Perú

Tepha Loza conmueve al revelar la pérdida de su bebé: “Dejó una huella eterna en el corazón”

La hermana de Melissa Loza sorprendió a sus seguidores con un video junto a su pareja Mario Neumann dando a conocer esta triste noticia

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Tepha Loza conmueve al revelar la pérdida de su bebé: “Dejó una huella eterna en el corazón” | TiKTok

La noche del 6 de octubre, la modelo peruana Tepha Loza conmovió a sus seguidores en redes al anunciar la pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja, Mario Neumann. El mensaje, publicado a través de TikTok, reunió palabras cargadas de emotividad y abrió una conversación sobre el duelo y la esperanza después de una experiencia difícil.

El video compartido muestra a Tepha Loza junto a Mario Neumann, con quien mantiene una relación consolidada. Ambos eligieron ese espacio íntimo para compartir la noticia. Según explicó la modelo, el embarazo representó para la pareja “una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma”, atribuida a la ilusión y expectativas que surgieron apenas se enteraron de la gestación.

En el texto que acompaña la publicación, Loza detalla su sentir frente a la pérdida. “Hoy no tenemos respuestas… pero tenemos fe”, indicó. La modelo reconoce que los planes no siempre siguen el camino soñado, pero insiste en que tiene confianza en que existe un sentido mayor que escapa a la comprensión.

“Nos regaló una ilusión, una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma, y aunque se fue pronto, nos dejó una huella eterna en el corazón”, escribió.
Tepha Loza conmueve al revelar
Tepha Loza conmueve al revelar la pérdida de su bebé: “Dejó una huella eterna en el corazón”

La experiencia de convertirse, aunque sea por poco tiempo, en madre, ocupó un lugar central en su mensaje. La influencer afirmó que “no fue un adiós, fue un ‘te espero en el cielo’”, destacando cómo el sentimiento de pérdida se mezcla con la gratitud y la esperanza por un eventual reencuentro espiritual.

El texto también da cuenta del acompañamiento recibido por parte de Mario Neumann. “Gracias, amor, por caminar conmigo incluso en los días más duros”, expresó. La publicación se completa con una reflexión sobre la fe, que la pareja mantiene pese al dolor. “Gracias, Dios, porque aunque duele, sabemos que Tú sabes por qué haces las cosas”. El mensaje reitera la importancia de la confianza espiritual en momentos difíciles.

Otra de las frases dirigidas a la audiencia refiere a la resiliencia. Tepha Loza indicó: “En medio del silencio, seguimos creyendo en Ti. En medio del dolor, seguimos agradeciendo por habernos sentido padres, aunque fuera por un instante”.
Tepha Loza conmueve al revelar
Tepha Loza conmueve al revelar la pérdida de su bebé: “Dejó una huella eterna en el corazón”

La modelo cierra el mensaje afirmando que, aunque este episodio se escribe con lágrimas, también está marcado por el amor y la esperanza: “Y aunque este capítulo se escribió con lágrimas, también está lleno de amor, esperanza y fe… porque todo lo que nace del amor, nunca muere”.

Seguidores le muestran su apoyo

La noticia motivó una respuesta inmediata de cientos de usuarios en redes sociales. Los mensajes de apoyo para Tepha Loza expresaron empatía y pusieron en valor la fortaleza de la modelo y su pareja al compartir su proceso de duelo con el público.

“Escribir esas líneas debió doler tanto”, escribió una usuaria. Otros seguidores insistieron en el acompañamiento espiritual: “Los momentos de Dios son perfectos, sabemos que tu angelito volverá contigo, eso no lo dudes. Fuerza para ambos”.

Tepha Loza no tiene ningún
Tepha Loza no tiene ningún tipo de comunicación con Melissa Loza. (Foto: Captura de IG)

Las muestras de solidaridad continuaron en la plataforma. “Un abrazo del fondo de mi corazón para los dos, los tiempos de Dios son perfectos”, indicó otro comentario. Algunas personas agradecieron que la pareja expusiera una realidad que suele vivirse en silencio y remarcaron la importancia de afrontarla junto a seres queridos: “Tienes un angelito que te va a ayudar a seguir teniendo energía a que no te rindas, los tiempos de Dios son perfectos. Sigue cuidándote mucho. Bendiciones”.

