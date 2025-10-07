Corte de luz en Arequipa desde este 7 hasta el 10 de octubre: estas son las provincias afectadas

Entre el 6 y el 12 de octubre se efectuarán interrupciones programadas del servicio eléctrico en varias provincias de la región sur del Perú, según informó la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL). De acuerdo con un comunicado, las zonas afectadas corresponden a las provincias de Arequipa, Castilla, Camaná, Condesuyos, Caravelí e Islay.
La información oficial indica que cada día se llevarán a cabo cortes de energía en diferentes distritos, con el objetivo de realizar trabajos técnicos en la red eléctrica. Conoce todos los detalles.
Zonas afectadas
Martes 7 de octubre
Horario: De 07:30 a. m. a 2:30 p. m.
Jacobo Hunter:
- El Mirador Las Peñas
- La Estancia
- Villa Florida
- Villa Salaverry
- Villa Sevilla
Socabaya:
- Alto Buenavista
- Bellapampa
- Cerro Salaverry
- El Pasto
- Las Peñas
- Las Torres de San Isidro
- Los Rosales
- Mirador de Bellapampa
- Parque del Recuerdo Arequipa
- Socabaya
- Sor Ana de Los Ángeles
Uraca (provincia de Castilla):
Miércoles 8 de octubre
Horario: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Miraflores (provincia de Arequipa)
- Urbanización Upis Juan XXIII
Cerro Colorado (provincia de Arequipa)
- Urbanización Semi rural Pachacutec
Jueves 9 de octubre
Horario: De 09:00 a. m. a 13:00 p. m.
- Mariscal Cáceres (provincia de Camaná)
Viernes 10 de octubre
Horario: De 07:30 a. m. a 2:00 p. m.
Characato:
- Horacio Zeballos Gámez (Sectores A, B, C, D, E, F y G)
- La Glorieta
- San Pedro
- La Huaylla
Mollebaya:
- Alcosa
- Ampliación Santa Ana de Mollebaya
- El Pajonal
- Huerto del Edén
- Ladrilleros Cono Sur
- Ladrilleros Cono Sur Arequipa
- Machahuay
- Nuevo Horizonte
- Pecuarias y Procesos Industriales Afines del Sur Coopinsur
- San Isidro
- Villa Esperanza
- Virgen de Chapi
Socabaya:
- Apac La Villa Socabaya
- La Pampa
- Pueblo Viejo
- San Fernando
- Socabaya Viejo
- Villa del Sur
Yarabamba:
- Ladrilleros Cono Sur
La compañía advirtió que las fechas del cronograma pueden actualizarse, circunstancia que será debidamente informada a los usuarios.
Recomendaciones
Es importante tener en cuenta los horarios y también las zonas para que tomes precauciones
- Desconecta los aparatos eléctricos: Antes del corte, desenchufa electrodomésticos sensibles (refrigeradoras, televisores, computadoras) para evitar daños por posibles variaciones de voltaje cuando se restablezca el servicio.
- Carga tus dispositivos electrónicos: Asegúrate de tener cargados tu celular, laptop o linterna recargable para mantenerte comunicado durante la interrupción.
- Evita abrir el refrigerador o congelador: Mantén las puertas cerradas para conservar los alimentos fríos el mayor tiempo posible.
- Ten a la mano una linterna o velas seguras: Evita el uso de velas cerca de cortinas o materiales inflamables. Prioriza linternas recargables o de baterías.
- Guarda agua si usas bombas eléctricas: En viviendas con sistemas de bombeo, almacena suficiente agua antes del inicio del corte.
- Conduce con precaución: Los semáforos pueden verse afectados, por lo que se recomienda manejar con cuidado en las zonas mencionadas.
- Mantente informado: Consulta los canales oficiales de SEAL (web y redes sociales) para conocer actualizaciones o cambios en el horario del corte.
- Si el servicio no se restablece en el horario indicado o notas fallas eléctricas inusuales, comunícate de inmediato con la central de atención de SEAL o la empresa distribuidora de tu zona.