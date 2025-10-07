Tepha Loza conmueve al revelar la pérdida de su bebé: “Dejó una huella eterna en el corazón” | TiKTok

La noche del 6 de octubre, la modelo peruana Tepha Loza conmovió a sus seguidores en redes al anunciar la pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja, Mario Neumann. El mensaje, publicado a través de TikTok, reunió palabras cargadas de emotividad y abrió una conversación sobre el duelo y la esperanza después de una experiencia difícil.

El video compartido muestra a Tepha Loza junto a Mario Neumann, con quien mantiene una relación consolidada. Ambos eligieron ese espacio íntimo para compartir la noticia. Según explicó la modelo, el embarazo representó para la pareja “una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma”, atribuida a la ilusión y expectativas que surgieron apenas se enteraron de la gestación.

En el texto que acompaña la publicación, Loza detalla su sentir frente a la pérdida. “Hoy no tenemos respuestas… pero tenemos fe”, indicó. La modelo reconoce que los planes no siempre siguen el camino soñado, pero insiste en que tiene confianza en que existe un sentido mayor que escapa a la comprensión.

“Nos regaló una ilusión, una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma, y aunque se fue pronto, nos dejó una huella eterna en el corazón”, escribió.

La experiencia de convertirse, aunque sea por poco tiempo, en madre, ocupó un lugar central en su mensaje. La influencer afirmó que “no fue un adiós, fue un ‘te espero en el cielo’”, destacando cómo el sentimiento de pérdida se mezcla con la gratitud y la esperanza por un eventual reencuentro espiritual.

El texto también da cuenta del acompañamiento recibido por parte de Mario Neumann. “Gracias, amor, por caminar conmigo incluso en los días más duros”, expresó. La publicación se completa con una reflexión sobre la fe, que la pareja mantiene pese al dolor. “Gracias, Dios, porque aunque duele, sabemos que Tú sabes por qué haces las cosas”. El mensaje reitera la importancia de la confianza espiritual en momentos difíciles.

Otra de las frases dirigidas a la audiencia refiere a la resiliencia. Tepha Loza indicó: “En medio del silencio, seguimos creyendo en Ti. En medio del dolor, seguimos agradeciendo por habernos sentido padres, aunque fuera por un instante”.

La modelo cierra el mensaje afirmando que, aunque este episodio se escribe con lágrimas, también está marcado por el amor y la esperanza: “Y aunque este capítulo se escribió con lágrimas, también está lleno de amor, esperanza y fe… porque todo lo que nace del amor, nunca muere”.

Seguidores le muestran su apoyo

La noticia motivó una respuesta inmediata de cientos de usuarios en redes sociales. Los mensajes de apoyo para Tepha Loza expresaron empatía y pusieron en valor la fortaleza de la modelo y su pareja al compartir su proceso de duelo con el público.

“Escribir esas líneas debió doler tanto”, escribió una usuaria. Otros seguidores insistieron en el acompañamiento espiritual: “Los momentos de Dios son perfectos, sabemos que tu angelito volverá contigo, eso no lo dudes. Fuerza para ambos”.

Las muestras de solidaridad continuaron en la plataforma. “Un abrazo del fondo de mi corazón para los dos, los tiempos de Dios son perfectos”, indicó otro comentario. Algunas personas agradecieron que la pareja expusiera una realidad que suele vivirse en silencio y remarcaron la importancia de afrontarla junto a seres queridos: “Tienes un angelito que te va a ayudar a seguir teniendo energía a que no te rindas, los tiempos de Dios son perfectos. Sigue cuidándote mucho. Bendiciones”.

Así, la publicación de Tepha Loza profundizó una conversación colectiva sobre la fragilidad, la gratitud y la esperanza que pueden surgir incluso en tiempos de adversidad.