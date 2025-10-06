Perú

Abogado de Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla y Christian Rodríguez: "Participó de un adulterio"

Jorge Domingo Petrozzi sorprendió al asegurar que su patrocinado confirmó la causal de divorcio y razón de su accionar contra el productor

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona la denuncia de Christian Rodríguez: “Intenta victimizarse” | ATV

La defensa legal de Gustavo Salcedo confirmó la existencia de una relación extramatrimonial entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez, ratificando así las acusaciones de adulterio que el propio Salcedo había esbozado en semanas previas.

El abogado Jorge Domingo Petrozzi, en diálogo con el programa Día D, sostuvo que Salcedo enfrentó un quiebre emocional severo después de descubrir la relación de su esposa con el productor televisivo.

Las declaraciones del abogado dieron precisión a una controversia que se había mantenido en el terreno de las insinuaciones públicas.

“El señor estaba en una situación emotiva, sumamente difícil y grave contra una persona que le ha desgraciado su vida, que le ha destruido el matrimonio y le ha generado un trauma a sus hijos luego de ver lo que ha ocurrido con su madre. Eso se tiene que comprender, no justificar, expresó Petrozzi en la entrevista, aludiendo al impacto familiar y psicológico que afirma afectó al entorno de Salcedo.

En su testimonio, el abogado señaló directamente a Christian Rodríguez como responsable de la situación. “Es el generador de esa situación. Ha participado en la comisión de un adulterio, no es delito, es causal de divorcio. El señor se victimiza, quizá para quedar bien con su esposa y familia, quizá debió reconocer y no habríamos llegado a esa situación”, detalló Petrozzi según lo transmitido por Día D.

Las primeras referencias públicas al tema surgieron cuando Salcedo relató en Magaly TV La Firme que halló a Mantilla y Rodríguez en una situación comprometedora dentro de un vehículo, sugiriendo una relación clandestina que, según su versión, se había prolongado por más de dos años, antes incluso de la vez que se le vio con una joven en un sauna.

Posteriormente, mantuvo que la exposición del caso generó un severo trauma a sus hijos. Mientras tanto, Mantilla rechazó las acusaciones y pidió respeto a su privacidad.

El caso permanece en escenario judicial, y Salcedo prepara acciones basadas en conducta deshonrosa, término reconocido para procesos de divorcio conforme a la legislación peruana.

Salcedo presionó a Rodríguez para que deje el programa de Maju Mantilla

Christian Rodríguez, productor televisivo, denunció ante la Fiscalía que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, lo presionó de manera sistemática para obligarlo a renunciar al programa ‘Arriba Mi Gente’. Según la defensa de Rodríguez, representada por la abogada Gabriela Navarro, desde marzo de este año Salcedo envió mensajes amenazantes que lo coaccionaban para que abandone su puesto en Latina.

La denuncia sostiene que Salcedo no solo se limitó a enviar mensajes intimidantes, sino que también ejecutó actos hostiles de forma persistente. Entre las pruebas presentadas figuran conversaciones de chat, el envío de una corona fúnebre al domicilio de Rodríguez y testimonios sobre incidentes previos de agresión.

Incluso la Fiscalía incluyó relatos sobre enfrentamientos físicos: primero, durante una carrera en el malecón de Miraflores, y después, cuando Salcedo persiguió e insultó a Rodríguez en bicicleta, para finalmente embestir su vehículo en un episodio que dejó lesiones al productor.

La abogada Navarro argumentó que las amenazas y el hostigamiento buscaban aislar a Rodríguez y apartarlo deliberadamente del espacio televisivo que compartía junto a Maju Mantilla. Los mensajes presentados resultan explícitos: en uno de ellos, Salcedo advierte sobre supuestas consecuencias para el productor y su hijo si no renunciaba.

La renuncia de Rodríguez al programa no fue voluntaria, sino respuesta directa a la presión y el miedo que generaron estas amenazas, según la denuncia. Por su parte, Salcedo reconoció los hechos, aunque los justificó por una crisis personal vinculada a su familia. La Fiscalía evalúa si estos actos configuran delitos por acoso, coacción y tentativa de homicidio.

