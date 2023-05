Tepha Loza niega estar comprometida con Mario Neumann: “Dónde está el diamante que no lo veo”

Tepha Loza niega estar comprometida. (Instagram)

Tepha Loza utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las fuertes especulaciones de su supuesto compromiso con Mario Neumann. Y es que, en los últimos días la exchica reality acaparó las portadas de los medios de comunicación por una curiosa publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

La modelo se grabó mientras mostraba sus uñas, sin imaginar que lo que más llamaría la atención fueran los anillos que llevaba en su dedo anular. En las imágenes se aprecia un aro con el detalle de un corazón, el cual fue tomado por muchos como un anillo de compromiso. Incluso, señalaron que la influencer quiso presumir su sortija, fingiendo que enseñaba su manicure.

Recordemos que, desde que Tepha Loza hizo público su relación sentimental con Mario Neumann a fines del 2022, ambos se han mostrado muy enamorados. La exintegrante de ‘EEG’ ha defendido a capa y espada su historia de amor con el empresario, enfrentándose con usuarios que la han tildado de ‘intensa’ por querer tener hijos y casarse a los pocos meses de iniciar su romance.

Tepha Loza mostrando sus uñas. (Instagram)

Tras el revuelo que causó el vídeo en las redes sociales y en los medios de comunicación, Tepha Loza no dudó en salir al frente para aclarar los rumores de su supuesto próximo casamiento. A través de su cuenta oficial de Instagram, la también empresaria descartó cualquier tipo de compromiso con su actual pareja en relación con un matrimonio.

“No sé en qué momento me comprometí. ¿Dónde está el diamante que no lo veo? No está en mi mano y menos que me fui a Cancún”, dijo la modelo, para luego bromear con Mario Neumann acerca de la situación.

Asimismo, la modelo lanzó algunos dardos contra la prensa peruana por informar acerca de un hecho que no ha ocurrido. Tepha Loza señaló que los portales de noticias no están investigando a fondo cada tema y que le causa gracia que las personas crean en todo lo que leen.

“Últimamente, no se les puede tomar en serio a algunos medios de comunicación ni Google porque lanzan noticias por lanzar. Ni siquiera investigan bien. Me dan risa porque hasta la misma gente se cree todo lo que ven”, escribió sobre su publicación.

Tepha Loza se pronuncia sobre rumores de su compromiso con su actual pareja. (Captura)

Tepha Loza responde a usuario que la tildó de intensa

Tepha Loza fue blanco de algunas críticas en redes sociales luego de decir que aceptaría casarse con Mario Neumann a los pocos meses de iniciar su relación. Muchos consideraron que era muy pronto para pensar en dichos temas, por lo que comenzaron a tildar de intensa a la modelo, quien no se quedó callada ante el comentario de una usuaria.

“Pero hay que bajar la intensidad”, escribió la cibernauta en Instagram, desatando la furia de la exintegrante de Esto es Guerra. “¿Te da cólera que sienta tanto amor? Jajaja pobrecita”, respondió. Pero no todo quedó ahí, ya que la internauta le contestó aclarando su punto de vista. “No, me alegra, no creas que todos los comentarios son con mala intención. De a poco se va mejor, solo eso”.

Tepha Loza muestra a su nuevo amor en las redes sociales. (Instagram)

¿Se convertirá en madre este 2023?

En diciembre del 2022, Tepha Loza confesó que pese a tener pocos meses con su pareja, ya se proyecta una familia con él, pues considera que no hay una ley para el amor.

“Yo me proyecto todo, pero ya depende de él. Yo estoy acá (mostrando su mano dispuesta a que le pongan el anillo). ¿Sí me pide matrimonio? Increíble. Me gustaría, de todas maneras. Yo vuelo, me encanta lo que estoy viviendo, estoy disfrutando la vida. Déjenme vivir, si yo soy feliz”, indicó Tepha Loza, que no descartó que le gustaría quedar embarazada este 2023.

“Hay algunas relaciones que se han enamorado de un momento a otro y ya tienen como 20 años de casados. Como lo dije, no hay norma ni una ley del amor de que después de dos años te casas, porque, sino, está mal”, aclaró la modelo.