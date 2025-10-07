Perú

Mincetur destina más de S/18 millones impulsa obras turísticas en Machu Picchu, Valle del Colca y cataratas en Huánuco

Las inversiones buscan modernizar servicios, mejorar la seguridad y optimizar la experiencia de los visitantes en destinos emblemáticos del sur y centro del Perú

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Gobierno destina fondos para mejorar
Gobierno destina fondos para mejorar servicios turísticos en Machu Picchu, Colca y Huánuco. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó la transferencia de más de S/18 millones a favor de tres gobiernos subnacionales con el objetivo de financiar proyectos de mejora de servicios turísticos públicos en el Cusco, Arequipa y Huánuco. Las inversiones buscan fortalecer la infraestructura en destinos emblemáticos del país y promover el desarrollo sostenible del turismo.

Según lo establecido en las resoluciones ministeriales publicadas este martes en el Diario Oficial El Peruano, los recursos se distribuirán entre el Gobierno Regional del Cusco y las municipalidades provinciales de Caylloma (Arequipa) y Leoncio Prado (Huánuco). Cada entidad será responsable de ejecutar las obras y garantizar su sostenibilidad, en coordinación con el Mincetur.

De acuerdo con el ministerio, estas acciones forman parte del plan nacional de mejoramiento de la oferta turística, orientado a consolidar los atractivos naturales y culturales del país como destinos competitivos y seguros, tanto para el turismo nacional como internacional.

Mincetur impulsa obras turísticas en
Mincetur impulsa obras turísticas en Machu Picchu, Valle del Colca y cataratas de Huánuco. (Foto: Agencia Andina)

Más de S/11 millones para Machu Picchu

Mediante la Resolución Ministerial N.º 297-2025-MINCETUR, se aprobó la transferencia de S/11 millones 980 mil 193 al Gobierno Regional del Cusco. Estos fondos estarán destinados al proyecto de mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Parque Arqueológico de Machu Picchu, uno de los principales íconos del turismo mundial.

El financiamiento permitirá la adquisición de videocámaras y la implementación de escaleras, miradores y senderos en las montañas Machu Picchu, Waynapicchu y Huchuypicchu, con el fin de optimizar la seguridad y accesibilidad para los visitantes. Estas mejoras también buscan preservar la integridad del entorno natural y arqueológico del santuario, que recibe a miles de turistas cada día.

El Mincetur destacó que este proyecto refuerza el compromiso del Estado con la sostenibilidad del turismo en la región Cusco, al priorizar obras que permitan mejorar la experiencia del visitante sin afectar el equilibrio ecológico ni el valor patrimonial del sitio.

Perú lanza red nacional para
Perú lanza red nacional para proteger Sitios de Patrimonio Mundial frente al cambio climático. (Foto: Agencia Andina)

Colca y Huánuco beneficiados

A través de la Resolución Ministerial N.º 296-2025-MINCETUR, la Municipalidad Provincial de Caylloma recibirá S/4 millones 239 mil 771 para el mejoramiento de los servicios turísticos públicos en la ruta del Valle del Colca, uno de los principales destinos naturales del sur del país. Las obras se ejecutarán en el casco urbano de Chivay, capital de la provincia, y estarán orientadas a reforzar la infraestructura de atención y tránsito de visitantes.

Del mismo modo, la Resolución Ministerial N.º 294-2025-MINCETUR autoriza la transferencia de S/1 millón 712 mil 340 a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en Huánuco, para financiar el proyecto de mejoramiento de los servicios turísticos en las cataratas de Honolulu, Derrepente y Golondrinas, ubicadas en el distrito de Mariano Dámaso Beraún.

El caso Ciro Castillo conmocionó
El caso Ciro Castillo conmocionó al Perú en 2011. Se originó con la desaparición de los estudiantes de ingeniería forestal Ciro Castillo-Rojo y Rosario Ponce en el valle del Colca, Arequipa.

Desarrollo turístico regional

El Mincetur señaló que estas inversiones forman parte de la política de descentralización y fortalecimiento del turismo regional, con el fin de dinamizar las economías locales y generar empleo. Asimismo, resaltó que la mejora de los servicios turísticos permitirá incrementar la competitividad y sostenibilidad de los destinos a mediano y largo plazo.

Con estas transferencias, el Gobierno busca reafirmar su apuesta por un turismo más seguro, ordenado y sostenible, que valore el patrimonio natural y cultural del país, y que contribuya al bienestar de las comunidades que viven del sector.

