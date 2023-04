Dina Páucar anunció su retiro de los escenarios, pero no especificó la fecha: “Tengo compromisos hasta el 2025”. | Mande quien mande

Dina Páucar tuvo una conmovedora entrevista con el programa ‘Día D’, donde reveló que se retirará de los escenarios tras haber cumplido 33 años de carrera artística. Sin embargo, al ser consultada sobre este tema en ‘Mande quien mande’, la cantante folclórica sorprendió a su público al señalar que todavía le quedan muchos años de música.

Todo sucedió cuando la popular artista peruana llegó hasta el magazine de América Televisión, donde promocionó su próximo concierto en el Gran Teatro Nacional. María Pía Copello al escuchar que iba a dar una presentación, le consultó si esta iba a ser la última, pues había señalado que se iba a retirar de los escenarios.

Dina Paucar no dudó en señalar que esto era real, pero que se iba a ser un proceso lento, pues de momento tiene varios compromisos. “Es un proceso, yo tengo compromisos hasta el 2025″, comentó sobre su futuro.

Asimismo, la conductora le consultó si es que luego de cumplir los compromisos que tiene pactado pensaba retirarse, a lo que afirmó que todavía no, por lo que no existe una fecha exacta en la que la cantante folclórica vaya a dejar los escenarios.

“No, todavía no”, fue lo que respondió la intérprete de “Qué lindo son tus ojos”. Esta noticia habría sido del agrado de sus fans, quienes pensaban que se iban a despedir de ella en su próximo concierto.

Recordemos que durante su entrevista a ‘Día D’, ella no pudo evitar quebrarse al recordar todos los años de trayectoria que tiene. La cantante señaló que se iba a retirar de los escenarios y que sus hijos serían los que tomarían la posta para seguir con su legado.

“Estos han sido 33 años de mi vida dedicados a la música, pero estoy feliz porque mis hijos van a tomar la posta. El público me ha dado 33 años de su amor y de su cariño. No me imagino la última presentación de Dina, voy a llorar un montón”, expresó la ‘Diosa Hermosa del Amor’.

Dina Paucar ofrecerá un show musical en el GTN.

Dina Páucar y su dura infancia

Desde muy pequeña, Dina Páucar expresó su amor por la música. Fue así que a la edad de 10 años decidió abandonar su casa por el objetivo de asentarse en la capital, Lima, pues deseaba convertir sus sueños en realidad, por lo que se fue a vivir con sus tíos.

“Estuve andando de las 3 de la mañana hasta las 5.30 sola. Escuché que un cobrador de carro llamaba ‘Callao, Callao’ y dije: ‘Yo me tengo que trepar’, y lo hice. El carro me llevó hasta La Punta, eran las 7 de la noche, y encontré a mi tío vendiendo su emoliente en la puerta 4 del mercado central del Callao”, contó.

“Lo llamé a mi tío, volteó, y me dijo: ‘Oye tú, tu papá, si se entera de esto, no le va a gustar, así que tienes que volver’. En ese momento, abracé a mi tía, que es la hermana de mi papá, y le dije: ‘Yo quiero quedarme aquí, quiero ayudarte a trabajar’”, agregó.

Sus padres la estuvieron buscando durante seis meses, hasta que alguien les avisó que la vieron vendiendo emoliente en un mercado del Callao. Sus padres intentaron llevársela a Tingo María, pero ella se negó, asegurando que su futuro se encontraba en Lima, donde llegaría a ser cantante.