Perú

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona la denuncia de Christian Rodríguez: "Intenta victimizarse"

Jorge Domingo Petrozzi, defensa de Salcedo, relató que la denuncia de Rodríguez es mucho más extensa de lo que realmente debería ser

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona la denuncia de Christian Rodríguez: “Intenta victimizarse” | ATV

El conflicto entre Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez alcanzó un nuevo punto de tensión luego de que el abogado del primero, Jorge Domingo Petrozzi, acusara públicamente al productor de televisión de “intentar victimizarse” tras la agresión ocurrida en San Isidro. Petrozzi ofreció sus declaraciones en una entrevista exclusiva para el programa Día D, donde ofreció su versión de los hechos y cuestionó las motivaciones de Rodríguez, enfatizando que los alegatos del productor no reflejan con exactitud lo sucedido.

La disputa se remonta al 26 de septiembre, cuando Gustavo Salcedo, esposo de la presentadora Maju Mantilla, interceptó el vehículo de Christian Rodríguez y lo agredió físicamente, provocándole lesiones que fueron atendidas en una clínica local.

Rodríguez formalizó la denuncia y sostuvo que la agresión fue parte de una serie de intimidaciones y amenazas que asegura haber recibido desde marzo de 2025. El domingo 5 de octubre, Día D reveló pruebas que vinculan a Salcedo con un presunto atentado contra la vida del productor y recogió el testimonio de Petrozzi, quien refutó varios puntos de la denuncia.

Según la defensa de Salcedo, “el carro de mi defendido no tiene nada. Lo que ha habido es un toque entre dos vehículos que ha dejado una mancha de color rojo. Cuando mi patrocinado ha ido a interceptar al señor Rodríguez, no ha impactado con su carro, sino se ha pegado de tal manera que le ha dado un tope. No es que ha ido a chocar el carro. Esa situación no ha ocurrido”, afirmó Petrozzi en respuesta al señalamiento de un ataque premeditado.

El representante legal de Salcedo también insistió en que su patrocinado actuó bajo una carga emocional considerable. “El señor estaba en una situación emotiva, sumamente difícil y grave contra una persona que le ha desgraciado su vida, que le ha destruido el matrimonio y le ha generado un trauma a sus hijos luego de ver lo que ha ocurrido con su madre. Eso se tiene que comprender, no justificar”, declaró Petrozzi en Día D. El abogado remarcó la diferencia entre entender el contexto y justificar la violencia ejercida, dejando claro que el reclamo de su cliente está vinculado a un contexto personal crítico.

El abogado pone en duda la magnitud de las denuncias

“No estamos negando lo que ha, evidentemente, habido (agresión), pero que el señor (Christian) diga: ‘Me golpearon en el malecón, me han venido siguiendo, acosando, me han querido matar’, creo que el intento de victimizarse es claro y evidente”, sostuvo Petrozzi en la conversación con el programa Día D. Para el abogado, las denuncias han sido amplificadas por Rodríguez con el objetivo de presentarse como la única víctima, pese a que los hechos principales son reconocidos por ambas partes.

Sobre los antecedentes del conflicto, el defensor de Salcedo propuso un motivo central. En su testimonio, aseguró: “Es el generador de esa situación. Ha participado en la comisión de un adulterio, no es delito, es causal de divorcio. El señor se victimiza, quizá para quedar bien con su esposa y familia, quizá debió reconocer y no habríamos llegado a esa situación”.

De esa forma, Petrozzi responsabilizó a Rodríguez por lo sucedido y sugirió que las consecuencias del conflicto tienen relación directa con hechos personales previos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación. Rodríguez ha solicitado la ampliación del caso, mientras la defensa de Salcedo sostiene que la acusación carece de fundamentos sólidos en varios de sus puntos y advierte que la estrategia del productor busca generar una percepción pública favorable a su versión de los hechos.

