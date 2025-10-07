Perú

Buses de líneas de transporte mantienen bloqueado el acceso a San Juan de Luirgancho

Decenas de policías se han desplegado por la avenida Prócer de Independencia a la altura de la estación Caja de Agua donde mantiene diálogo con los transportistas para la liberación de la vía

Por Alejandro Aguilar

Buses de líneas de transporte mantienen bloqueado el acceso a San Juan de Luirgancho (Créditos: Latina)

Desde la noche del lunes, decenas de buses de transporte público permanecen apostados sobre la avenida Próceres de la Independencia, a la altura de la estación Caja de Agua del Metro de Lima. Pese a la confirmación oficial sobre el levantamiento del paro de transportistas, la circulación hacia y desde San Juan de Lurigancho continúa bloqueada por distintas unidades.

Entre los vehículos que bloquean la vía, se encuentran unidades de la Línea C de la empresa de Transportes Huascar, dedicada al trayecto entre San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como carros de la línea 57 que conecta el distrito con Callao. Estas unidades fueron ubicadas en la vía principal para impedir el ingreso y la salida de vehículos particulares y otros buses, de acuerdo con las imágenes compartidas por Latina Televisión.

Los vehículos muestran carteles correspondientes a protestas laborales, con inscripciones visibles en el parabrisas. “Salgo a trabajar, no a que me maten”, “Si no luchamos juntos, nos matarán por separado” o “El pueblo tiene miedo. El Gobierno solo mira”, son algunos de los mensajes que se leen.

Los transportistas expresan su indignación
Los transportistas expresan su indignación por los constantes ataques - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Uno de los conductores de la línea 57 mencionó su preocupación por la seguridad, pese a los constantes anuncios de acuerdos entre el Ejecutivo y los gremios de transporte. “Mis hijos ya no quieren que trabaje, pero qué puedo hacer. Esta es mi forma de vida, la verdad que es mi trabajo de siempre”, declaró en referencia a los ataques y la inseguridad que enfrentan a diario quienes trabajan en el rubro.

A la protesta también se sumaron camiones de gran tonelaje, apostados en la misma arteria principal para respaldar el reclamo de los conductores. La presencia de estos vehículos pesados refuerza la decisión de quienes mantienen la obstrucción de la vía hasta lograr garantías para poder operar sin temor.

Por su parte, decenas de efectivos policiales se encuentran desplegados en la zona, vigilando la situación e intentando evitar altercados mientras los manifestantes mantienen el bloqueo. De acuerdo con el coronel Flores, las fuerzas del orden se encuentran en proceso de diálogo con los transportistas para lograr que desbloqueen la vía y se recupere la normalidad en el acceso a San Juan de Lurigancho.

Bloqueo a entrada de SJL (Créditos: Latina)

“La Policía está garantizando el libre tránsito. Sin embargo, acá como puedes apreciar, hay ciertos vehículos de una empresa de transporte que está bloqueando la vía. Ya se ha liberado la parte del óvalo de Zárate y estamos tratando de convencerlos que liberen la vía para el tránsito libre de las personas”, señaló al citado medio de comunicación.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informa que se han implementado desvíos para que los usuarios tomen precauciones al abordar un vehículo, según un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Debido al bloqueo de las avenidas Próceres, Las Flores, Lima y el Óvalo Zárate, en San Juan de Lurigancho, los buses del corredor Morado desvían por las avenidas Pirámide del Sol y Evitamiento, con dirección hacía el Centro de Lima”, se lee.

