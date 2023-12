Tepha Loza resta importancia a Sergio Peña y resalta cualidades de su novio Mario Neumann: “Él si me presentó a sus hijos”

Tepha Loza resta importancia a las declaraciones de Sergio Peña, quien señaló que no fue su pareja. América TV.

Tepha Loza mantuvo un corto romance con el futbolista Sergio Peña en el 2022 y de un momento a otro terminaron; sin embargo, para el seleccionado de fútbol peruano esa relación no existió, porque declaró para un programa de YouTube que está soltero hace tres años, justo después de terminar con la madre de su hija, Valery Revello.

“Tengo 3 años soltero, separado de la mamá de mi hija. Uno de los motivos por el cual no tengo relación con alguien es por mi hija. He salido con chicas sí, pero en lo primero que pienso y analizo de una persona, siendo papá, es si es un buen ejemplo para mi hija. Puedes ser linda y ser 10 puntos físicamente, pero tengo una hija. Por ella no he estado con nadie”, expresó Peña para ‘La Lengua’.

Ante ello, las cámaras de ‘Más Espectáculos’ consultaron a Tepha Loza sobre las desafortunadas declaraciones que su expareja dio en el programa digital de Jesús Alzamora, ella le restó importancia y resaltó las cualidades de su novio Mario Neumann, el hombre con quien mantiene una relación hace un año.

“Estoy en una etapa de mi vida, honestamente, tranquila, gracias a Dios estoy al costado de un hombre superbueno, trabajador, buen papá y ahí está la respuesta ante eso, que no es”, expresó al inicio.

Sobre las palabras de Sergio Peña señaló que no le interesa responderle porque no quiere entrar en un círculo de polémicas. “No voy a contestarle porque es un pin pon para estar en dimes y diretes... Por respeto a mi pareja y por mi tranquilidad, no me interesa”, expresó.

Tepha Loza resta importancia a las declaraciones de Sergio Peña. América TV/ YouTube.

Asimismo, indicó que Mario Neumann es un hombre que la conoce hace muchos años y resaltó que el sí le presentó a sus hijos porque tiene una relación estable y piensan formar una familia.

“Lo conocí años atrás, sabe como soy y por eso me eligió y por eso eligió presentarme a sus hijos, por algo es... Gracias a Dios tengo una relación cordial con la mamá, supertranquila y respetuosa, sabe que yo muero por sus hijos. Todo está bien”, detalló.

La hermana Melissa Loza comentó que se encuentra en una bonita etapa de su vida, pues está segura de la gran pareja que tiene a su lado y no descarta llegar al altar con él y tener un hijo.

“Poco a poco vamos haciendo nuestros planes a futuro... si Dios me bendice con un bebé, voy a ser la mujer más feliz del mundo”, manifestó para América TV.

Tepha Loza resalta cualidades de su novio Mario Nerumann. Instagram.

Sergio Peña reveló que Tepha Loza nunca conoció a su hija

Sergio Peña reconoció haber salido con Tepha Loza, pero minimizó su romance y señaló que no le había presentado a su hija.

“Tuve una relación que duró un mes, creo, no sé, pero nunca conoció a mi hija. No he encontrado a la persona que yo creo que se vaya a llevar bien con mi hija o que compartan la misma casa”, indicó en el programa de Jesús Alzamora.

El deportista peruano aseguró que uno de los motivos por los que duda en formalizar una relación amorosa es por su hija, porque hasta el momento no ha encontrado a la mujer especial y con las cualidades para que conozca a su pequeña.

Sumado a ello, el sobrino de Paolo Guerrero señaló que no descarta enamorarse nuevamente, pero todavía no está seguro de ser padre por segunda vez.

“En algún momento tendré pareja, pero el tema hijos me cuesta un poco. Llevo 3 años soltero y cambiaré de pensamiento cuando tenga a la persona correcta a mi lado”, sentenció.