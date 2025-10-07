Edison Flores y la joven que habría conquistado su corazón tras separación de Ana Siucho. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En menos de una semana, la joven tacneña de 28 años se convierte en el nombre más buscado por los seguidores del seleccionado nacional. El rostro de Martorell aparece en el radar mediático como posible nueva compañía cercana a Flores, a meses del anuncio de ruptura sentimental de “Orejas”.

¿Quién es Antonella Martorell?

Antonella Martorell no pertenece al mundo del espectáculo. Nacida en Tacna, mantiene una vida alejada de cámaras, pero muy activa en redes sociales. Conduce una marca propia de cuidado personal llamada Amorea, mientras en Tiktok supera los 20 mil seguidores con contenidos sobre tendencias digitales y su vida cotidiana.

¿Quién es Antonella Martorell, la joven vinculada a Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

Pese a su bajo perfil, su vínculo con el entorno de futbolistas despierta cada vez más preguntas. Su cuenta de Instagram, donde muestra su apoyo a la selección peruana y, en particular, a Edison, añade material para la especulación: en varias fotos luce la camiseta nacional con el dorsal número 20, el mismo que utiliza el mediocampista. También suele comentar y dar me gusta a las publicaciones del jugador, lo que refuerza la percepción de una cercanía.

En las últimas publicaciones, Martorell apareció en el estadio de Universitario de Deportes, específicamente en una zona destinada para familiares y amigos de los futbolistas. Desde entonces, seguidores y curiosos buscan pistas sobre la naturaleza de su relación con Flores. Ante esta exposición, la joven cerró los comentarios de sus redes sociales.

El encuentro entre Antonella y Edison Flores

La noche del 5 de octubre resultó decisiva en el surgimiento de esta historia. Las cámaras del popular programa Magaly TV La Firme captaron a Flores en compañía de su círculo más íntimo y, entre ellos, a Antonella Martorell. La reunión inició con una cena grupal en Lima y, avanzada la noche, todos se dirigieron al condominio donde reside el futbolista.

Según la narración televisiva, Martorell ingresó primero al complejo acompañada por una amiga y uno de los amigos del jugador. “Este domingo por la noche, alrededor de las 9:50 p.m., nuestros ‘urracos’ captaron a ‘Orejitas’ cenando con un grupo de amigos, y entre ellos destacaba una jovencita”, relató Magaly. Minutos después, Flores llegó manejando su camioneta y ambos vehículos ingresaron al condominio, hecho que encendió las alertas de los reporteros.

Edison Flores olvida a Ana Siucho y es captado con joven influencer ingresando a su departamento. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El equipo periodístico aseguró que la joven permaneció toda la noche en el lugar, aunque las cámaras no registraron su salida. “Parece que Edison Flores ya superó las penas de amor y ahora disfruta la vida de soltero con una ‘fan incondicional’”, remarcó la conductora.

Mientras las imágenes continúan circulando y la pregunta sobre la naturaleza de la relación permanece sin respuesta oficial, tanto Flores como Martorell optaron por el silencio. El interés no decrece y las especulaciones sobre una posible nueva etapa sentimental del seleccionado nacional se multiplican en redes sociales y medios de entretenimiento.