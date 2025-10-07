Perú

Tony Succar impulsa a nuevos talentos y se compromete a producir su primer disco: “Voy a invitarlo a cantar en mi concierto”

El productor y ganador del Latin Grammy anunció que producirá el primer sencillo del concursante que triunfe en “Talento Mallplaza”. Además, el artista compartirá escenario con el ganador durante su concierto

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Tony Succar impulsa a nuevos
Tony Succar impulsa a nuevos artistas peruanos.

El reconocido productor y ganador del Latin Grammy, Tony Succar, sorprendió a sus seguidores al anunciar su participación en “Talento Mallplaza”, una plataforma musical que busca descubrir y promover a los nuevos talentos peruanos. Durante el lanzamiento oficial del concurso, realizado en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Barranco, el artista envió un mensaje motivador a los jóvenes que sueñan con abrirse camino en la industria musical.

A través de un video, Succar destacó la importancia de seguir generando espacios que conecten a los artistas emergentes con el público y las oportunidades profesionales. En ese sentido, reveló que el ganador de “Talento Mallplaza” grabará su primer sencillo bajo su producción y además tendrá la oportunidad de cantar junto a él en su concierto del 13 de diciembre en el Estadio Nacional, evento en el que celebrará sus 15 años de trayectoria artística.

“Esta campaña, donde vamos a resaltar el talento peruano, es muy importante para el país. La música une a las personas, y como jurado y artista, pondré toda mi energía para encontrar al mejor participante y regalarle una producción profesional con los mejores músicos, arreglos y grabación. Todo mi conocimiento lo pondré para que esto sea un boom”, expresó Succar.

Además, voy a invitar al ganador a cantar conmigo en el Estadio Nacional, donde celebraremos todo lo que hemos logrado en estos años.”. indicó.

Tony Succar se presentará en
Tony Succar se presentará en el Estadio Nacional.

“La música es cultura”

Tony Succar, quien ha trabajado con artistas internacionales y se ha consolidado como uno de los productores más influyentes de la música latina, reafirmó su compromiso con el desarrollo de nuevos talentos peruanos.

“Ser parte de este proyecto me llena de orgullo, porque está completamente alineado con mi propósito de apoyar e impulsar a los peruanos para que muestren su arte al mundo. Producir el primer sencillo del ganador y cantar juntos será un gran regalo, porque la música es cultura”, declaró.

Tony Succar, sorprendió a sus
Tony Succar, sorprendió a sus seguidores al anunciar su participación en “Talento Mallplaza”.

Los interesados pueden inscribirse de manera gratuita en la página principal del centro comercial. Los participantes mayores de edad tendrán la oportunidad de grabar una audición en las cabinas instaladas en Mallplaza Angamos, Bellavista y Comas, además de en las sedes regionales de Trujillo, Piura, Huancayo y Arequipa.

El cronograma de actividades incluye cabinas de grabación y castings en vivo entre el 5 y el 19 de octubre, ofreciendo múltiples fechas para que los postulantes muestren su talento frente al jurado.

Maricarmen Marín celebra iniciativa de Tony Succar

La cantante Maricarmen Marín celebró la iniciativa del concurso y de Tony Succar. Además de incluir a artistas de todo el país. “Es maravilloso que hayan pensado también en las provincias, donde muchas veces no hay tantas facilidades para lograr los sueños. Hoy, gracias a las redes y al apoyo de una marca tan grande, esas oportunidades pueden llegar a más personas”, comentó.

Asimismo, resaltó el valor de trabajar con Tony Succar:Tener acceso a Tony, con toda su experiencia y nivel de producción, es un lujo. He tenido la oportunidad de trabajar con él y sé lo gran profesional que es. Ojalá el ganador sea un cumbiambero. Gracias a esta oportunidad, puede surgir el próximo Tony Succar o el siguiente Gian Marco del Perú”, dijo.

Tony Succar. Infobae Perú: Paula
Tony Succar. Infobae Perú: Paula Elizalde.

Temas Relacionados

Tony Succarperu-entretenimiento

Más Noticias

Yape Gaming, la nueva función de la app para hacer recargas en videojuegos: así puedes usarla

Desde su implementación, cerca de 3 millones de usuarios en Perú han realizado compras de este tipo a través de la app

Yape Gaming, la nueva función

INEI abre más de 13.000 puestos de trabajo en todo el Perú: conoce los requisitos y cómo postular

Para aplicar a esta oportunidad laboral no es necesario contar con experiencia previa en procesos del INEI. Lo único que necesitas es ser egresado técnico o universitario de cualquier carrera profesional

INEI abre más de 13.000

Estas son las 36 preguntas que deben hacerse dos personas para enamorarse en menos de una hora

En los años 90, un par de psicólogos estadounidenses crearon un cuestionario que tenía como objetivo que las dos personas que respondieran a las preguntas contenidas en él se enamoraran

Estas son las 36 preguntas

Estos son los 9 tipos de vulva, según la forma de los labios vaginales

En la vida real cada vulva es única como lo es el rostro de cada mujer. Cada vulva tiene las mismas partes, pero es diferente una de otra en forma, tamaño y color

Estos son los 9 tipos

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga a una

Rafael López Aliaga a una semana de anunciar su posible renuncia: “Estoy trabajando para lo que se nos viene”

Elecciones 2026: Aprueban que encuestas puedan ser difundidas hasta 3 días antes de la votación

El 29% de figuras influyentes y empresarios´del Perú consideran que Rafael lópez aliaga debería retirarse de la política

Pedro Castillo: “Me reuní con Aníbal Torres, Betssy Chávez y Willy Huerta, pero no para conspirar”

La Ley Seca se mantiene: Rechazan eliminar la prohibición de venta de alcohol en las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Leyendas del metal, Rhapsody of

Leyendas del metal, Rhapsody of Fire, regresan a Lima con su gira “Dawn of Victory”

Abel Lobatón anhela que su nieto, hijo de Samahara Lobatón, siga sus pasos: “Quiero conocer a mi sucesor”

¿Quién es Antonella Martorell, la joven vinculada a Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” en la televisión azteca

Gerald Oropeza reveló, en una transmisión en vivo en TikTok, que Mayra Goñi y Suheyn Cipriani visitaron su casa

DEPORTES

Jean Ferrari reveló la fecha

Jean Ferrari reveló la fecha para anunciar al nuevo técnico de la selección peruana

La firme postura de Manuel Barreto sobre “la pizarra de jugadores” que encontró Óscar Ibáñez antes de dejar la selección peruana

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 3

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Diego Rebagliati señaló que Manuel Barreto conversó con estos dos jugadores claves de Perú para no ser considerados ante Chile