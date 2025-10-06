Perú

Gustavo Salcedo habría presionado a Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla: “Desde marzo de este año”

La denuncia incluye acoso, coacción, lesiones y tentativa de homicidio tras la agresión que sufrió Rodríguez junto a su familia

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Enfrentamiento legal entre Christian Rodríguez y Gustavo Salcedo: denuncian acoso, reglaje y ataque casi mortal. Infobae Perú / Captura TV - ATV

La historia que envuelve a Christian Rodríguez, productor televisivo, y a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, sigue sumando episodios cada vez más preocupantes. En una reciente revelación presentada en el dominical Día D, la defensa del productor aseguró que el acoso sistemático que habría ejercido Salcedo fue tan intenso que terminó influyendo en la renuncia de Rodríguez al programa ‘Arriba Mi Gente’.

La abogada Gabriela Navarro relató que desde marzo de este año su patrocinado recibió una serie de mensajes amenazantes por parte de Salcedo, en los que no solo lo hostigaba, sino también lo coaccionaba para que dejara su trabajo en Latina.

Según su testimonio, los chats forman parte de la denuncia penal presentada ante Fiscalía y muestran con claridad la presión que vivió Rodríguez antes de la agresión física que casi le cuesta la vida.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo
Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de intento de homicidio: “Si no me movía, sería una tragedia”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

Yo no sé qué quería él, dice temas como ‘da la cara’, en otros mensajes él lo coacciona a que deje el trabajo en el que se encontraba en ese momento. El móvil propiamente es algo que se tendrá que investigar en la instancia correspondiente, yo me enfoco en que esto es un delito que se viene cometiendo desde marzo de este año”, sentenció la abogada en conversación con el dominical.

Durante la audiencia, Navarro presentó pruebas que sostienen la denuncia, entre ellas chats intimidantes, testimonios, una corona fúnebre enviada a nombre de Rodríguez y relatos de agresiones previas. Estas evidencias fueron acompañadas de la declaración del propio productor y de su esposa, quienes aseguraron que la situación los llevó a vivir bajo un constante estado de miedo.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo
Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de intento de homicidio: “Si no me movía, sería una tragedia”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

En uno de los mensajes revelados se lee el nivel de hostilidad que, según la defensa, evidencia la peligrosidad de Salcedo. “Por culpa del maricón que no sale a dar la cara. Tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias. Después que no diga que no estaba advertido. No bromeo”, habría escrito el empresario, elevando la tensión en el entorno familiar del productor.

La presión no solo se limitó a amenazas verbales o escritas. Semanas antes de la agresión que dejó a Rodríguez con una herida en la cabeza, Salcedo ya había tenido enfrentamientos con él. En una primera ocasión, cuando ambos corrían en el malecón de Miraflores, se registró un altercado físico. Más adelante, lo persiguió en bicicleta insultándolo constantemente. Y finalmente, el ataque más grave ocurrió frente a una notaría, cuando embistió su vehículo contra el de Rodríguez, generando lesiones de consideración.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo
Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de intento de homicidio: “Si no me movía, sería una tragedia”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

Ante estas pruebas, la defensa de Rodríguez insiste en que existe un patrón de acoso y violencia que no puede ser minimizado. Navarro sostiene que las amenazas tenían un objetivo claro: aislar al productor y obligarlo a alejarse de la pantalla chica, específicamente del espacio televisivo que conducía junto a su equipo. La renuncia de Rodríguez a ‘Arriba Mi Gente’, según la abogada, habría sido consecuencia directa de la presión ejercida por el esposo de Maju Mantilla.

En medio de estas acusaciones, el propio Salcedo no ha negado su comportamiento, aunque ha buscado justificarlo alegando una profunda crisis emocional tras descubrir la relación entre su esposa y el productor. Según su versión, Rodríguez habría destruido su familia y provocado un trauma en sus hijos, lo que lo llevó a reaccionar de forma desmedida. Incluso llegó a afirmar que la negativa del productor a “dar la cara” lo empujó a actuar de manera agresiva.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo
Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de intento de homicidio: “Si no me movía, sería una tragedia”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

Cabe recordar que antes de este desenlace, Salcedo llegó a confesar en entrevista con Magaly Medina que había intentado encontrarse con Rodríguez en el malecón de Miraflores, supuestamente para pedirle disculpas y aclarar lo sucedido con Maju Mantilla. Dicho encuentro nunca se concretó y, en cambio, el caso escaló hasta convertirse en una batalla legal con denuncias graves como tentativa de homicidio, acoso y coacción.

