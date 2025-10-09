Dina Páucar se conmueve y llora por atentado a Agua Marina

La cantante vernacular Dina Paucar interrumpió la presentación que ofrecía en la localidad de Pichanaqui para expresar su angustia y solidaridad tras el ataque armado contra la orquesta Agua Marina, cuyos miembros resultaron heridos durante un concierto. La artista, visiblemente afligida, dedicó palabras al público y a sus colegas músicos, al tiempo que lamentó el escenario de violencia e inseguridad que golpea al país.

Dina Paucar detuvo la música y tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes. “Son cinco músicos heridos y esto podemos pasar nosotros también. Por la espalda le han metido una ráfaga de disparos. Creo que esos delincuentes tienen mejores armas que nuestra Policía Nacional. Qué pena poderlo decir. Estamos muy acongojados, muy adoloridos, la verdad”, declaró la reconocida intérprete andina entre lágrimas.

En su mensaje, Paucar remarcó la cercanía personal que la une a los integrantes de Agua Marina. “Mi amigo Manuel, el guitarrista de Agua Marina, es mi superamigo y todos ellos... igual que todos, somos hermanos de la música”, subrayó la cantante al referirse al ambiente de unidad que prevalece en el universo musical vernacular.

La artista reiteró su preocupación por la inseguridad creciente. “Lo único que le pedimos a esta presidenta es que ya se ponga las faldas bien puestas, sinceramente”, dijo, haciendo un llamado directo a Dina Boluarte, actual jefa del Estado. Las declaraciones generaron un intercambio intenso entre el público, que respondió con muestras de apoyo y aplausos a la intérprete.

Dina Páucar detiene concierto para pronunciarse sobre el atentado contra Agua Marina: “Tengo un dolor muy grande”

“No podemos estar ajenos a este dolor”

El caso de Agua Marina ha desencadenado una ola de reclamos contra la ineficacia de las autoridades y la sensación de indefensión que experimentan artistas y ciudadanos. Como puntualizó la propia Paucar, “todo esto se sale de control. Y no podemos ser ajenos a este dolor”. El ambiente en el concierto de Pichanaqui se cargó de emociones, pues la cantante expuso que, ante las actuales circunstancias, ningún músico se siente a salvo.

Durante la intervención, Dina Paucar insistió en el valor que el arte representa para la sociedad y expresó su pesar por la amenaza que actos de violencia representan para quienes suben a los escenarios.

“Nosotros los artistas lo único que hacemos es entregarle alegría y que ustedes nos toquen con eso”, sostuvo la intérprete frente a la multitud. “Sinceramente, da mucha pena, no sé qué pasa. Ya no sé de qué forma poder reclamar, poder pedirles a nuestras autoridades”, añadió, señalando la dificultad de hacerse escuchar en el contexto actual.

El animador del espectáculo se sumó al mensaje, recordando la trayectoria de Agua Marina: “Dios nos cuide de todo esto. Que nuestra música nunca se apague. Y por cosas malas, sigamos cada día fuertes”.

Ataque armado a Agua Marina dejó 5 heridos

El atentado contra Agua Marina ocurrió durante una presentación en Chorrillos; cuatro de sus músicos sufrieron heridas de bala. El hecho se suma a una secuencia de episodios de violencia que involucran tanto a artistas como a ciudadanos en diferentes puntos de Perú.

En tanto, el Ministerio Público confirmó que cinco personas resultaron heridas tras un ataque a tiros perpetrado durante el concierto de la orquesta Agua Marina en Chorrillos, el 8 de octubre de 2025. Las autoridades revelaron que, según los peritajes, los disparos provinieron desde el exterior del recinto, impactando principalmente la pantalla del escenario con 23 balazos y sumando cerca de 25 tiros en la escena.

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: general PNP Felipe Monroy confirma que los disparos fueron directos al escenario. Infobae Perú / Captura TV - ATV

La investigación, liderada por la fiscal Luz Vargas Salazar de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos, se desarrolla bajo la figura de tentativa de homicidio. Hasta el momento, se han recopilado registros de videovigilancia y las historias clínicas de los afectados en los hospitales Casimiro Ulloa, Guillermo Almenara y una clínica privada, mientras continúa la búsqueda de los responsables.

Entre los heridos se encuentran los músicos Luis Quiroga Querevalú (en estado delicado pero estable tras recibir tres disparos, uno en el tórax) y Manuel Quiroga Querevalú (con lesión leve), además del baterista César Moré, un técnico de sonido y un vendedor de bebidas alcohólicas, todos fuera de peligro. La Policía Nacional y peritos en criminalística recopilaron pruebas balísticas y biológicas en el lugar, donde los atacantes habrían disparado por la espalda desde fuera del local.