Mincetur aprueba inversiones para fortalecer
Mincetur aprueba inversiones para fortalecer destinos turísticos en tres regiones del país. (Foto: Agencia Andina)

Mincul reafirma control exclusivo de Machu Picchu

El pedido de autonomía para la gestión de Machu Picchu volvió a tomar fuerza en las últimas semanas, luego de los conflictos generados por paros, bloqueos y cuestionamientos a la administración del santuario histórico. Desde el Gobierno Regional del Cusco y diversos gremios locales, se plantea que la región debe tener mayor poder de decisión sobre el manejo turístico y cultural del monumento más visitado del país. No obstante, el Ministerio de Cultura ha reiterado que la gestión del sitio solo puede estar bajo control del Estado peruano.

El titular del sector recordó que, según la Convención del Patrimonio Mundial, suscrita por el Perú en 1981, la administración de los bienes reconocidos como patrimonio de la humanidad corresponde exclusivamente al gobierno nacional. “En la Convención se señala claramente que es el Estado nacional el que gestiona un bien integrante del patrimonio cultural de la humanidad”, precisó el ministro.
Ministro de Cultura retrocede y
Ministro de Cultura retrocede y niega aforo masivo en Machu Picchu: “27 mil turistas al día es inviable”. Foto: Agencia Andina

Asimismo, enfatizó que la gestión, protección y conservación de Machu Picchu son atribuciones exclusivas del Gobierno central, comparables con otras competencias reservadas al nivel nacional, como la defensa, la política monetaria o la política exterior. “La gestión del patrimonio mundial es una competencia del gobierno nacional. No lo digo yo, lo dice la Convención de Patrimonio Mundial”, subrayó la autoridad cultural.

Temas Relacionados

Machu PicchuValle del ColcaCuscoHuánucoArequipaMinceturperu-noticias

Más Noticias

Zaca TV responde a las críticas y revelan por qué no hablaron del paro de transportistas: “Nos parecía una falta de respeto”

Giacomo Benavides, Andrea del Águila, Mirado Capurro, Michelle Onetto y Doménico reconocieron su error y aclararon que buscaron tratar los temas con respeto.

Zaca TV responde a las

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el pronóstico

IGP registró un sismo de magnitud 4.1 en Grau, Apurimac

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

IGP registró un sismo de

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

El clima en la ciudad costera es denominado como subtropical desértico caracterizado por pocas precipitaciones al año en comparación a otras ciudades de Perú

El pronóstico del clima para

¿Las lámparas UV usadas en la manicure pueden causar cáncer de piel? Dermatólogo explica los riesgos

El especialista compartió consejos para proteger la piel de las manos frente a la exposición a lámparas UV en salones de belleza

¿Las lámparas UV usadas en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerald Oropeza, excarcelado en 2022,

Gerald Oropeza, excarcelado en 2022, insinúa atentado contra Dina Boluarte: “Vamos a desenterrar los juguetes”

Congreso: Proponen que licencia de paternidad pueda comenzar cuando termine la licencia de la madre

Congreso y conductores acuerdan exigir al Ejecutivo declarar en emergencia al transporte, ¿qué implica esta medida?

Rafael López Aliaga a una semana de anunciar su posible renuncia: “Estoy trabajando para lo que se nos viene”

Elecciones 2026: Aprueban que encuestas puedan ser difundidas hasta 3 días antes de la votación

ENTRETENIMIENTO

Zaca TV responde a las

Zaca TV responde a las críticas y revelan por qué no hablaron del paro de transportistas: “Nos parecía una falta de respeto”

Nicola Porcella y las veces que el actor peruano afirmó sentirse “más mexicano que nunca”

Tony Succar impulsa a nuevos talentos y se compromete a producir su primer disco: “Voy a invitarlo a cantar en mi concierto”

Leyendas del metal, Rhapsody of Fire, regresan a Lima con su gira “Dawn of Victory”

Abel Lobatón anhela que su nieto, hijo de Samahara Lobatón, siga sus pasos: “Quiero conocer a mi sucesor”

DEPORTES

Alex Valera le confesó a

Alex Valera le confesó a Jean Ferrari cuál es su postura sobre la selección peruana y su presencia para el amistoso con Chile

Expresidente de la Conar expone disparidad de criterios en arbitraje tras falta de Anderson Santamaría: “A Yotún lo expulsaron por menos”

Franco Navarro Mandayo desmiente existencia de requisitos para continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima: “Se busca sostener proyecto”

Jean Ferrari reveló la fecha para anunciar al nuevo técnico de la selección peruana

La firme postura de Manuel Barreto sobre “la pizarra de jugadores” que encontró Óscar Ibáñez antes de dejar la selección peruana