Perú

¿Quién es Antonella Martorell, la joven vinculada a Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

Tras una salida nocturna del popular ‘Orejas’ con un grupo de amigos luego de anunciar su separación, unas coincidencias han llamado la atención

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Edison Flores y la joven que habría conquistado su corazón tras separación de Ana Siucho. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme
Tras anunciar su separación de Ana Siucho, el futbolista Edison Flores vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Unas imágenes difundidas este fin de semana muestran al popular “Orejas” compartiendo una salida nocturna con amigos en Lima, pero fue la presencia de Antonella Martorell lo que encendió las especulaciones.

En menos de una semana, la joven tacneña de 28 años se convierte en el nombre más buscado por los seguidores del seleccionado nacional. El rostro de Martorell aparece en el radar mediático como posible nueva compañía cercana a Flores, a meses del anuncio de ruptura sentimental de “Orejas”.

¿Quién es Antonella Martorell?

Antonella Martorell no pertenece al mundo del espectáculo. Nacida en Tacna, mantiene una vida alejada de cámaras, pero muy activa en redes sociales. Conduce una marca propia de cuidado personal llamada Amorea, mientras en Tiktok supera los 20 mil seguidores con contenidos sobre tendencias digitales y su vida cotidiana.

¿Quién es Antonella Martorell, la
¿Quién es Antonella Martorell, la joven vinculada a Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

Pese a su bajo perfil, su vínculo con el entorno de futbolistas despierta cada vez más preguntas. Su cuenta de Instagram, donde muestra su apoyo a la selección peruana y, en particular, a Edison, añade material para la especulación: en varias fotos luce la camiseta nacional con el dorsal número 20, el mismo que utiliza el mediocampista. También suele comentar y dar me gusta a las publicaciones del jugador, lo que refuerza la percepción de una cercanía.

En las últimas publicaciones, Martorell apareció en el estadio de Universitario de Deportes, específicamente en una zona destinada para familiares y amigos de los futbolistas. Desde entonces, seguidores y curiosos buscan pistas sobre la naturaleza de su relación con Flores. Ante esta exposición, la joven cerró los comentarios de sus redes sociales.

¿Quién es Antonella Martorell, la
¿Quién es Antonella Martorell, la joven vinculada a Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

El encuentro entre Antonella y Edison Flores

La noche del 5 de octubre resultó decisiva en el surgimiento de esta historia. Las cámaras del popular programa Magaly TV La Firme captaron a Flores en compañía de su círculo más íntimo y, entre ellos, a Antonella Martorell. La reunión inició con una cena grupal en Lima y, avanzada la noche, todos se dirigieron al condominio donde reside el futbolista.

Según la narración televisiva, Martorell ingresó primero al complejo acompañada por una amiga y uno de los amigos del jugador. “Este domingo por la noche, alrededor de las 9:50 p.m., nuestros ‘urracos’ captaron a ‘Orejitas’ cenando con un grupo de amigos, y entre ellos destacaba una jovencita”, relató Magaly. Minutos después, Flores llegó manejando su camioneta y ambos vehículos ingresaron al condominio, hecho que encendió las alertas de los reporteros.

Edison Flores olvida a Ana
Edison Flores olvida a Ana Siucho y es captado con joven influencer ingresando a su departamento. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El equipo periodístico aseguró que la joven permaneció toda la noche en el lugar, aunque las cámaras no registraron su salida. “Parece que Edison Flores ya superó las penas de amor y ahora disfruta la vida de soltero con una ‘fan incondicional’”, remarcó la conductora.

Mientras las imágenes continúan circulando y la pregunta sobre la naturaleza de la relación permanece sin respuesta oficial, tanto Flores como Martorell optaron por el silencio. El interés no decrece y las especulaciones sobre una posible nueva etapa sentimental del seleccionado nacional se multiplican en redes sociales y medios de entretenimiento.

Temas Relacionados

Edison FloresAna SiuchoAntonella Martorellperu-entretenimiento

Más Noticias

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del arranque ‘blanquiazul’ en el torneo

Las dirigidas por Facundo Morando comienzan su camino hacia la obtención del tan ansiado tricampeonato nacional, aunque este podría tener un obstáculo en la primera fecha

Fixture de Alianza Lima en

⁠DNI Electrónico: así puedes renovar, cambiar de domicilio y solicitar duplicado sin acudir a las oficinas de Reniec

Este documento, además de acreditar la identidad del ciudadano, permite el uso de la firma digital y el acceso a servicios en línea del Estado

⁠DNI Electrónico: así puedes renovar,

Extorsionadores queman bus de ‘La 40’ en Santa Anita: sospechan de venganza por paro del gremio de transporte

Dos sujetos en motocicleta efectuaron el ataque esta madrugada, frente a la vivienda del hermano del propietario del vehículo

Extorsionadores queman bus de ‘La

Gia Rosalino, su papel en la obra ‘Inmaduros’, su relación con Aldo Miyashiro y lo que piensa del matrimonio: “No me quita el sueño”

La actriz conversó con Infobae Perú sobre su papel en la comedia teatral Inmaduros, donde comparte escena con Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres, y adelanta detalles de su primer unipersonal, un proyecto que mezcla humor y reflexión sobre los recuerdos y el desapego.

Gia Rosalino, su papel en

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Existen algunas valoraciones importar para perfilar al próximo comando técnico nacional. El aspecto clave importante pasa por la versatilidad en distintos panoramas priorizando el sistema 4-3-3

El perfil que bosqueja Jean
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Eduardo Arana sobre extorsión

Premier Eduardo Arana sobre extorsión a transportistas: “Es una modalidad delictiva que no se encontraba en el país hace mucho tiempo”

Fin del paro de transportistas: estos son los compromisos del Gobierno y los gremios para levantar la medida en Lima y Callao

Obispos peruanos invocan al Gobierno a atender el clamor de las protestas ante ola criminal: “Las muertes deben parar”

Presunto plagio en la tesis de Patricia Benavides estuvo identificado desde 2023 por chequeo de Jaime Villanueva en Turnitin

Óscar Arriola, jefe de la PNP, sobre el paro de transportistas: “Todos vamos a morir en algún momento, por favor”

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Flavia López, la

¿Quién es Flavia López, la representante de Perú, voceada como favorita en el Miss Grand International 2025?

Flavia López en el Miss Grand International 2025 continúa con su agenda: desfiles y actividades que debe cumplir

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

Pamela Franco responde a las críticas sobre su convocatoria: “Estoy agradecida con el multitudinario respaldo”

‘Cri Cri’ confirma que Jefferson Farfán entregaba dinero a su familia mientras él estaba en prisión

DEPORTES

Fixture de Alianza Lima en

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del arranque ‘blanquiazul’ en el torneo

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima tras la fecha 2 del torneo internacional

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV

Pedro García explotó contra Pablo Ceppelini por calificar de “amateur” al fútbol peruano: “Critica el menos profesional de Alianza Lima”

A qué hora juega Alianza Lima vs ADIFFEM: partido clave por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025