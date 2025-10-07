Sedapal anuncia corte de agua de hasta 15 horas en cuatro distritos de Lima este jueves 9 de octubre

Un corte de agua en Lima Metropolitana afectaría al menos cuatro distritos capitalinos. (Andina)

Un fuerte impacto en la rutina diaria se anticipa para miles de usuarios en Lima tras el anuncio de Sedapal, la empresa pública de agua potable y alcantarillado, que informó sobre un corte de hasta 15 horas este jueves 9 de octubre en diferentes sectores de la ciudad.

El servicio se suspenderá parcialmente en cuatro distritos, afectando tanto a viviendas como a actividades comerciales y sociales, según comunicados oficiales difundidos a través de los canales de la institución.

El corte programado por Sedapal responde a trabajos de limpieza de reservorios y, en algunos casos, a procesos de desinfección de reservorios y cámaras principales. La medida, precisa la empresa, busca garantizar la salubridad y calidad del recurso hídrico que llega a los hogares limeños.

El cronograma publicado detalla las zonas y los horarios exactos del servicio interrumpido. Los siguientes distritos registrarán restricciones en el suministro de agua potable:

Lurigancho

Independencia

San Juan de Lurigancho

Villa María del Triunfo

Cada zona cuenta con especificaciones puntuales, tanto en la duración del corte de agua como en los sectores afectados.

Lurigancho

En este distrito se contemplan dos cortes diferenciados. Para la zona de Urb. Los Girasoles de Huampaní (Parte Baja), Sedapal programó la suspensión entre las 11:00 a.m. y las 11:50 p.m., totalizando casi 13 horas de interrupción. Además, para Urb. Los Girasoles de Huampaní (Parte Alta), el servicio se detendrá entre las 12:00 m. y las 8:00 p.m., con una duración de 8 horas.

Motivo: Limpieza de reservorios.

Independencia

La restricción regirá para varias zonas de este distrito del norte de Lima, según los comunicados difundidos por Sedapal y recopilados por la Agencia Andina:

PJ San Albino

AH. 6 de Julio Comité 11 y 12

AH. 3 de Junio

AH. José C. Mariátegui

AH. San Camilo

AH. San Juan de Dios

AH. Santa Cruz

AH. Virgen del Carmen I

PJ 6 de Junio

PJ Villa El Carmen

UP C. El Ermitaño

El corte será de 8 horas, desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m., enmarcado en procesos de limpieza de reservorios.

San Juan de Lurigancho

Este el distrito con la mayor cantidad de sectores perjudicados y con el corte más prolongado. Sedapal informó que la interrupción puede extenderse hasta 15 horas, entre las 8:00 a.m. y las 11:00 p.m., cubriendo sectores enteros de la zona este de Lima. Según el propio organismo, el motivo corresponde a la limpieza y desinfección de reservorios y cámaras.

sedapal - agua potable

Las áreas alcanzadas incluyen:

Sector 421 : AH. Javier Pérez de Cuéllar Ampliación D1-E1, AH. Javier Pérez de Cuéllar Ampliación MZ R1-T1, AH. Ciudad de los Constructores Ampli, AF. Villa Maestro de Jesús Obrero Ampli, AH. San José Obrero Mariscal Ampli, AF. Andrés A. Cáceres Ampli, AF. Covida Ampli, entre otras.

Otras zonas: Incorporadas a Nueva Jerusalén III, Agru. Ráces de Jicamarca, Agru. 24 de Junio, AH. Nueva Alianza, Nueva Esperanza Ampli, Santa Rosa de Lima Ampliada, San Valentín Ampli, Ag. Pueblos Unidos del Sol, Sector de Muruhuay, Agru. Nueva Alianza UF, Mercedarios, AF Cristo Pachacamilla, AH. Los Laureles, Av. Prolongación, entre muchas otras.

La lista exacta de sectores es extensa y abarca asociaciones de vivienda, asentamientos humanos y juntas vecinales, así como urbanizaciones y agrupaciones.

Villa María del Triunfo

En este distrito del sur limeño se informó la suspensión de agua potable en las siguientes áreas:

PJ. Nueva Esperanza Cuadrante: PJ. Virgen de Lourdes, Sector Quillabamba Comité 54, Sector Los Molinos, Sector Ampliación Urb. Nueva Esperanza, Prolong. Trujillo, Jr. Iquitos, Jr. Río Seco

El corte, motivado por limpieza de reservorios, se ejecutará desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m., según el reporte entregado por Sedapal.

sedapal - agua potable

Alternativas para los usuarios

Sedapal recomendó almacenar anticipadamente agua suficiente para consumo personal y labores domésticas, ante la perspectiva de largas horas sin servicio en algunos sectores. El organismo recordó que los plazos de reposición pueden variar en función de la magnitud de los trabajos y condiciones técnicas detectadas durante las inspecciones.

De acuerdo con los cronogramas oficiales, la restauración del servicio está prevista en la mayoría de los casos entre las 8:00 p.m. y las 11:50 p.m. del jueves 9 de octubre. Se trata de una de las interrupciones más extensas en lo que va del año y corresponde a labores periódicas de mantenimiento que la empresa realiza en diferentes épocas.

La recomendación alcanza también instituciones educativas, comercios y establecimientos de atención al público establecidos en las zonas indicadas.

Agua potable disminuyó en Lima Metropolitana. (Foto: Andina)

Contactos y canales

Sedapal informó que todas las consultas, dudas o reportes podrán realizarse a través de su central telefónica y los canales digitales de atención al cliente.

La empresa reiteró la importancia de verificar los comunicados oficiales publicados en su página web y redes sociales para corroborar información sobre restablecimiento paulatino del servicio y futuras acciones de mantenimiento.