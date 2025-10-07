Corte de luz en Arequipa desde este 7 hasta el 10 de octubre: estas son las provincias afectadas

Suspenderán servicio eléctrico en seis provincias del sur de Perú por trabajos de mantenimiento| Andina

Entre el 6 y el 12 de octubre se efectuarán interrupciones programadas del servicio eléctrico en varias provincias de la región sur del Perú, según informó la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL). De acuerdo con un comunicado, las zonas afectadas corresponden a las provincias de Arequipa, Castilla, Camaná, Condesuyos, Caravelí e Islay.

La información oficial indica que cada día se llevarán a cabo cortes de energía en diferentes distritos, con el objetivo de realizar trabajos técnicos en la red eléctrica. Conoce todos los detalles.

Interrupciones eléctricas en el sur: SEAL detalla cronograma para seis provincias

Zonas afectadas

Martes 7 de octubre

Horario: De 07:30 a. m. a 2:30 p. m.

Jacobo Hunter:

El Mirador Las Peñas

La Estancia

Villa Florida

Villa Salaverry

Villa Sevilla

Socabaya:

Alto Buenavista

Bellapampa

Cerro Salaverry

El Pasto

Las Peñas

Las Torres de San Isidro

Los Rosales

Mirador de Bellapampa

Parque del Recuerdo Arequipa

Socabaya

Sor Ana de Los Ángeles

Uraca (provincia de Castilla):

Miércoles 8 de octubre

Horario: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Miraflores (provincia de Arequipa)

Urbanización Upis Juan XXIII

Cerro Colorado (provincia de Arequipa)

Urbanización Semi rural Pachacutec

Jueves 9 de octubre

Horario: De 09:00 a. m. a 13:00 p. m.

Mariscal Cáceres (provincia de Camaná)

Viernes 10 de octubre

Horario: De 07:30 a. m. a 2:00 p. m.

Characato:

Horacio Zeballos Gámez (Sectores A, B, C, D, E, F y G)

La Glorieta

San Pedro

La Huaylla

Mollebaya:

Alcosa

Ampliación Santa Ana de Mollebaya

El Pajonal

Huerto del Edén

Ladrilleros Cono Sur

Ladrilleros Cono Sur Arequipa

Machahuay

Nuevo Horizonte

Pecuarias y Procesos Industriales Afines del Sur Coopinsur

San Isidro

Villa Esperanza

Virgen de Chapi

Socabaya:

Apac La Villa Socabaya

La Pampa

Pueblo Viejo

San Fernando

Socabaya Viejo

Villa del Sur

Yarabamba:

Ladrilleros Cono Sur

La compañía advirtió que las fechas del cronograma pueden actualizarse, circunstancia que será debidamente informada a los usuarios.

Recomendaciones

Es importante tener en cuenta los horarios y también las zonas para que tomes precauciones

Desconecta los aparatos eléctricos: Antes del corte, desenchufa electrodomésticos sensibles (refrigeradoras, televisores, computadoras) para evitar daños por posibles variaciones de voltaje cuando se restablezca el servicio.

Carga tus dispositivos electrónicos: Asegúrate de tener cargados tu celular, laptop o linterna recargable para mantenerte comunicado durante la interrupción.

Evita abrir el refrigerador o congelador: Mantén las puertas cerradas para conservar los alimentos fríos el mayor tiempo posible.

Ten a la mano una linterna o velas seguras: Evita el uso de velas cerca de cortinas o materiales inflamables. Prioriza linternas recargables o de baterías.

Guarda agua si usas bombas eléctricas: En viviendas con sistemas de bombeo, almacena suficiente agua antes del inicio del corte.

Conduce con precaución: Los semáforos pueden verse afectados, por lo que se recomienda manejar con cuidado en las zonas mencionadas.

Mantente informado: Consulta los canales oficiales de SEAL (web y redes sociales) para conocer actualizaciones o cambios en el horario del corte.

Si el servicio no se restablece en el horario indicado o notas fallas eléctricas inusuales, comunícate de inmediato con la central de atención de SEAL o la empresa distribuidora de tu zona.