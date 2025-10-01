Magaly Medina desenmascara a Gustavo Salcedo: “Me contó que agredió a Christian Rodríguez y tengo cómo probarlo”

Magaly Medina asegura que Gustavo Salcedo confesó agresión a Christian Rodríguez en Miraflores. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica en torno a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, no deja de crecer. En medio de las denuncias de agresión y de las múltiples versiones que circulan, Magaly Medina decidió alzar la voz desde su programa Magaly TV, La Firme, para desmentir públicamente al empresario.

La conductora reveló que Salcedo le confesó personalmente, en una reunión privada, que sí había agredido físicamente a Christian Rodríguez, exproductor de la ex Miss Universo.

La declaración de Medina dejó sin piso la defensa de Salcedo, quien en sus intervenciones recientes negó haber protagonizado un episodio de violencia contra Rodríguez en el malecón de Miraflores. Según la denuncia del productor, todo ocurrió mientras realizaba ejercicios y fue sorprendido por un codazo del esposo de Mantilla. No obstante, Salcedo lo niega tajantemente.

“En ningún momento él niega que haya tenido un… que le haya metido un codazo, tal como la denuncia dice, la denuncia que hiciera el exproductor de Maju. Sin embargo, él en la denuncia lo pone: ‘Él me impactó en el malecón de Miraflores mientras hacía ejercicios’. Él también hacía ejercicios y le impacta el codo. Él dice: ‘No, eso no pasó, eso no pasó’. Y lo dice con una gran frialdad”, comentó Magaly Medina, dejando entrever que la actitud de Salcedo la sorprendió.

La conductora explicó que lo que más le incomoda no es solo la supuesta agresión, sino la manera en que Salcedo pretende desmentir algo que en su momento relató con lujo de detalles. “A mí no me gusta la gente que miente con una frialdad bárbara, porque si mientes en esto, puedes mentir en muchas otras cosas”, sentenció en vivo.

Magaly Medina confiesa que Gustavo Salcedo confesó que golpeó a productor en Miraflores

Medina narró que la reunión en cuestión se dio porque el propio Salcedo buscó a su producción para mostrarle pruebas de la infidelidad de Mantilla. En ese encuentro, según su versión, él mismo aceptó que había golpeado a Rodríguez en el malecón.

“Él me contó a mí, porque yo sí esto, yo no pensaba contarlo, pero nosotros nos reunimos para que él me contara... porque él quería que uno contara las cosas como si yo me hubiera enterado. Y yo le dije: ‘Yo necesito pruebas para salir a contar algo, a decir algo, necesito pruebas’. Pero él me las mostró para que yo las dijera”, detalló.

La periodista sostuvo que, además de las pruebas sobre la supuesta infidelidad de Maju, Salcedo mostró conversaciones privadas que no le correspondían. “Me mostraba conversaciones que no le pertenecían a él, sino a su mujer y al productor. Y eso, solo la única persona que podía autorizar eso era Maju o era el productor. Él no. Entonces, él nos contó con lujo de detalles a mi productor, a mí y a dos de mis reporteros, nos contó cómo lo había golpeado cuando se lo encontró en el malecón de Miraflores”, añadió.

Lo que indignó a Medina fue que ahora el empresario intente negar lo que, según ella, relató frente a varias personas. “Nos contó con lujo de detalles cómo lo golpeó. Y ahora dice que no, que eso nunca jamás sucedió, que no pasó, que eso es mentira. Pero yo no hablo solo porque él me lo contó. Tengo forma de probar cómo me lo contó, por si acaso. Siempre, siempre, siempre tengo mi backup, siempre me preparo. Acuérdense que hago esto hace muchos años. Así que si él dice que no me lo contó, mentira. Yo sí tengo forma de probarlo”, advirtió con firmeza.

Gustavo Salcedo rompe su silencio y se disculpa con Christian Rodríguez: “Estoy dando la cara”

Este episodio añade más sombras al perfil de Gustavo Salcedo, quien en los últimos meses ha estado bajo el ojo público no solo por sus disputas con la ex Miss Universo, sino también por acusaciones de comportamiento violento contra el exproductor de Latina. Para Magaly, la contradicción entre lo que confesó en privado y lo que ahora sostiene públicamente resulta inadmisible.

“Él quería que nosotros contáramos las cosas como si hubiéramos estado presentes. Yo le dije que no, que necesitaba pruebas, porque acá se cuidan mucho las denuncias. La gente que quiere denunciar tiene que hacerlo con valentía y pruebas, pero ahora se desdice con una frialdad tremenda”, enfatizó la conductora.

