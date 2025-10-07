Perú

Fin del paro de transportistas: estos son los compromisos del Gobierno y los gremios

Pese a los compromisos, un grupo de transportistas mantienen bloqueados los accesos a San Juan de Lurigancho

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Acuerdos entre el gobierno de
Acuerdos entre el gobierno de Dina Boluarte y gremios de transporte

El paro del transporte urbano en Lima y Callao, que paralizó gran parte de la capital el lunes 6 de octubre y que anunciaba extenderse por 24 horas más, llegó a su fin luego de una reunión sostenida entre representantes del Poder Ejecutivo y empresarios del sector.

La cita contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa; el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes Espejo; el ministro del Interior, Carlos Malaver Odias; y el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo. También estuvieron presentes representantes de las empresas de transporte urbano que operan en Lima y Callao, quienes expusieron los principales problemas que afectan al sector.

Como resultado, se definieron cinco acuerdos principales. El primero establece la instalación de una mesa de trabajo el martes 14 de octubre, con participación de la PCM, entidades públicas y empresas de transporte. Este espacio técnico permitirá “abordar la problemática de manera integral que afecta al servicio de transporte urbano”.

El segundo acuerdo dispone que el Poder Ejecutivo brinde apoyo a los conductores, cobradores y deudos de las víctimas de los actos delictivos. Hasta la fecha, más de 40 chóferes han sido asesinados a manos de sicarios.

El tercer punto involucra una coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ejecutivo para “la implementación de las unidades de flagrancia” y el “fortalecimiento del bloqueo de líneas de celular en centros penitenciarios”.

En el cuarto acuerdo, tanto las autoridades como los transportistas se comprometieron a trabajar de manera conjunta y evitar acciones que afecten la continuidad del servicio.

“Las medidas que se proponga pasarán por una coordinación previa entre las partes, a fin de evitar la afectación del servicio para los usuarios”, precisa el acta.

Finalmente, el quinto acuerdo ratifica la suspensión del paro iniciado el 6 de octubre y el restablecimiento total del transporte urbano “con normalidad a partir del martes 7 de octubre”. Con esta decisión, se busca garantizar el desplazamiento de los ciudadanos y restablecer la calma en la capital.

Algunas zonas se mantienen bloqueadas

Sin embargo, pese a los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo, algunos transportistas mantienen la medida de fuerza en zonas clave de la capital.

El acceso a San Juan de Lurigancho continúa bloqueado este martes debido a la presencia de decenas de buses de transporte público estacionados a lo largo de la avenida Próceres de la Independencia y otros puntos estratégicos del distrito. La interrupción del tránsito afecta las principales vías de ingreso y salida hacia uno de los sectores más poblados de Lima, provocando una fuerte congestión vehicular y obligando a miles de usuarios a buscar rutas alternativas.

Bloqueo a entrada de SJL (Créditos: Latina)

La protesta se mantiene mediante la colocación de unidades en posiciones estratégicas, mientras los manifestantes exhiben carteles con mensajes que reflejan su preocupación por la inseguridad y los ataques que sufren a diario los transportistas. Entre los vehículos que participan del bloqueo figuran autobuses de la Línea C de Transportes Huascar, que cubre la ruta entre San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como unidades de la línea 57, que conecta el distrito con el Callao.

Los conductores señalan que su medida busca visibilizar los riesgos que enfrentan en las calles y exigir al Gobierno mayores garantías para trabajar sin temor. “Mis hijos ya no quieren que trabaje, pero qué puedo hacer. Esta es mi forma de vida, la verdad que es mi trabajo de siempre”, expresó uno de ellos.

Temas Relacionados

Paro de TransportistasParo 07 de octubreDina BoluartegremiosPCMExtorsionesperu-politica

Más Noticias

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV

El campeonato nacional vuelve el 25 de octubre con enfrentamientos que prometen mucho. La participación de Alianza Lima en esta jornada no está confirmada por el momento

Programación de la fecha 1

Gia Rosalino: su papel en la obra ‘Inmaduros’, su relación con Aldo Miyashiro y lo que piensa del matrimonio: “No me quita el sueño”

La actriz conversó con Infobae Perú sobre su papel en la comedia teatral Inmaduros, donde comparte escena con Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres, y adelanta detalles de su primer unipersonal, un proyecto que mezcla humor y reflexión sobre los recuerdos y el desapego.

Gia Rosalino: su papel en

Ataque armado en San Juan de Miraflores: balean a chofer de la línea D luego que se levantó el paro de transportistas

El conductor, herido de gravedad, fue trasladado por sus compañeros al hospital María Auxiliadora, donde permanece internado

Ataque armado en San Juan

Corte de luz en Trujillo desde el 7 al 9 de octubre: estas son las zonas afectadas y horarios

Los cortes responden a trabajos de mantenimiento de distribución eléctrica y estas comprenden espacios como Florencia de Mora, Huanchaco, Virú, San Pedro de Lloc, Pataz, Sánchez Carrión y Marañón

Corte de luz en Trujillo

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este 7 de octubre

Además del precio promedio de los carburantes en la capital peruana, consulta los precios más bajos

Conoce dónde están las gasolineras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Obispos peruanos invocan al Gobierno

Obispos peruanos invocan al Gobierno a atender el clamor de las protestas ante ola criminal: “Las muertes deben parar”

Presunto plagio en la tesis de Patricia Benavides estuvo identificado desde 2023 por chequeo de Jaime Villanueva en Turnitin

Óscar Arriola, jefe de la PNP, sobre el paro de transportistas: “Todos vamos a morir en algún momento, por favor”

Renovación Popular invoca a Dina Boluarte “renunciar si no puede con la delincuencia”: MML aprovecha la crisis y firma convenio con transportistas

Relatora de la ONU se reúne con José Domingo Pérez y expresa “seria preocupación” por acoso a fiscales y periodistas en Perú

ENTRETENIMIENTO

Gia Rosalino: su papel en

Gia Rosalino: su papel en la obra ‘Inmaduros’, su relación con Aldo Miyashiro y lo que piensa del matrimonio: “No me quita el sueño”

Edison Flores disfruta su soltería y fue visto con joven que luce orgullosa su camiseta junto a amistades

Pamela López estalla contra Christian Cueva y pide que le pague a su mamá: “Vendiste el depa que mi padre nos dio”

Magaly Medina comparte Audio de Gustavo Salcedo que lo desmiente y confirma empujón a productor en el malecón: “Se cayó de cabeza”

Magaly Medina reprocha a Nicola Porcella por renegar del Perú: “Negar tus raíces es como negar a tus padres”

DEPORTES

Programación de la fecha 1

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV

A qué hora juega Alianza Lima vs ADIFFEM: partido clave por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

La firme postura de Manuel Barreto sobre “la pizarra de jugadores” que encontró Óscar Ibáñez antes de dejar la selección peruana

Manuel Barreto zanja el asunto de Alexander Robertson con la selección peruana: “Aquellos que quieran venir, vengan”

Felipe Chávez, retorno esperado: llegó a Perú para sumarse a la selección nacional de cara al amistoso contra Chile