“Estos mensajes son gravísimos, son muy amenazantes, hace referencia al colegio de su hijo, es decir al seguimiento que se le hizo en ese momento, amenaza directamente a la familia de Christian” señaló.

Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar si los hechos descritos configuran delitos penales que ameriten la detención del empresario. Mientras tanto, la defensa de Christian Rodríguez recalca que la renuncia al programa no fue una decisión voluntaria, sino el resultado de un hostigamiento que lo dejó expuesto y en peligro constante. “Aquí hay un delito claro y un patrón de violencia que se debe frenar antes de que ocurra algo peor”, finalizó Navarro.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo
Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de intento de homicidio: “Si no me movía, sería una tragedia”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

Temas Relacionados

Gustavo SalcedoChristian RodríguezMaju Mantillaperu-entretenimiento

Más Noticias

Xoana González revela que convirtió cenizas de su madre en cigarrillos: “Está dentro mío”

La modelo argentina aseguró que fumar las cenizas de su madre fue un “acto de amor” y no una falta de respeto

Xoana González revela que convirtió

Christian Rodríguez denunció a Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio, reglaje y pide detención: “Sabía donde estudiaba su hijo”

La defensa del productor asegura que el aún esposo de Maju Mantilla intentó arrollarlo con su vehículo y exige a Fiscalía una detención urgente

Christian Rodríguez denunció a Gustavo

SJL: Violento atentado a bus de la empresa Santa Catalina deja al chofer gravemente herido

El ataque ocurrió en la avenida El Sol, a pocos metros de la Universidad Privada del Norte. Sujetos en un vehículo lineal dispararon contra la unidad llena de pasajeros

SJL: Violento atentado a bus

Reventó el Pozo de La Tinka con más de S/6 millones: esta es la jugada ganadora del sorteo del 5 de octubre

Conoce los números ganadores y cómo un peruano o peruana se convirtió en millonario con la combinación perfecta que lo llevó a ser el único en llevarse cerca más de US$ 6 millones

Reventó el Pozo de La

Christian Domínguez y la vez que acusó a Karla Tarazona de perjudicar la pensión para su hija mayor: “No querías que le diera”

En aquella entrevista televisiva del 2018, el cantante de cumbia acusó en vivo a la conductora de interferir en la conciliación con Melanie Martínez

Christian Domínguez y la vez
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Transportes pide, entre

Ministro de Transportes pide, entre sollozos, al cardenal Carlos Castillo que no critique al gobierno de Dina Boluarte

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo cayó el expolicía que pone en aprietos a Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana

Juan José Santiváñez y Gustavo Gutiérrez Ticse en problemas por ‘El Diablo’: develan quién habría sido el vínculo entre ambos

Gestión de Rafael López Aliaga alcanza 69% de desaprobación entre empresarios y figuras influyentes, según Encuesta del Poder 2025

Keiko Fujimori encabeza por séptimo año la lista de figuras que deberían dejar la política de manera definitiva

ENTRETENIMIENTO

Xoana González revela que convirtió

Xoana González revela que convirtió cenizas de su madre en cigarrillos: “Está dentro mío”

Christian Rodríguez denunció a Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio, reglaje y pide detención: “Sabía donde estudiaba su hijo”

Christian Domínguez y la vez que acusó a Karla Tarazona de perjudicar la pensión para su hija mayor: “No querías que le diera”

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera muestran la primera ecografía de su bebé: “Te esperamos”

El Valor de la Verdad: Xoana González se llevó 25 mil soles tras confesar que se fumó a su mamá y su lucha contra las adicciones

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

La emoción de Pedro Díaz por la llamada de Luis Ramos tras su primera convocatoria a la selección peruana: “Hicimos una bonita amistad”

Universitario vs Juan Pablo II 3-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Carlos Zambrano se mantiene en la memoria de los aficionados del Eintracht Frankfurt: “Fue nuestro mejor defensa, lo amamos”

Alianza Lima vs Ferroviária 1-2: resumen y mejores jugadas de la caída de las ‘blanquiazules’ por Copa Libertadores Femenina 2025