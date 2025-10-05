Señor de los Milagros en el Callao: todos los detalles de la procesión, ruta y recorrido que hará por el Primer Puerto

El Señor de los Milagros volverá al Callao luego de más de veinte años sin visitar el puerto. La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas confirmó que el domingo 26 de octubre de 2025, la venerada imagen realizará un recorrido extraordinario por avenidas principales del Primer Puerto, como parte de las seis salidas procesionales programadas para este año.

La procesión se iniciará a las 6:00 a.m. desde el Santuario de Las Nazarenas, en el Centro de Lima. Esta visita marca un hecho histórico, pues la imagen no llegaba al Callao desde inicios de la década del 2000. Miles de fieles se preparan para acompañar la caminata con cánticos, oraciones y flores moradas, en una jornada de profunda devoción que unirá a Lima y al puerto chalaco.

Ruta del recorrido por el Primer Puerto

El recorrido hacia el Callao se realizará por avenidas amplias que conectan el Cercado de Lima con el litoral. Desde Las Nazarenas, la imagen transitará por la avenida Tacna, seguirá por avenida Nicolás de Piérola y continuará hacia avenida Óscar R. Benavides —también conocida como Colonial—, una de las arterias más antiguas que une Lima con el Callao.

El terremoto de 1655 arrasó con la ciudad, pero lo que comenzó como una catástrofe se transformó en el nacimiento de una tradición religiosa poderosa: la devoción al Señor de los Milagros. (Composición: Andina)

Luego avanzará por avenida Tingo María, avenida Mariano H. Cornejo, avenida Universitaria, avenida La Marina, avenida Guardia Chalaca y avenida Sáenz Peña, hasta llegar a avenida Pacífico, punto donde se prevé un acto litúrgico y de bendición. Al finalizar, la imagen retornará por la misma ruta hacia Las Nazarenas, cerrando un trayecto que conectará barrios emblemáticos del puerto con el centro histórico de Lima.

¿A qué hora saldrá la procesión del Señor de los Milagros hacia el Callao 2025?

La salida de la imagen está programada para las 6:00 de la mañana del domingo 26 de octubre, cuando el Cristo de Pachacamilla dejará el Santuario de Las Nazarenas acompañado por cientos de cargadores y miles de devotos. Desde tempranas horas se espera gran afluencia en las inmediaciones del templo, por lo que las autoridades han recomendado llegar con anticipación y evitar estacionar vehículos en las vías que integran el recorrido.

Según la Hermandad, la procesión avanzará a paso pausado para permitir el acceso de los fieles que se sumen durante el trayecto. Se estima que el retorno al santuario ocurra al anochecer, luego de completar más de 20 kilómetros de recorrido entre Lima y el Callao. La jornada incluirá breves momentos de oración en puntos designados por el Arzobispado, especialmente en hospitales e iglesias del puerto.

Un desplazamiento de fe y tradición

Las autoridades chalacas preparan medidas especiales para garantizar la seguridad durante el desplazamiento del anda. Se espera la participación de hermanos cargadores, cuadrillas, sahumadoras, coros y fieles de distintas jurisdicciones. La procesión estará acompañada por efectivos policiales y brigadas de emergencia que custodiarán el paso en cada tramo del recorrido.

El Arzobispado del Callao y la Municipalidad Provincial han coordinado puntos de encuentro y espacios de descanso para los devotos, debido a la magnitud del evento. Asimismo, se instalarán zonas de hidratación y primeros auxilios en avenidas como Guardia Chalaca y Sáenz Peña, donde se prevé mayor concentración de asistentes.

Fe viva en el mes morado

El regreso del Cristo Moreno al Callao forma parte del calendario procesional 2025, que incluye seis salidas en total. Estas se desarrollarán entre octubre y noviembre, recorriendo templos e instituciones emblemáticas de Lima, como el Congreso de la República, el Hospital Loayza y la Iglesia del Carmen en Barrios Altos.

La Hermandad destacó que este año la procesión tiene un significado especial por su reencuentro con el Primer Puerto, donde la devoción al Señor de los Milagros tiene raíces profundas.