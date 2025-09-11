Perú

Gustavo Salcedo confiesa infidelidad de Maju Mantilla, pero ella recibe apoyo de sus seguidores: "Con la misma moneda"

La conductora de TV mantiene silencio, pero sus seguidores la respaldan con mensajes de cariño tras las fuertes declaraciones de su aún esposo.

La reciente aparición de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, ha remecido el mundo del espectáculo y las redes sociales. El empresario sorprendió al confesar que la Miss Mundo 2004 le habría sido infiel, generando una ola de reacciones que rápidamente colocaron el tema entre lo más comentado.

Sin embargo, en medio del escándalo, la exreina de belleza ha recibido un respaldo masivo de sus seguidores.

La confesión que encendió la polémica

En un avance difundido por el programa 'Magaly TV La Firme’, se ve a Gustavo Salcedo respondiendo a una pregunta directa del reportero sobre una supuesta infidelidad.

“¿Tú los encontraste en el carro de ella, eso es cierto?”, le cuestionaron.

Con tono firme y sin titubear, Salcedo respondió: “Sí”.

La declaración bastó para encender la polémica en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a especular sobre lo ocurrido. La revelación, breve pero contundente, marcó un giro inesperado en la historia de la mediática pareja.

Gustavo Salcedo revela que Maju
Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla le habría sido infiel: “Sí los encontré”. ATV.

El respaldo del público a Maju Mantilla

Tras la difusión del video, Salcedo optó por restringir los comentarios en su cuenta de Instagram, evitando así la avalancha de mensajes que no tardaron en llegar. En contraste, la cuenta oficial de Maju Mantilla se convirtió en un espacio de apoyo incondicional.

La última publicación de la exreina de belleza fue inundada por mensajes de aliento, aplausos y muestras de cariño. Muchos usuarios resaltaron su fortaleza y destacaron que, pase lo que pase, ella seguirá siendo un símbolo de respeto y admiración.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y mayoritariamente a favor de Maju. Para gran parte del público, la revelación de Gustavo Salcedo no cambia la imagen positiva que la conductora de televisión ha construido a lo largo de los años.

El apoyo también se hizo evidente en los comentarios que los seguidores dejaron directamente en la cuenta de Instagram de Maju Mantilla. Entre los mensajes más destacados se leen frases como:

“¡Vengo a saludar a la patrona! Team Maju”, “Pues si lo hizo, qué se va a hacer, él comenzó”, “Maju, todo el Perú contigo”, “Bien Maju, tú seguirás siendo una reina. Los indignados a otra parte a llorar. Sigue brillando y adelante” y “Bien Maju, volvió como perro, y lo regresaste como toro”, fueron algunos de los comentarios

Usuarios apoyan a Maju Mantilla
Usuarios apoyan a Maju Mantilla tras confesiones de Gustavo Salcedo. IG

Otros cibernautas decidieron dejar sus mensajes en las redes sociales de ‘Magaly TV La Firme’. Algunos comentarios reflejaron incluso un tono irónico frente a las acusaciones:

“Con la misma moneda te pague”, “Ojalá le haya engañado, se lo merecía el tipo”, “Pero si él también hizo lo mismo”.

Otros, en cambio, se enfocaron en enviarle energía positiva y mensajes de cariño: “Maju, te mereces aplausos. Que el esposo no se haga el mosco muerto, siempre contigo, Maju hermosa” y “Ellos piensan que son los vivazos… pobres”.

Estas expresiones reflejan el cariño que el público mantiene hacia la Miss Mundo, quien pese a las adversidades continúa proyectando una imagen de fortaleza y elegancia.

Seguidores de Maju Mantilla le
Seguidores de Maju Mantilla le muestran su apoyo ante declaraciones de Gustavo Salcedo. IG: ATV.
Seguidores de Maju Mantilla le
Seguidores de Maju Mantilla le muestran su apoyo ante declaraciones de Gustavo Salcedo. IG: ATV.
Seguidores de Maju Mantilla le
Seguidores de Maju Mantilla le muestran su apoyo ante declaraciones de Gustavo Salcedo. IG: ATV.

La relación en el ojo público

El matrimonio entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha estado en el ojo de la prensa en repetidas ocasiones. La confirmación de su separación, anunciada por Salcedo semanas atrás, ya había generado especulación sobre los motivos detrás del quiebre. Ahora, con esta confesión, el tema vuelve a ser protagonista en los titulares de espectáculos.

En agosto, Salcedo había descartado que existieran infidelidades como causa de la ruptura. Incluso pidió a los medios respeto y aseguró que jamás hablaría mal de la madre de sus hijos. Sin embargo, sus recientes palabras contradicen ese discurso inicial y abren una nueva etapa de especulación.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo:
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: la historia de amor de la exMiss Mundo y el empresario que terminó tras no superar el escándalo de infidelidad

El silencio de Maju y la expectativa mediática

Hasta el momento, Maju Mantilla no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de su aún esposo. Su silencio contrasta con el bullicio mediático y el eco en redes sociales.

En programas de televisión y portales digitales, el tema sigue siendo tendencia. La expectativa está puesta en la emisión completa de 'Magaly TV La Firme’, donde se ampliarán las declaraciones de Salcedo y se conocerán más detalles del caso.

Mientras tanto, la actitud de la exreina de belleza ha sido interpretada como un gesto de dignidad, evitando alimentar la controversia con respuestas públicas.

Maju Mantilla pasa la página
Maju Mantilla pasa la página y reactiva sus redes tras separación. IG

