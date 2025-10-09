Agua Marina: primeras imágenes muestran ráfaga de disparos en pleno show en Chorrillos

Reportan balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos este miércoles 8 de octubre, X.com

El concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos fue interrumpido por una ráfaga de disparos que desató el terror entre los asistentes. En las últimas horas, han salido a la luz nuevas imágenes que muestran con claridad el preciso momento del ataque, ocurrido mientras la popular agrupación piurana interpretaba uno de sus temas más conocidos.

En los videos difundidos en redes sociales se puede observar el ambiente festivo del evento segundos antes de que se produzca el ataque. El público coreaba las canciones y los músicos seguían con normalidad su presentación. De pronto, se escuchan varios disparos consecutivos, una ráfaga que corta de golpe la música y provoca la desesperación de todos los presentes.

“Se escucha claramente una ráfaga, la gente grita y los músicos se miran entre ellos, sin entender lo que está pasando”, narró un testigo que logró registrar el momento.

Ataque en concierto de Agua Marina: nuevas imágenes muestran el preciso instante de los disparos sobre el escenario.

Las imágenes muestran cómo los integrantes de Agua Marina se miran con desconcierto, algunos buscando refugio detrás de los equipos de sonido. “Ahí se alertan porque escuchan todos y salen corriendo algunos de los que están sobre el escenario”, se escucha decir a una persona en la grabación difundida por los medios. En los segundos siguientes, se observa a varios asistentes corriendo hacia las salidas, mientras otros intentan acercarse al escenario para auxiliar a los artistas.

Según la narración de quienes presenciaron el hecho, la ráfaga habría estado dirigida hacia el escenario, y una de las balas habría alcanzado a un integrante de la agrupación, aunque la información todavía está en proceso de confirmación por parte de las autoridades. “Parece que se acercan a uno de los músicos como para auxiliarlo. No nos queda muy claro lo que ocurre, pero todo indica que alguien resultó herido”, comentó un reportero en la transmisión que mostró las primeras imágenes del atentado.



El desconcierto fue total. En medio de los gritos y la confusión, se escuchan pedidos de auxilio y advertencias del público que busca ponerse a salvo. “Estaba atrás, él estaba atrás. El de la guitarra, ahí está”, exclama un asistente, señalando hacia la zona del escenario donde se habría producido el ataque. Mientras tanto, algunos miembros del staff técnico intentan bajar del escenario y ayudar a los músicos a salir por un costado.

En redes sociales, los videos del ataque a Agua Marina se viralizaron rápidamente, generando consternación y preocupación entre sus seguidores. Muchos fanáticos lamentaron que la inseguridad haya alcanzado incluso a los espectáculos musicales, donde familias enteras suelen acudir en busca de entretenimiento. “Fue horrible, la gente lloraba, nadie sabía qué estaba pasando. Solo escuchamos los disparos y corrimos”, relató una joven que asistió al evento con su pareja.



Fuentes cercanas a la orquesta indicaron que el grupo había recibido amenazas previas, tal como ha ocurrido con otros artistas y agrupaciones en el norte del país. Desde hace algunos meses, varios músicos han denunciado ser víctimas de extorsiones y cobro de cupos, una práctica que se ha extendido peligrosamente hacia los eventos de gran convocatoria. “No queremos especular, pero Agua Marina, al igual que otros grupos, había sido alertada de posibles amenazas. Es una situación que los artistas vienen viviendo desde hace tiempo”, comentó un periodista durante la transmisión.

Hasta el momento, Agua Marina no ha emitido un comunicado oficial, pero allegados al grupo confirmaron que todos los integrantes fueron evacuados y que uno de ellos habría recibido atención médica tras el tiroteo. “Estamos esperando el reporte oficial de las autoridades, pero sí podemos ceñirnos a los hechos: hubo una ráfaga de disparos y pánico generalizado”, señaló uno de los reporteros presentes en el lugar.