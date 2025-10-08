Sedapar anuncia corte de agua este 9 y 10 de octubre: distritos de Arequipa estarán más de 48 horas sin el servicio

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) informó sobre una nueva programación de corte del servicio de agua potable que afectará a distintos distritos de Arequipa durante los días miércoles 9 y jueves 10 de octubre de 2025. La medida responde a trabajos de limpieza y desinfección de reservorios, así como a una interrupción del suministro eléctrico en ciertas zonas. Los cortes de agua se ejecutarán de manera escalonada en diferentes sectores de la ciudad, y el restablecimiento del servicio está previsto para la noche del mismo día en cada caso. La empresa recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias y almacenar agua con anticipación.
Corte de agua del jueves 9 de octubreMotivo: Limpieza y desinfección de reservorios.Hora: De 6:00 a.m. a 11:55 p.m.Distritos/localidades afectadas:Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y Alto Selva Alegre.Circuitos o sectores: R-13C, R-13B, R-1, R-15, N-5A, N-1.Zonas afectadas:
- R-13C: Asoc. El Buen Panorama de Hunter, Asoc. Hermosa Campiña Ecológica de Huasacache, Asoc. Mirador de Huasacache, UPIS Ampliación La Merced.
- R-13B: AH José Carlos Mariátegui, AH Santa Martha, AH Señor de Huanca, APVIS Loma Verde, AVIS Los Ángeles, PJ 13 de Mayo, PJ Hunter zona -17, PJ San Juan de Dios, PJ Trece de Agosto, PJ Trece de Agosto zona -17, PT Pampas del Cusco zona -06 sector-1, UPIS Fray Martín de Porres (zona -17).
- R-1: AH El Moral, Asoc. Malecón Paucarpata zona -17, Coop. Viv. Manuel Prado N.° 58, Urb. Santa Rita de Casia (zonas -17 y -18), Av. Lima, Av. Mariscal Castilla, calles Alfonso Ugarte, Amazonas, Ancash, Comandante Canga, José Olaya, Juan Manuel Polar, Junín, Malecón Zolezzi, Piura, Trujillo y Tumbes; PJ Generalísimo José de San Martín zona -17, PJ Santa Rosa (zonas -17 y -20), PT Mariano Melgar, Urb. San Lorenzo, Villa Militar Pedro Ruiz Gallo, Asoc. Fundo Kennedy, Las Mercedes I y II, Los Álamos (I, II y III etapas), Villa Artesanal AQP, Av. Guardia Civil, Av. Pizarro, barrios Marg. 15 de Enero, Manuel Prado (zonas -17 y -18), CH Sor Ana de los Ángeles, Coop. Viv. Coviseal, PJ César Vallejo, PJ Jesús María (zona -17), PJ Francisco Mostajo San Juan, PJ Progresista, PJ Villa María del Triunfo, PT Paucarpata, Urb. Apima (zona -17), Urb. El Establo de Murillo, Urb. Guardia Civil (2.ª, 3.ª y 4.ª etapas), Urb. Industrial Cayro, Urb. La Colonial (I, II, III), Urb. Las Cucardas, Urb. Las Mercedes, Urb. Las Terrazas, Urb. Las Marías, Urb. Los Robles, Urb. Santa María (zona -17), Vill Jardín.
- R-15: AH Alto Selva Alegre (zonas A, B, C y sus subdivisiones -17 y -19), AH Gráficos, Asuris Solidaridad, avenidas Goyeneche, Miguel Grau, Progreso, Prohogar, San Martín; calles Calvario, El Carmen, Espinar, Francisco Bolognesi, Jorge Chávez, José Gálvez, Lino Urquieta, Misti, Paz Soldán, Prohogar, Puente Arnao, Ramón Castilla, Rodríguez Ballón, Teniente Rodríguez; Cj. residenciales Bellavista, El Mirador de la Alameda, Torres de la Alameda I, Coop. Obrera Ltda. 14 (zonas -17 y -19), pasajes Calvario y José Abelardo Quiñones, PJ Edificadores del Misti (zona -19), PJ Unión Edificadores Misti (zonas -17, -18 y -19), PT Miraflores, Urb. Alameda de Salaverry (I y II etapas), Urb. Chapi Chico, Urb. Felipe Santiago Salaverry, Urb. Las Guindas, Urb. Las Palmeras, Urb. Misti (zona -17), Villa Militar de Oficiales Miraflores.
- N-5A: AH Cristo Blanco, AH Villa La Pradera, Asoc. Los Girasoles zona B, Asoc. Taller Granja Los Girasoles zona -17, UPIS Alto Juan XXIII, UPIS El Salvador, UPIS Héroes del Pacífico, UPIS Juan XXIII zona B, UPIS La Galaxia (zonas -17 y B), UPIS Mateo Pumacahua.
