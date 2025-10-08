Edison Flores comparte inesperada canción en medio de rumores de romance con Antonella Martorell. IG

El nombre de Edison Flores volvió a ocupar los titulares de espectáculos luego de que el programa 'Magaly TV, La Firme’ difundiera imágenes del futbolista disfrutando de una cena nocturna junto a la joven Antonella Martorell y un grupo de amigos.

Las cámaras captaron el encuentro el pasado 6 de octubre, en un conocido restaurante limeño, donde el volante crema compartió momentos de complicidad con la joven tacneña de 28 años.

Tras la velada, ambos fueron vistos dirigiéndose —por separado— al condominio donde reside el popular ‘Orejitas’, lo que alimentó las especulaciones sobre un presunto acercamiento sentimental entre ellos.

Apenas unas horas después del ampay, el deportista sorprendió con una publicación en Instagram, donde se mostró entrenando con la indumentaria de Universitario de Deportes, pero lo que más llamó la atención fue la elección musical que acompañó su historia.

“Por un beso ella se muere”: la canción que desató nuevas sospechas

En su publicación, Edison Flores usó de fondo la canción “Hoy ando soltero”, interpretada por Adrián L. Santos y Ángel Cervantes, cuyo estribillo incluye frases cargadas de romanticismo:

“Hay muchas que me quieren, quieren, y por un beso ella se muere”.

El detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente vincularon el mensaje con las imágenes emitidas por ‘Magaly TV, La Firme’. Muchos interpretaron el tema como una indirecta musical, considerando que el futbolista se encuentra soltero desde hace algunos meses tras su separación de Ana Siucho.

El clip fue compartido la mañana del 7 de octubre, apenas un día después de su aparición televisiva, lo que bastó para encender nuevamente los rumores sobre su vida amorosa.

Edison Flores comparte inesperada canción en medio de rumores de romance con Antonella Martorell

Edison Flores y su actitud relajada del futbolista

Lejos de mantenerse al margen, el deportista decidió mostrarse activo en redes. Horas más tarde, Edison Flores realizó una transmisión simultánea en Kick y TikTok, donde apareció en un ambiente relajado, escuchando e interpretando canciones románticas.

Durante el en vivo, varios usuarios aprovecharon para preguntarle directamente sobre Antonella Martorell, recordándole el reciente ampay. Sin embargo, el volante evitó cualquier respuesta y prefirió ignorar los comentarios vinculados a su vida privada. En su lugar, continuó disfrutando de la música y bromeando con los seguidores conectados.

Su actitud despreocupada fue interpretada por muchos como una señal de tranquilidad ante la polémica, mientras que otros consideraron que el jugador buscaba restarle importancia al tema y enfocarse en su faceta profesional con Universitario de Deportes.

Edison Flores se sinceró y confesó motivo que provocó su bajo rendimiento en Universitario

¿Quién es Antonella Martorell?

La aparición de Antonella Martorell junto a Edison Flores ha despertado curiosidad entre los seguidores del futbolista. Según el reportaje emitido por 'Magaly TV, la firme’, la joven tacneña de 28 años sería parte del entorno cercano del jugador y habría mantenido contacto frecuente con él en las últimas semanas.

Durante la salida registrada por las cámaras, se les vio compartiendo risas y conversaciones en una mesa junto a otros amigos, antes de dirigirse al edificio donde vive el deportista. Aunque ingresaron por separado, la cercanía entre ambos fue evidente.

Las imágenes mostraron a Martorell luciendo un atuendo casual y sonriente, mientras que Flores optó por una vestimenta deportiva. Si bien ninguno ha confirmado ni desmentido una relación sentimental, el público y los medios han mantenido viva la conversación sobre esta posible nueva etapa en la vida del popular “Orejitas”.

¿Quién es Antonella Martorell, la joven vinculada a Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

La reacción de Ana Siucho y el entorno de Edison Flores

En paralelo a esta situación, los seguidores notaron un detalle que no pasó inadvertido: Ana Siucho, todavía esposa de Edison Flores, cerró sus redes sociales poco después de que se difundieran las imágenes del futbolista junto a Martorell.

Este hecho se produjo tras la difusión de una entrevista en la que la madre del deportista confesó que no veía a sus nietas desde hacía un tiempo, lo que generó aún más especulación sobre el distanciamiento familiar.

Cabe recordar que Edison Flores reveló meses atrás que vivió una etapa difícil alejado de sus hijas después de su separación, señalando que había “perdido contacto” con ellas temporalmente. Estas declaraciones, sumadas a los recientes eventos, han mantenido la atención del público en la vida personal del jugador.

Ana Siucho eliminó sus cuentas y todo su rastro sobre relación con Edison Flores.