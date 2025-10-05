Perú

Señor de los Milagros en el Callao: todos los detalles de la procesión, ruta y recorrido que hará por el Primer Puerto

Después de más de dos décadas, la sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla volverá a recorrer las calles chalacas. Conoce la fecha, hora y las principales avenidas por donde pasará la procesión en su histórica visita al Callao

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar

El Señor de los Milagros volverá al Callao luego de más de veinte años sin visitar el puerto. La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas confirmó que el domingo 26 de octubre de 2025, la venerada imagen realizará un recorrido extraordinario por avenidas principales del Primer Puerto, como parte de las seis salidas procesionales programadas para este año.

La procesión se iniciará a las 6:00 a.m. desde el Santuario de Las Nazarenas, en el Centro de Lima. Esta visita marca un hecho histórico, pues la imagen no llegaba al Callao desde inicios de la década del 2000. Miles de fieles se preparan para acompañar la caminata con cánticos, oraciones y flores moradas, en una jornada de profunda devoción que unirá a Lima y al puerto chalaco.

Ruta del recorrido por el Primer Puerto

El recorrido hacia el Callao se realizará por avenidas amplias que conectan el Cercado de Lima con el litoral. Desde Las Nazarenas, la imagen transitará por la avenida Tacna, seguirá por avenida Nicolás de Piérola y continuará hacia avenida Óscar R. Benavides —también conocida como Colonial—, una de las arterias más antiguas que une Lima con el Callao.

El terremoto de 1655 arrasó
El terremoto de 1655 arrasó con la ciudad, pero lo que comenzó como una catástrofe se transformó en el nacimiento de una tradición religiosa poderosa: la devoción al Señor de los Milagros. (Composición: Andina)

Luego avanzará por avenida Tingo María, avenida Mariano H. Cornejo, avenida Universitaria, avenida La Marina, avenida Guardia Chalaca y avenida Sáenz Peña, hasta llegar a avenida Pacífico, punto donde se prevé un acto litúrgico y de bendición. Al finalizar, la imagen retornará por la misma ruta hacia Las Nazarenas, cerrando un trayecto que conectará barrios emblemáticos del puerto con el centro histórico de Lima.

¿A qué hora saldrá la procesión del Señor de los Milagros hacia el Callao 2025?

La salida de la imagen está programada para las 6:00 de la mañana del domingo 26 de octubre, cuando el Cristo de Pachacamilla dejará el Santuario de Las Nazarenas acompañado por cientos de cargadores y miles de devotos. Desde tempranas horas se espera gran afluencia en las inmediaciones del templo, por lo que las autoridades han recomendado llegar con anticipación y evitar estacionar vehículos en las vías que integran el recorrido.

Según la Hermandad, la procesión avanzará a paso pausado para permitir el acceso de los fieles que se sumen durante el trayecto. Se estima que el retorno al santuario ocurra al anochecer, luego de completar más de 20 kilómetros de recorrido entre Lima y el Callao. La jornada incluirá breves momentos de oración en puntos designados por el Arzobispado, especialmente en hospitales e iglesias del puerto.

Un desplazamiento de fe y tradición

Las autoridades chalacas preparan medidas especiales para garantizar la seguridad durante el desplazamiento del anda. Se espera la participación de hermanos cargadores, cuadrillas, sahumadoras, coros y fieles de distintas jurisdicciones. La procesión estará acompañada por efectivos policiales y brigadas de emergencia que custodiarán el paso en cada tramo del recorrido.

El Arzobispado del Callao y la Municipalidad Provincial han coordinado puntos de encuentro y espacios de descanso para los devotos, debido a la magnitud del evento. Asimismo, se instalarán zonas de hidratación y primeros auxilios en avenidas como Guardia Chalaca y Sáenz Peña, donde se prevé mayor concentración de asistentes.

Fe viva en el mes morado

El regreso del Cristo Moreno al Callao forma parte del calendario procesional 2025, que incluye seis salidas en total. Estas se desarrollarán entre octubre y noviembre, recorriendo templos e instituciones emblemáticas de Lima, como el Congreso de la República, el Hospital Loayza y la Iglesia del Carmen en Barrios Altos.

La Hermandad destacó que este año la procesión tiene un significado especial por su reencuentro con el Primer Puerto, donde la devoción al Señor de los Milagros tiene raíces profundas.

Temas Relacionados

Señor de los Milagrosprocesión del Señor de los MilagrosrutasOctubremes moradoCallaoperu-noticias

Más Noticias

Christian Rodríguez muestra las amenazas que recibió antes de ser atacado por Gustavo Salcedo: “La guerra no ha empezado”

El productor de televisión ha iniciado un proceso legal contra el aún esposo de Maju Mantilla, luego de que el pasado 26 de septiembre lo agrediera físicamente

Christian Rodríguez muestra las amenazas

“Apagado de motores”: Gremio de transportistas anuncia nuevo paro para mañana lunes 6 de octubre

Tras el asesinato de un conductor la noche del pasado sábado, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, comunicó de esta medida que tendrá una duración de 24 horas, pero podría extenderse

“Apagado de motores”: Gremio de

Resultados de la Kábala del sábado 4 de octubre de 2025: numeros ganadores del Pozo Buenazo y Chao Chamba

Como cada sábado, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los ganadores

Resultados de la Kábala del

Efemérides 5 de octubre: nace Travis Kelce, muere Steve Jobs y The Beatles lanzan su primer sencillo

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, estas son las de hoy

Efemérides 5 de octubre: nace

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025

El equipo ‘blanquimorado’ enfrenta un desafío clave en la altura de Huánuco, donde buscará una victoria que le permita seguir de cerca a Universitario en la tabla. Sigue aquí todas las incidencias

Alianza Lima vs Alianza Universidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministra de la Mujer y

Ministra de la Mujer y su comitiva sufren accidente vehicular en Arequipa y quedan bajo observación médica

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

Manifestantes rechazaron la presencia del ministro de Agricultura y Gobernador de Ayacucho a la salida de la audiencia agraria

Litigios abiertos ante la CIADI costaría al Perú 10 mil millones de dólares, es decir, la suma de presupuestos del Minsa y Minedu

Juez Richard Concepción Carhuancho es amonestado por la ANC del Poder Judicial

ENTRETENIMIENTO

Christian Rodríguez muestra las amenazas

Christian Rodríguez muestra las amenazas que recibió antes de ser atacado por Gustavo Salcedo: “La guerra no ha empezado”

Conciertos en Perú: industria más allá del espectáculo

Valeria Piazza se despide de ‘América Hoy’ entre lágrimas y abrazos: así fue su emotivo adiós en vivo

La tensa relación entre Camila Domínguez y Karla Tarazona: la acusa del distanciamiento con su padre y confirma que no la tolera

Magaly Medina defiende a periodista y condena amenaza de la congresista Kira Alcarraz: “Desubicada”

DEPORTES

Alianza Lima vs Alianza Universidad

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025

La fuerte advertencia de Roberto Mosquera a Alianza Universidad en Liga 1 2025: “Quien no pueda jugar con presión, mejor que se dedique al ajedrez”

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima durante la fecha 2 del torneo internacional