuesto se pagaron S/150.000 en sobornos a integrantes de su entorno para favorecer la inclusión de un proyecto en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.