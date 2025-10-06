Perú

Christian Domínguez y la vez que acusó a Karla Tarazona de perjudicar la pensión para su hija mayor: “No querías que le diera”

En aquella entrevista televisiva del 2018, el cantante de cumbia acusó en vivo a la conductora de interferir en la conciliación con Melanie Martínez

Christian Domínguez y el video que revive acusación contra Karla Tarazona por distanciamiento con Camila.

El nombre de Christian Domínguez vuelve a colocarse en medio de la polémica luego de que se viralizara un video del año 2018 donde el cantante acusaba públicamente a Karla Tarazona de perjudicar la pensión de su hija mayor, Camila Domínguez, fruto de su relación con Melanie Martínez.

Esta grabación resurge justo después de que la joven de 16 años denunciara en redes sociales que su padre se habría ausentado de su vida por influencia de su madrastra. Todo comenzó cuando Camila rompió su silencio y afirmó que su papá no estuvo presente durante gran parte de su vida, responsabilizando directamente a Karla Tarazona de un distanciamiento que, según ella, empezó cuando apenas tenía seis años.

La adolescente explicó que durante meses dejó de hablar con Domínguez y que esa situación habría sido alentada por la conductora de televisión. Estas declaraciones causaron un gran revuelo y llevaron a que usuarios en redes sociales recordaran una antigua confrontación televisiva donde el propio cantante le recriminaba a Tarazona por supuestamente interferir en el vínculo con su primogénita.

Christian Domínguez y el video
Christian Domínguez y la vez que acusó a Karla Tarazona de perjudicar la pensión para su hija mayor

El video en cuestión corresponde a una entrevista del desaparecido programa de Jazmín Pinedo, donde se vivió un tenso enfrentamiento entre Christian y Karla. En ese entonces, el cantante lanzó fuertes acusaciones.

Cómo es la vida, ahora te pasa a ti esto cuando un año atrás tuviste un problema igual porque no estabas de acuerdo con que yo le diera lo mismo, lo que le estoy dando a mi hijo, a mi hija”, expresó Domínguez con evidente molestia.

En medio de la discusión, el cumbiambero cuestionó duramente a su expareja televisiva: “No hubo una conciliación con la mamá de mi hija, ¿por qué?, ¿en qué no estabas de acuerdo?”. Con esas palabras, el artista dejaba entrever que Karla se habría opuesto a que él llegara a un acuerdo con Melanie Martínez por el bienestar de Camila.

Christian Domínguez y el video
La pelea

La tensión creció cuando, frente a las cámaras, Domínguez insistió en que nunca había fallado a sus hijos: “¿Alguna vez he fallado? Nunca”. Sin embargo, Karla Tarazona respondió asegurando que desde un inicio él había cumplido con su hija y que no podía meterse en un proceso de conciliación que llevaba años de historia.

Le pasa desde un comienzo hasta el día de hoy lo mismo. Eso no ha variado, eso no ha cambiado. Entonces, yo no podría meterme en una conciliación que ya tienes de muchos años atrás”, replicó la conductora.

La situación en el set fue tan tensa que la propia Jazmín Pinedo intervino para señalar que las versiones no coincidían, remarcando que Karla solía presentar pruebas, mientras que Christian solo se apoyaba en su palabra. La discusión fue interrumpida por un corte comercial, pero la confrontación quedó registrada y hoy cobra relevancia en el contexto de las declaraciones de Camila.

Las redes sociales no tardaron en pronunciarse, y muchos internautas interpretaron el video como una confirmación de lo que la hija mayor del cantante había denunciado. “Camila tenía razón”, señalaron varios usuarios, recordando que ella acusó a Karla de haber interferido en su relación con su padre, un testimonio que parece encontrar eco en las palabras que el propio Domínguez lanzó años atrás.

Christian Domínguez y el video
Más allá de las acusaciones, en aquella entrevista Karla Tarazona también defendió el rol que había tenido con la adolescente en ciertos momentos. “Así como tú fuiste con mis hijos, yo también fui con tu hija. Y tú lo sabes muy bien. Hasta el día que tú estuviste en Chile, ¿quién estuvo cuidando a tu hija enferma?”, expresó, dejando en claro que había asumido responsabilidades cuando el cantante viajaba por compromisos laborales.

A pesar de sus intentos por justificar su postura, Christian mantuvo firme su reclamo. “No hubo una conciliación con la mamá de mi hija. ¿Por qué? ¿En qué no estabas de acuerdo?”, insistió una y otra vez, reafirmando la idea de que Karla había tenido influencia negativa en la relación con Camila.

Christian Domínguez y el video
