Tony Succar e Isabela Merced preparan una noche épica en el Estadio Nacional de Lima con ‘Los sueños se cumplen’.

La expectativa crece en torno al espectáculo ‘Los sueños se cumplen’, que reunirá a Tony Succar e Isabela Merced el próximo 13 de diciembre en el Estadio Nacional. La colaboración entre el multipremiado productor peruano y la actriz y cantante de ascendencia peruana, tras el reciente lanzamiento de ‘Apocalipsis’, se perfila como uno de los momentos centrales de la velada, según la información oficial difundida por los organizadores.

El evento, que promete una producción de gran envergadura, contará con la participación de más de 100 personas en el equipo técnico y artístico. La propuesta escénica incluirá géneros como salsa, cumbia y pop, además de un homenaje especial a Michael Jackson. Entre los invitados confirmados figuran Luis Enrique, Jean Rodríguez y Cali Flow Latino, mientras que se prevé el anuncio de más artistas en las próximas semanas.

Tony Succar, galardonado con un Grammy y dos Latin Grammy, destacó la magnitud del concierto al afirmar: “Este es el concierto más importante de toda mi carrera. Hemos trabajado durante meses en un concepto único, que será una gran fiesta llena de emoción, rumba y sabor”. La organización afirma que la noche será histórica para la música peruana, con una puesta en escena de primer nivel.

La madre del productor, Mimy Succar, también se refirió al impacto que tendrá el espectáculo, señalando: “Estoy segura de que será un concierto inolvidable, lleno de amor y gratitud para el público peruano”.

Las entradas para ‘Los sueños se cumplen’ se encuentran disponibles exclusivamente a través de Teleticket. Se anticipa que este concierto se consolidará como uno de los eventos musicales más destacados del año en Perú.

Tony Succar e Isabela Merced lanzan 'Apocalipsis'. Video: Instagram Isabela Merced

Tony Succar hizo sold out en la preventa del concierto

En julio de este año se anunció que Tony Succar agotó todas las entradas en la preventa para su concierto ‘Los sueños se cumplen’, en el Estadio Nacional, lo que generó una ola de entusiasmo entre los seguidores de la música latina.

El evento, programado para el 13 de diciembre, no solo representa el cierre de una gira internacional exitosa, sino que también conmemora los 15 años de carrera artística del músico peruano-estadounidense, quien ha prometido una producción de nivel internacional y una noche inolvidable junto a su familia.

La noticia del sold out en la preventa fue confirmada por el propio Tony Succar a través de sus redes sociales, donde expresó: “Gracias de corazón a todos los que consiguieron ya sus entradas en la preventa. Muy emocionado por este concierto histórico que estamos preparando, el 13 de diciembre vamos a gozar ful”.

Este mensaje, acompañado de un video en el que el artista compartió la importancia personal y profesional de la cita, ha emocionado a miles de fanáticos y ha elevado las expectativas sobre el espectáculo.

Precios, zonas y más datos del concierto ‘Los sueños se cumplen’ en el Estadio Nacional

El concierto ‘Los sueños se cumplen’ se perfila como el proyecto más ambicioso en la trayectoria de Tony Succar. A diferencia de un recital tradicional, la propuesta busca celebrar la música como símbolo de identidad y puente cultural.

Tony Succar elogia el trabajo realizado con Isabela Merced y su nuevo proyecto 'Apocalipsis'. Video: Instagram Tony Succar

El artista adelantó que el repertorio incluirá sus grandes éxitos y rendirá homenaje a las raíces y al esfuerzo constante que ha marcado su carrera internacional. En palabras del propio Succar: “¡Los sueños se cumplen! Nunca dejé de soñar con este momento. Este concierto es el más anhelado desde que me dediqué a la música. Será un homenaje a los sueños y a todo lo que nos une como familia”.

La familia Succar tendrá un papel central en la velada. Sobre el escenario, Tony estará acompañado por su hermano Kenyi Succar y su madre, la cantante Mimy Succar. Juntos, aspiran a ofrecer un espectáculo cargado de emoción, ritmo y una producción que, según han anunciado, superará todo lo realizado anteriormente.

El propio artista explicó el carácter colectivo de la celebración: “Esta celebración no solo es mía, sino de todos los que han caminado conmigo en este camino musical. Estoy agradecido por cada experiencia, cada escenario, cada colaborador y cada persona que ha creído en este sueño”.

Tony Succar

El impacto de la preventa se refleja en la rápida desaparición de las entradas en todos los sectores del Estadio Nacional. Actualmente, en Teleticket, solo quedan disponibles los boletos a precio regular, con valores que van desde S/ 356.00 para la zona Platinum (sillas), S/ 274.00 en Super VIP (stand up), S/ 158.00 en VIP (stand up), S/ 258.00 en Occidente 1 (sector numerado), S/ 213.00 en Occidente 2, S/ 191.00 en Oriente 1, S/ 169.00 en Oriente 2, S/ 85.00 en Tribuna Norte y S/ 50.00 en la zona Cultural.

El 2025 ha sido un año de logros para Tony y Mimy Succar. A comienzos de año, ambos se convirtieron en los primeros artistas peruanos en recibir un Premio Grammy en la ceremonia principal angloparlante, gracias a su álbum ‘Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional)’, que obtuvo el galardón a Mejor Álbum Tropical Latino en la edición celebrada en Los Ángeles.

Este reconocimiento cobró especial relevancia al imponerse sobre figuras como Marc Anthony y Juan Luis Guerra en una de las categorías más disputadas. Durante la premiación, los Succar agradecieron a su país y al público latino, consolidando así la presencia de Perú en el escenario global de la música y evidenciando la potencia de la herencia y la innovación musical.