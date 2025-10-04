Procesión del Señor de los Milagros: Link para seguir En Vivo la primera salida del Cristo Moreno

Octubre llega con la esperada procesión del Señor de los Milagros y, para disfrutarla al máximo, las autoridades comparten consejos prácticos que ayudarán a proteger a los fieles y sus familias durante este evento multitudinario (Andina)

Lima recibirá este año seis recorridos oficiales de la procesión del Señor de los Milagros, una cita que conecta a miles de fieles dentro y fuera del país. Figuras de la Iglesia y representantes de diferentes congregaciones participarán en una iniciativa inédita que involucra a comunidades de cinco países, tanto de América Latina como de Europa. Entre los puntos destacados del cronograma aparece la “levantada mundial”, una acción colectiva prevista para el sábado 4 de octubre.

El acontecimiento subraya la interacción transnacional que caracteriza a la devoción por el Cristo Moreno. Desde París y Roma hasta Santiago de Chile y Caracas, la jornada reunirá a 52 hermandades internacionales. De acuerdo con la programación oficial, la imagen sagrada visitará diferentes sectores de Lima y Callao en cada salida, con horarios y trayectos previamente definidos.

¿Cómo ver en vivo la procesión del Señor de los Milagros?

Si bien miles de fieles acompañarán el anda en esta y las demás procesiones, no todos los devotos podrán ir presencialmente. Por ello, habrá transmisiones en vivo por medio del Canal HN y el Arzobispado de Lima, desde las 12:00 horas. A continuación, los links oficiales:

Canal HN : https://www.youtube.com/@CanalHNazarenas

Arzobispado de Lima: https://www.arzobispadodelima.org/

De esta manera, los de seguidores podrán estar atentos a cada trayecto, con el objetivo de fortalecer la unión entre comunidades y mantener la tradición activa.

El inicio de esta actividad estará marcado por el toque de campana realizado por el cardenal Castillo, seguido de la elevación simultánea del anda, tanto en Perú como en otros países. La transmisión abarca todo el evento, comenzando con la llamada ‘levantada mundial’, en donde se alzará el anda de la sagrada imagen.

Ruta de la procesión del 4 de octubre

Ruta de la primera salida de la procesión del Señor de los Milagros

La imagen del Cristo Moreno empezará su recorrido desde el Santuario de las Nazarenas y recorrerá por puntos emblemáticos del Centro de Lima, en este caso, será por la avenida Tacna, avenida Emancipación, así como por los jirones Chancay y Conde de Superunda, antes de regresar a la iglesia.

¿Cuáles son sus otros recorridos?

De acuerdo con información oficial de la Hermandad del Señor de los Milagros, los demás recorridos del ‘Cristo de Pachacamilla’ serán los siguientes:

Segunda salida (sábado 18 de octubre): El trayecto comprende la av. Tacna, el jr. Ica y el jr. de la Unión, con ingreso a la Plaza Mayor de Lima para homenajes de la Municipalidad, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Después continúa por el jr. Carabaya, el jr. Ucayali, la av. Abancay y el jr. Junín, donde el Congreso realizará una ceremonia. La ruta sigue por los jirones Junín, Huanta, Áncash, Maynas y Junín, hasta llegar a la Iglesia del Carmen para el pernocte.

Tercera salida (domingo 19 de octubre): Inicia en la Iglesia del Carmen, pasa por el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. El recorrido sigue por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo en La Victoria. Se prevé un homenaje en el Palacio de Justicia. Termina con el retorno y descanso en Las Nazarenas.

Cuarta salida (domingo 26 de octubre): En la visita histórica al Callao con el Nazareno Móvil, el anda recorrerá la av. Nicolás de Piérola, av. Óscar R. Benavides, av. Tingo María, av. Mariano H. Cornejo, av. Universitaria y av. La Marina. Realizará visitas por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, y finalizará en el Cercado de Lima.

Quinta salida (martes 28 de octubre): Durante este recorrido se visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La ruta contempla la av. Tacna, av. Nicolás de Piérola, av. Alfonso Ugarte, av. Venezuela, av. Garcilaso de la Vega, y los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto.

Sexta y última salida (sábado 1 de noviembre): En esta ocasión el anda circulará por la av. Tacna, el jr. Callao, el jr. Chancay y la av. Emancipación.