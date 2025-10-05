Perú

Hija de Christian Domínguez revela que no se lleva bien con Pamela Franco: “No hablo con ella”

Camila Domínguez estuvo en un live de TikTok donde se refirió a las madres de sus hermanos, sorprendiendo con sur elación con la cumbiambera

Jazmín Marcos

Jazmín Marcos

Hija de Christian Domínguez sorprende con declaraciones sobre el cantante.

La reciente transmisión en vivo de Camila Domínguez por TikTok reavivó los focos sobre las relaciones familiares del entorno del cantante Christian Domínguez. La joven afirmó frente a sus seguidores que no mantiene vínculo alguno con Pamela Franco, cantante de cumbia y madre de una de sus hermanas menores.

Durante la interacción con el público, Camila respondió a la insistente consulta sobre su trato con las madres de sus hermanos. Sin rodeos, dejó claro su distanciamiento al declarar: “No tengo comunicación con Pamela, ¿okay? No hablo con ella, no me llevo bien, no tengo comunicación con ella, solamente con mi hermana”. Añadió que, debido a diversas circunstancias, desde hace un tiempo tampoco ha podido ver a la niña, aunque asegura estar al tanto de su bienestar.

La influencia mediática sobre su familia y los comentarios en internet formaron parte de la reflexión de Camila.

Pamela Franco y Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez, cantaron juntas en televisión.

Enfatizó que no busca atención ni protagonismo con sus palabras y defendió su versión contra posibles interpretaciones: “Tampoco me gusta que mientan, eso es lo único. Si me preguntan, o voy al programa de mi papá, diré lo mismo. No soy convenida, nadie estuvo en cuatro paredes, solo vieron lo superficial y de Internet, no han pasado los problemas, no deberían comentar como si supieran la historia”.

Esta franqueza evidenció la distancia emocional existente entre Camila Domínguez y las exparejas de su padre, en especial con Pamela Franco. Para la joven, el vínculo se limita estrictamente a la relación con sus hermanos y no va más allá: “Ahorita no tengo una relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos y ya”.

Hija de Christian Domínguez revela que no se lleva bien con Pamela Franco: "No hablo con ella"

Relación lejana también con Karla Tarazona

El distanciamiento familiar no se reduce solo a Pamela Franco. Camila abordó también aspectos de su relación con Karla Tarazona, otra expareja de Christian Domínguez y madre de uno de sus medios hermanos. De acuerdo con sus palabras, la ausencia de contacto va más allá de los recientes conflictos mediáticos y tiene raíces desde su infancia.

En el mismo directo, la joven aseguró que la distancia afecta también el lazo con su propio padre. “No lo veo hace cuatro meses. No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él”, aseguró, recalcando que el alejamiento no es un episodio aislado dentro de la familia. Comentó además: “Él adora a Karla. Seguro, por eso se alejó de mí”.

Camila subrayó que estas situaciones no son nuevas en su vida y contó que han ocurrido desde la infancia. Recordó: “No es la primera vez que lo hace. Ya lo dije que me dejó de hablar cuando tenía seis años y desapareció y no me dijo nada, y la que tuvo que cubrir eso fue mi mamá. Cuando se alejó, era Karla la pareja”.

Para la hija mayor de Christian Domínguez, la ausencia paterna representa una constante. Explicó cómo el ciclo de distancia emocional persiste a lo largo de los años: “Ya tiene que haber un pare. Que esté presente emocionalmente, no lo ha estado nunca, desde que nací creo”, sostuvo.

Camila Domínguez marca distancia con Karla Tarazona y elogia a Isabel Acevedo.

Varias de estas declaraciones generaron muchas reacciones entre sus seguidores y el público general, ya que se dieron en el marco de una dinámica espontánea en redes sociales.

La joven recalcó que su postura responde solo a su experiencia personal y no busca señalar ni exponer a otras personas públicas involucradas. La exposición familiar y los vínculos tensos con las parejas que han formado parte del entorno de Christian Domínguez se mantienen en debate tanto en foros virtuales como en programas de espectáculos.

