Christian Domínguez decepcionado por las declaraciones de su hija sobre Karla Tarazona: "Está dolido"

Norka Ascue, amiga del cantante de cumbia, confesó cómo se siente luego de que las palabras de su hija se volvieran virales en redes sociales

Christian Domínguez decepcionado por las declaraciones de su hija sobre Karla Tarazona: "Está dolido"

Norka Ascue, amiga cercana del cantante de cumbia Christian Domínguez y de Karla Tarazona, compartió información sobre el estado emocional actual del artista tras la polémica generada luego de que su hija se pronunciara en un live, hecho que provocó una ola de reacciones en redes sociales. A pesar de las críticas, Domínguez ha optado por no dar declaraciones públicas y mantenerse en silencio ante el conflicto.

En conversación con el diario Trome, Ascue respaldó la labor de padre de Christian Domínguez y destacó el esfuerzo tanto del cantante como de Karla Tarazona en la crianza y cuidado familiar.

“Sé muchas cosas, pero no me corresponde decirlo, pero sí puedo asegurar que he sido testigo de todo lo que ha hecho Christian por sacar a sus hijos adelante y cómo Karla se desvivía por la hija de Christian”, relató la amiga del cumbiambero.
La tensa relación entre Camila Domínguez y Karla Tarazona: la acusa del distanciamiento con su padre y confirma que no la tolera.

Norka Ascue enfatizó la necesidad de que la familia pueda resolver sus diferencias de manera privada y subrayó que Domínguez no ventilará detalles personales sobre el tema, manteniendo así la discreción. “Ojalá puedan arreglarse, sé que Christian tendría que decir muchas cosas, pero no lo hace porque es un caballero. Nadie puede ni podrá poner en tela de juicio los grandes padres que son Christian y Karla”, sostuvo.

La amiga del cantante además confesó el impacto emocional en el entorno familiar, asegurando que tanto Christian Domínguez como Karla Tarazona atraviesan un momento difícil tras la viralización de los comentarios en redes.

“Christian está superdecepcionado. Karla también está dolida y decepcionada porque todos sabemos cómo es ella como madre y con los hijos de Christian”, reveló Ascue.
Hija de Christian Domínguez hace fuefrte revelación sobre el cantante de cumbia.

Frente a esta situación, la postura de Christian Domínguez ha sido la de preservar la privacidad y apostar por la reconciliación lejos del escrutinio mediático. El artista, señalado recurrentemente por su vida personal, cuenta con el respaldo de quienes atestiguan su desempeño como padre.

¿Qué dijo la hija de Christian DOmínguez?

La hija mayor de Christian Domínguez, Camila Domínguez, hizo públicas sus declaraciones sobre el prolongado distanciamiento que mantiene con su padre y relacionó esta situación directamente con la influencia de Karla Tarazona en la vida del cantante.

En una transmisión a través de redes sociales, la adolescente aseguró: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí. No lo veo hace cuatro meses. No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él”.

Camila Domínguez explicó que la distancia emocional de Domínguez no es algo reciente, sino un patrón repetido a lo largo de los años. “Mi papá no me habla, no me habla hace cuatro meses”, señaló la joven, quien además subrayó que la falta de presencia paterna ha sido constante. Agregó: “Que esté presente emocionalmente, no lo ha estado nunca, desde que nací creo”.

Camila Domínguez reveló que no mantiene comunicación con Pamela Franco, pareja de Christian Domínguez. Video: TikTok

La adolescente recordó un episodio similar cuando tenía seis años, etapa que coincidió con la entonces relación pública entre su padre y Karla Tarazona. “No es la primera vez que lo hace. Ya lo dije que me dejó de hablar cuando tenía seis años y desapareció y no me dijo nada y la que tuvo que cubrir eso fue mi mamá. Cuando se alejó, era Karla la pareja”, afirmó Camila en la transmisión.

La joven dejó claro que no mantiene una relación cercana con Karla Tarazona y la identifica únicamente como la madre de uno de sus hermanos. Declaró que este tipo de distancias familiares han marcado su percepción sobre la presencia y el papel de su padre en su vida.

Hasta el momento, Christian Domínguez ni Karla Tarazona han respondido a las declaraciones de Camila Domínguez, quien, con sus palabras, expuso públicamente las dinámicas familiares y la conexión entre el distanciamiento paterno y la figura de Tarazona.

