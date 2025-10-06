Gustavo Salcedo habría presionado a Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla: “Desde marzo de este año”

Enfrentamiento legal entre Christian Rodríguez y Gustavo Salcedo: denuncian acoso, reglaje y ataque casi mortal. Infobae Perú / Captura TV - ATV

La historia que envuelve a Christian Rodríguez, productor televisivo, y a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, sigue sumando episodios cada vez más preocupantes. En una reciente revelación presentada en el dominical Día D, la defensa del productor aseguró que el acoso sistemático que habría ejercido Salcedo fue tan intenso que terminó influyendo en la renuncia de Rodríguez al programa ‘Arriba Mi Gente’.

La abogada Gabriela Navarro relató que desde marzo de este año su patrocinado recibió una serie de mensajes amenazantes por parte de Salcedo, en los que no solo lo hostigaba, sino también lo coaccionaba para que dejara su trabajo en Latina.

Según su testimonio, los chats forman parte de la denuncia penal presentada ante Fiscalía y muestran con claridad la presión que vivió Rodríguez antes de la agresión física que casi le cuesta la vida.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de intento de homicidio: “Si no me movía, sería una tragedia”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

“Yo no sé qué quería él, dice temas como ‘da la cara’, en otros mensajes él lo coacciona a que deje el trabajo en el que se encontraba en ese momento. El móvil propiamente es algo que se tendrá que investigar en la instancia correspondiente, yo me enfoco en que esto es un delito que se viene cometiendo desde marzo de este año”, sentenció la abogada en conversación con el dominical.

Durante la audiencia, Navarro presentó pruebas que sostienen la denuncia, entre ellas chats intimidantes, testimonios, una corona fúnebre enviada a nombre de Rodríguez y relatos de agresiones previas. Estas evidencias fueron acompañadas de la declaración del propio productor y de su esposa, quienes aseguraron que la situación los llevó a vivir bajo un constante estado de miedo.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de intento de homicidio: “Si no me movía, sería una tragedia”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

En uno de los mensajes revelados se lee el nivel de hostilidad que, según la defensa, evidencia la peligrosidad de Salcedo. “Por culpa del maricón que no sale a dar la cara. Tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias. Después que no diga que no estaba advertido. No bromeo”, habría escrito el empresario, elevando la tensión en el entorno familiar del productor.

La presión no solo se limitó a amenazas verbales o escritas. Semanas antes de la agresión que dejó a Rodríguez con una herida en la cabeza, Salcedo ya había tenido enfrentamientos con él. En una primera ocasión, cuando ambos corrían en el malecón de Miraflores, se registró un altercado físico. Más adelante, lo persiguió en bicicleta insultándolo constantemente. Y finalmente, el ataque más grave ocurrió frente a una notaría, cuando embistió su vehículo contra el de Rodríguez, generando lesiones de consideración.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de intento de homicidio: “Si no me movía, sería una tragedia”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

Ante estas pruebas, la defensa de Rodríguez insiste en que existe un patrón de acoso y violencia que no puede ser minimizado. Navarro sostiene que las amenazas tenían un objetivo claro: aislar al productor y obligarlo a alejarse de la pantalla chica, específicamente del espacio televisivo que conducía junto a su equipo. La renuncia de Rodríguez a ‘Arriba Mi Gente’, según la abogada, habría sido consecuencia directa de la presión ejercida por el esposo de Maju Mantilla.

En medio de estas acusaciones, el propio Salcedo no ha negado su comportamiento, aunque ha buscado justificarlo alegando una profunda crisis emocional tras descubrir la relación entre su esposa y el productor. Según su versión, Rodríguez habría destruido su familia y provocado un trauma en sus hijos, lo que lo llevó a reaccionar de forma desmedida. Incluso llegó a afirmar que la negativa del productor a “dar la cara” lo empujó a actuar de manera agresiva.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de intento de homicidio: “Si no me movía, sería una tragedia”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

Cabe recordar que antes de este desenlace, Salcedo llegó a confesar en entrevista con Magaly Medina que había intentado encontrarse con Rodríguez en el malecón de Miraflores, supuestamente para pedirle disculpas y aclarar lo sucedido con Maju Mantilla. Dicho encuentro nunca se concretó y, en cambio, el caso escaló hasta convertirse en una batalla legal con denuncias graves como tentativa de homicidio, acoso y coacción.

“Estos mensajes son gravísimos, son muy amenazantes, hace referencia al colegio de su hijo, es decir al seguimiento que se le hizo en ese momento, amenaza directamente a la familia de Christian” señaló.

Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar si los hechos descritos configuran delitos penales que ameriten la detención del empresario. Mientras tanto, la defensa de Christian Rodríguez recalca que la renuncia al programa no fue una decisión voluntaria, sino el resultado de un hostigamiento que lo dejó expuesto y en peligro constante. “Aquí hay un delito claro y un patrón de violencia que se debe frenar antes de que ocurra algo peor”, finalizó Navarro.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de intento de homicidio: “Si no me movía, sería una tragedia”. Infobae Perú / Captura TV - ATV