Así, la publicación de Tepha Loza profundizó una conversación colectiva sobre la fragilidad, la gratitud y la esperanza que pueden surgir incluso en tiempos de adversidad.

Temas Relacionados

Tepha LozaEmbarazoperu-entretenimiento

Más Noticias

Ethel Pozo dice que tiene una conversación pendiente con Melissa Paredes: “Quiero entender por qué se expresó mal de mí”

La hija de Gisela Valcárcel contó a Infobae Perú cómo vivió su reencuentro con Melissa Paredes en América Hoy. Además, reconoció que en el pasado hubo comentarios de la actriz que la afectaron, pero aseguró que ambas tienen pendiente una conversación para aclarar los malentendidos.

Ethel Pozo dice que tiene

Ethel Pozo y Edson Dávila, el aniversario de América Hoy y cómo vivieron la polémica de Gisela Valcárcel con América TV: “Claro que me impactó”

En el sexto aniversario de América Hoy, Ethel Pozo y Edson Dávila reflexionaron sobre la evolución y los retos del programa. Pozo también comentó el episodio vivido por Gisela Valcárcel con América TV y su reencuentro con Melissa Paredes.

Ethel Pozo y Edson Dávila,

Elecciones 2026: Solo hasta esta fecha podrás realizar el cambio de domicilio de tu DNI y votar en tu dirección actual

Reniec recuerda que los ciudadanos deben mantener sus datos al día para ejercer su derecho al voto en la próxima jornada electoral

Elecciones 2026: Solo hasta esta

Martín Demichelis, la nueva alternativa de Jean Ferrari: el exRiver Plate y Bayern Múnich podría ser el DT de Perú

El director general de la FPF viajó a Argentina y Brasil para reunirse con entrenadores. El exdefensor argentino se encuentra sin club actualmente

Martín Demichelis, la nueva alternativa

Entradas Alianza Lima vs Sport Boys: precios y cómo comprar boletos para partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Arrancó la venta de tickets para duelo entre los ‘blanquimorados’ y rosados el próximo jueves 16 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 14 del campeonato nacional

Entradas Alianza Lima vs Sport
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kira Alcarraz deberá responder ante

Kira Alcarraz deberá responder ante Ética por amenazar a periodista, pero no por contratar a novia y amigo de su hijo

Abogada confirma que Patricia Benavides le plagió su artículo completo: “Hasta las conclusiones”

Revelan que tesis de Patricia Benavides tiene textos plagiados y hasta un artículo completo copiado y pegado

Premier Eduardo Arana sobre extorsión a transportistas: “Es una modalidad delictiva que no se encontraba en el país hace mucho tiempo”

Fin del paro de transportistas: estos son los compromisos del Gobierno y los gremios para levantar la medida en Lima y Callao

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez rompe el silencio

Christian Domínguez rompe el silencio tras las declaraciones de su hija Camila sobre su distanciamiento: “Es un tema delicado”

Ethel Pozo habla de la polémica de Gisela Valcárcel con América TV y su reencuentro con Melissa Paredes: “Nos debemos una conversación”

¿Quién es Antonella Martorell, la joven vinculada a Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

Suheyn Cipriani niega haber estado en casa de Gerald Oropeza: “No tengo vínculo con él”

Nicola Porcella se defiende luego de ser criticado por negar sus orígenes: “Soy orgullosamente peruano”

DEPORTES

Martín Demichelis, la nueva alternativa

Martín Demichelis, la nueva alternativa de Jean Ferrari: el exRiver Plate y Bayern Múnich podría ser el DT de Perú

Canal TV confirmado que transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos del torneo nacional

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del inicio de las ‘pumas’ en el torneo

Clarivett Yllescas protestó por posibles multas a voleibolistas tras bases de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Me parece un abuso”

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del arranque ‘blanquiazul’ en el torneo