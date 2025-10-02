Perú

Procesión Señor de los Milagros hoy 04 de octubre: rutas, hora de salida y todos los detalles que debes saber

La imagen sagrada recorrerá las principales calles del Centro de Lima en su primer recorrido de octubre

Por Alejandro Aguilar

Miles de fieles acompañan el recorrido del Señor de los Milagros por las calles de Lima en el mes morado - Créditos: Andina.

La procesión del Señor de los Milagros tendrá este año seis salidas, cada una con recorridos establecidos por diferentes sectores de Lima y Callao. El cronograma oficial detalla la hora de inicio, trayectos y puntos clave que visitará la imagen del Cristo Moreno.

La divulgación del itinerario permite a los fieles planificar su asistencia y a las autoridades municipales y policiales organizar operativos de seguridad y prevención durante los días de la manifestación religiosa, que cada año convoca a miles de personas en la capital.

Hora de inicio

La jornada incluirá un hecho sin precedentes:52 hermandades nacionales e internacionales participarán en la llamada “levantada mundial” del Cristo de Pachacamilla.

A las 12:00, el toque de campana a cargo del cardenal Castillo marcará el momento en que, de forma sincronizada, congregaciones de diferentes países elevarán el anda con la sagrada imagen en sus localidades.

La procesión del Señor de los Milagros es la manifestación religiosa más grande del Perú y una de las más multitudinarias del mundo - Créditos: Andina.

Esta acción busca unir a las comunidades en un acto de fe colectivo. Entre las ciudades involucradas figuran París,Roma,Santiago de Chile,Caracas y varias otras donde la veneración al Cristo Moreno permanece activa.

De la misma forma, la transmisión en directo de la actividad estará disponible a través de Nazarenas TV, canal HN y el Arzobispado de Lima.

Ruta de la primera salida de la procesión del Señor de los Milagros

La imagen del Cristo Moreno iniciará su recorrido desde el Santuario de las Nazarenas y pasará por puntos emblemáticos del Centro de Lima, transitando por la avenida Tacna, avenida Emancipación, así como por los jirones Chancay y Conde de Superunda, antes de regresar a la iglesia.

Este itinerario integra una de las manifestaciones religiosas más importantes del país y congrega tanto a habitantes de la ciudad como a visitantes de diversas regiones que llegan expresamente para sumarse a la tradición.

El anda del Cristo de Pachacamilla recorre la ciudad en una de las procesiones más multitudinarias del mundo católico - Créditos: El Peruano.

¿Cuáles son sus otros recorridos?

  • Segunda salida (sábado 18 de octubre): El trayecto comprende la av. Tacna, el jr. Ica y el jr. de la Unión, con ingreso a la Plaza Mayor de Lima para homenajes de la Municipalidad, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Después continúa por el jr. Carabaya, el jr. Ucayali, la av. Abancay y el jr. Junín, donde el Congreso realizará una ceremonia. La ruta sigue por los jirones Junín, Huanta, Áncash, Maynas y Junín, hasta llegar a la Iglesia del Carmen para el pernocte.
  • Tercera salida (domingo 19 de octubre): Inicia en la Iglesia del Carmen, pasa por el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. El recorrido sigue por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo en La Victoria. Se prevé un homenaje en el Palacio de Justicia. Termina con el retorno y descanso en Las Nazarenas.
  • Cuarta salida (domingo 26 de octubre): En la visita histórica al Callao con el Nazareno Móvil, el anda recorrerá la av. Nicolás de Piérola, av. Óscar R. Benavides, av. Tingo María, av. Mariano H. Cornejo, av. Universitaria y av. La Marina. Realizará visitas por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, y finalizará en el Cercado de Lima.
  • Quinta salida (martes 28 de octubre): Durante este recorrido se visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La ruta contempla la av. Tacna, av. Nicolás de Piérola, av. Alfonso Ugarte, av. Venezuela, av. Garcilaso de la Vega, y los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto.
  • Sexta y última salida (sábado 1 de noviembre): En esta ocasión el anda circulará por la av. Tacna, el jr. Callao, el jr. Chancay y la av. Emancipación.

