Christian Rodríguez denunció a Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio, reglaje y pide detención: “Sabía donde estudiaba su hijo”

Enfrentamiento legal entre Christian Rodríguez y Gustavo Salcedo: denuncian acoso, reglaje y ataque casi mortal. Infobae Perú / Captura TV - ATV

La disputa entre Christian Rodríguez y Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, alcanzó un nuevo nivel de gravedad luego de que la defensa del productor denunciara al empresario por tentativa de homicidio. La abogada Gabriela Navarro aseguró que la vida de su patrocinado corrió serio peligro durante el choque más reciente entre ambos, pues, según sostuvo, “si Christian no se movía en ese instante, hoy estaríamos hablando de una tragedia”.

De acuerdo con el testimonio de Navarro, la denuncia no solo incluye tentativa de homicidio, sino también acoso, marcaje, reglaje, coacción y lesiones, respaldada con mensajes, fotos y videos que demostrarían un patrón de hostigamiento contra Rodríguez desde mayo de 2025. La letrada fue enfática al advertir que “lo han querido matar” y que la reacción rápida del productor evitó que el impacto del vehículo de Salcedo tuviera consecuencias irreparables.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de intento de homicidio: “Si no me movía, sería una tragedia”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

El reportaje difundido por Día D presentó un recuento de los episodios de violencia que han marcado la relación conflictiva entre ambos. Según el programa, el primer hecho ocurrió en el malecón de Miraflores, donde Salcedo habría golpeado a Rodríguez durante una corrida matutina. En una segunda ocasión, el empresario lo persiguió en bicicleta mientras lo insultaba.

El tercer episodio, el más reciente, terminó con Rodríguez herido en la cabeza tras el choque que casi acaba en desgracia. Para Navarro, estos antecedentes muestran un patrón de agresiones que ya no pueden pasar desapercibidos.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de intento de homicidio: “Si no me movía, sería una tragedia”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

“Denuncia por acoso, marcaje, reglaje, acoso, coacción, lesiones mismas y nosotros reiteramos, hemos denunciado por tentativa de homicidio”, declaró la abogada, pidiendo además que la Fiscalía actúe con inmediatez para evitar que la situación escale aún más. “El denunciado ahora viene con la intención de arrollar a Christian, y si él no se hubiera movido, hubiera sido más trágico de lo que ya es”, añadió.

Por su parte, el abogado de Gustavo Salcedo rompió el silencio en el mismo programa y sorprendió con su versión. Según dijo, las acciones de su defendido no deben analizarse de manera aislada, pues estarían marcadas por un fuerte estado emocional producto de la ruptura con Maju Mantilla. “El señor se encontraba en una situación emocional extremadamente difícil y grave, enfrentándose a alguien que le ha arruinado la vida, destruido su matrimonio y causado un trauma considerable a sus hijos”, expresó.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de intento de homicidio: “Si no me movía, sería una tragedia”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

Si bien reconoció que los hechos son reprochables, intentó contextualizar las reacciones de Salcedo como resultado del dolor familiar. En su defensa, señaló que Rodríguez no habría asumido la responsabilidad por el daño causado a la relación matrimonial y que, en cambio, estaría utilizando la situación para victimizarse y buscar respaldo social.

El enfrentamiento legal continúa escalando y la tensión entre ambas partes parece lejos de resolverse. Mientras la defensa de Rodríguez exige una detención inmediata y medidas de protección, el entorno de Salcedo busca justificar sus actos bajo el argumento de una crisis emocional derivada de la separación y la exposición mediática.

El caso ha generado una fuerte polémica pública, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también porque involucra a la exreina de belleza Maju Mantilla y a sus dos hijos, quienes han quedado en medio de un conflicto que sigue escalando y que ahora será definido en los tribunales.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de intento de homicidio: “Si no me movía, sería una tragedia”. Infobae Perú / Captura TV - ATV