- N-1: AH Villa La Pradera, AH Collority.
Corte de agua del viernes 10 de octubre
Motivo: Limpieza y desinfección de reservorios y corte eléctrico.Hora: De 6:00 a.m. a 11:55 p.m. (reservorios) y de 8:30 a.m. a 2:15 p.m. (suministro eléctrico).
Distritos/localidades afectadas:Alto Selva Alegre, Miraflores y Socabaya.Circuitos o sectores: N-5, R-5, R-4, R-29, R-30, N-4, N-3, R-35, R-36.Zonas afectadas:
- N-5: AH Garcilazo de la Vega, Señor de las Piedades, Víctor Raúl Haya de la Torre, Villa Unión, Villa Unión Zona -17, Virgen de Chapi, PJ Leones del Misti, PJ Nueva Esperanza, UPIS San Luis, AH Sr. de Coylloriti, AH Villa Arica-Zona-II, AH Villa Coyllorite (zonas -17), Villa La Pradera, Hijos del Sol, Luceros del Misti, Ulrich Neisser, PJ Buen Amanecer, PJ El Porvenir (zonas -17 y -18), PJ Fuerte Arica, PJ Los Claveles Zona A, PJ Los Incas, PJ Los Milagros, PJ Los Olivos, PJ Solidaridad, PJ Tahuantinsuyo, PJ Tomasa Tito Condemayta (zonas -17), PJ Villa La Familia, Quinta El Mirador, UPIS Francisco Paulet Mostajo, UPIS Juan XXIII (zona -17), UPIS Mateo Pumacahua, UPIS Señor de los Milagros, UPIS Solidaridad, UPIS Usuris Solidaridad, Urb. Carlos García Ronceros, Urb. Parque Artesanal, Villa Esperanza.
- R-5: AH 14 de Agosto, AH Alto Selva Alegre (zonas B, C y sus subdivisiones -18, -19), AH Ampliación 14 de Agosto, AH Garcilazo de la Vega, AH Néstor Cáceres Velásquez I, AH Villa Unión, Villa Unión El Misti, Villa Unión Granja Apurímac, Asoc. Artesanal e Industrial El Misti, Asoc. Complejo Artesanal A.S.A., Asoc. San Hilarión, Asoc. Villa Vitarte, Asuris Rafael Hoyos Rubio, PJ Apurímac (zona -17), PJ Leones del Misti, UPIS Solidaridad, Asoc. Prolongación Goyeneche (zona -17), PJ El Porvenir (zona -17), PJ Las Peñas, PJ Peñón Alfonso Ugarte, PJ Solidaridad, PJ Unión Edificadores Misti (zonas -20 y -21), PJ Villa Goyeneche, Villa Esperanza, Villa Goyeneche.
- R-4: AH Alto Selva Alegre (zonas A, B, C y sus subdivisiones -18 y -19), AH Gráficos, PJ Pampa de Polanco sector Ramiro Prialé, AH Villa Goyeneche zona A, PJ Peñón Alfonso Ugarte, PJ Unión Edificadores Misti (zonas -19 y -20).
- R-29: Asoc. Augusto Salazar Bondy, Cruce de Chilina, Asuris Rafael Hoyos Rubio, Coop. Viv. Mariscal Andrés Avelino Cáceres, PJ Pampa de Polanco (sectores Antonio José de Sucre, El Conquistador I, Enatru, Javier Heraud, Juan Velasco Alvarado, La Estrella, Los Eucaliptos, Luis Gorvenia Saman, Villa Arequipa, Villa El Conquistador, Villa El Mirador, Vista Alegre), Urb. El Labrador de Chilina.
- R-30: Asoc. Artesanal e Industrial El Misti (zona -19), Complejo Artesanal A.S.A., Cruce de Chilina (zona -17), Asoc. Néstor Cáceres Velásquez II, Asuris Rafael Hoyos Rubio (zona -18), PJ Pampa de Polanco (sectores Aproma, Javier Heraud, Juan Velasco Alvarado zona B, La Estrella, Los Eucaliptos, Ramiro Prialé, San José, Villa El Mirador, Villa El Sol).
- N-4: AH Primero de Enero, Villa El Salvador, Villa Florida, Villa Independiente (zona A y -17), PJ Independencia (zona A y -17).
- N-3: AH El Mirador de Arequipa (zona A), Héroes Chavín de Huántar, Villa Asunción (zona -17), Villa Chachas, Villa Independiente (zonas A y B), Villa San Pablo, Asoc. Magisterial Lealtad Democrática, PJ Independencia (zonas A, B y -18).
- R-35 y R-36 (Socabaya): A.U.M. Horacio Zeballos Gámez (sectores A, C, D, E, F y G), Asoc. Villa Las Gaviotas y Asoc. El Mirador de Horacio.
