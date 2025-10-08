Sedapar anuncia corte de agua este 9 y 10 de octubre: distritos de Arequipa estarán más de 48 horas sin el servicio

Sedapar programa suspensión del agua en Arequipa| Andina

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) informó sobre una nueva programación de corte del servicio de agua potable que afectará a distintos distritos de Arequipa durante los días miércoles 9 y jueves 10 de octubre de 2025. La medida responde a trabajos de limpieza y desinfección de reservorios, así como a una interrupción del suministro eléctrico en ciertas zonas. Los cortes de agua se ejecutarán de manera escalonada en diferentes sectores de la ciudad, y el restablecimiento del servicio está previsto para la noche del mismo día en cada caso. La empresa recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias y almacenar agua con anticipación.

Corte de agua del jueves 9 de octubre

R-13C: Asoc. El Buen Panorama de Hunter, Asoc. Hermosa Campiña Ecológica de Huasacache, Asoc. Mirador de Huasacache, UPIS Ampliación La Merced.

AH José Carlos Mariátegui, AH Santa Martha, AH Señor de Huanca, APVIS Loma Verde, AVIS Los Ángeles, PJ 13 de Mayo, PJ Hunter zona -17, PJ San Juan de Dios, PJ Trece de Agosto, PJ Trece de Agosto zona -17, PT Pampas del Cusco zona -06 sector-1, UPIS Fray Martín de Porres (zona -17). R-1: AH El Moral, Asoc. Malecón Paucarpata zona -17, Coop. Viv. Manuel Prado N.° 58, Urb. Santa Rita de Casia (zonas -17 y -18), Av. Lima, Av. Mariscal Castilla, calles Alfonso Ugarte, Amazonas, Ancash, Comandante Canga, José Olaya, Juan Manuel Polar, Junín, Malecón Zolezzi, Piura, Trujillo y Tumbes; PJ Generalísimo José de San Martín zona -17, PJ Santa Rosa (zonas -17 y -20), PT Mariano Melgar, Urb. San Lorenzo, Villa Militar Pedro Ruiz Gallo, Asoc. Fundo Kennedy, Las Mercedes I y II, Los Álamos (I, II y III etapas), Villa Artesanal AQP, Av. Guardia Civil, Av. Pizarro, barrios Marg. 15 de Enero, Manuel Prado (zonas -17 y -18), CH Sor Ana de los Ángeles, Coop. Viv. Coviseal, PJ César Vallejo, PJ Jesús María (zona -17), PJ Francisco Mostajo San Juan, PJ Progresista, PJ Villa María del Triunfo, PT Paucarpata, Urb. Apima (zona -17), Urb. El Establo de Murillo, Urb. Guardia Civil (2.ª, 3.ª y 4.ª etapas), Urb. Industrial Cayro, Urb. La Colonial (I, II, III), Urb. Las Cucardas, Urb. Las Mercedes, Urb. Las Terrazas, Urb. Las Marías, Urb. Los Robles, Urb. Santa María (zona -17), Vill Jardín.

Corte de agua del viernes 10 de octubre

Motivo: Limpieza y desinfección de reservorios y Hora: De 6:00 a.m. a 11:55 p.m. (reservorios) y de 8:30 a.m. a 2:15 p.m. (suministro eléctrico). Distritos/localidades afectadas: Alto Selva Alegre, Miraflores y Socabaya.Circuitos o sectores: N-5, R-5, R-4, R-29, R-30, N-4, N-3, R-35, R-36.Zonas afectadas: N-5: AH Garcilazo de la Vega, Señor de las Piedades, Víctor Raúl Haya de la Torre, Villa Unión, Villa Unión Zona -17, Virgen de Chapi, PJ Leones del Misti, PJ Nueva Esperanza, UPIS San Luis, AH Sr. de Coylloriti, AH Villa Arica-Zona-II, AH Villa Coyllorite (zonas -17), Villa La Pradera, Hijos del Sol, Luceros del Misti, Ulrich Neisser, PJ Buen Amanecer, PJ El Porvenir (zonas -17 y -18), PJ Fuerte Arica, PJ Los Claveles Zona A, PJ Los Incas, PJ Los Milagros, PJ Los Olivos, PJ Solidaridad, PJ Tahuantinsuyo, PJ Tomasa Tito Condemayta (zonas -17), PJ Villa La Familia, Quinta El Mirador, UPIS Francisco Paulet Mostajo, UPIS Juan XXIII (zona -17), UPIS Mateo Pumacahua, UPIS Señor de los Milagros, UPIS Solidaridad, UPIS Usuris Solidaridad, Urb. Carlos García Ronceros, Urb. Parque Artesanal, Villa Esperanza.

R-35 y R-36 (Socabaya): A.U.M. Horacio Zeballos Gámez (sectores A, C, D, E, F y G), Asoc. Villa Las Gaviotas y Asoc. El Mirador de Horacio. Sedapar recordó a los usuarios que, ante cualquier consulta, pueden comunicarse a la central telefónica (054) 606262, al asistente virtual 953 996 827 o ingresar a la página web www.gob.pe/sedapar

Limpieza y desinfección de reservorios.De 6:00 a.m. a 11:55 p.m.Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y Alto Selva Alegre.R-13C, R-13B, R-1, R-15, N-5A, N-1.