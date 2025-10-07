Tony Succar impulsa a nuevos talentos y se compromete a producir su primer disco: “Voy a invitarlo a cantar en mi concierto”

Tony Succar impulsa a nuevos artistas peruanos.

El reconocido productor y ganador del Latin Grammy, Tony Succar, sorprendió a sus seguidores al anunciar su participación en “Talento Mallplaza”, una plataforma musical que busca descubrir y promover a los nuevos talentos peruanos. Durante el lanzamiento oficial del concurso, realizado en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Barranco, el artista envió un mensaje motivador a los jóvenes que sueñan con abrirse camino en la industria musical.

A través de un video, Succar destacó la importancia de seguir generando espacios que conecten a los artistas emergentes con el público y las oportunidades profesionales. En ese sentido, reveló que el ganador de “Talento Mallplaza” grabará su primer sencillo bajo su producción y además tendrá la oportunidad de cantar junto a él en su concierto del 13 de diciembre en el Estadio Nacional, evento en el que celebrará sus 15 años de trayectoria artística.

“Esta campaña, donde vamos a resaltar el talento peruano, es muy importante para el país. La música une a las personas, y como jurado y artista, pondré toda mi energía para encontrar al mejor participante y regalarle una producción profesional con los mejores músicos, arreglos y grabación. Todo mi conocimiento lo pondré para que esto sea un boom”, expresó Succar.

“Además, voy a invitar al ganador a cantar conmigo en el Estadio Nacional, donde celebraremos todo lo que hemos logrado en estos años.”. indicó.

“La música es cultura”

Tony Succar, quien ha trabajado con artistas internacionales y se ha consolidado como uno de los productores más influyentes de la música latina, reafirmó su compromiso con el desarrollo de nuevos talentos peruanos.

“Ser parte de este proyecto me llena de orgullo, porque está completamente alineado con mi propósito de apoyar e impulsar a los peruanos para que muestren su arte al mundo. Producir el primer sencillo del ganador y cantar juntos será un gran regalo, porque la música es cultura”, declaró.

Los interesados pueden inscribirse de manera gratuita en la página principal del centro comercial. Los participantes mayores de edad tendrán la oportunidad de grabar una audición en las cabinas instaladas en Mallplaza Angamos, Bellavista y Comas, además de en las sedes regionales de Trujillo, Piura, Huancayo y Arequipa.

El cronograma de actividades incluye cabinas de grabación y castings en vivo entre el 5 y el 19 de octubre, ofreciendo múltiples fechas para que los postulantes muestren su talento frente al jurado.

Maricarmen Marín celebra iniciativa de Tony Succar

La cantante Maricarmen Marín celebró la iniciativa del concurso y de Tony Succar. Además de incluir a artistas de todo el país. “Es maravilloso que hayan pensado también en las provincias, donde muchas veces no hay tantas facilidades para lograr los sueños. Hoy, gracias a las redes y al apoyo de una marca tan grande, esas oportunidades pueden llegar a más personas”, comentó.

Asimismo, resaltó el valor de trabajar con Tony Succar: “Tener acceso a Tony, con toda su experiencia y nivel de producción, es un lujo. He tenido la oportunidad de trabajar con él y sé lo gran profesional que es. Ojalá el ganador sea un cumbiambero. Gracias a esta oportunidad, puede surgir el próximo Tony Succar o el siguiente Gian Marco del Perú”, dijo.

