Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: todos los detalles sobre el primer recorrido del Cristo moreno

Hoy, 4 de octubre de 2025, Lima será el epicentro de la primera procesión del Señor de los Milagros, uno de los actos religiosos más emblemáticos del país. El recorrido de la venerada imagen partirá desde la iglesia Las Nazarenas, ubicada en la avenida Tacna, en pleno Centro Histórico de Lima, según informaron los organizadores de la Hermandad del Señor de los Milagros.
El evento, denominado “Levantada mundial”, alcanzará un carácter inédito al reunir a 52 hermandades provenientes tanto del Perú como del extranjero. Esta jornada busca unir a devotos de distintas partes del mundo en torno a una misma tradición, conectando congregaciones de Lima con comunidades internacionales que veneran la imagen.
A las 12 p. m., el cardenal Carlos Castillo hará sonar la campana frente al altar mayor del templo. Este acto simbólico servirá como la señal esperada para que, de forma simultánea en diferentes ciudades, las agrupaciones participantes eleven el anda del Señor de los Milagros, creando así un momento de comunión global.
Este sábado 4 de octubre, miles de fieles acompañarán la imagen del Señor de los Milagros durante su recorrido desde el Santuario de las Nazarenas, atravesando los puntos tradicionales del Centro de Lima. La procesión representa una de las manifestaciones religiosas más convocantes del país y atrae a visitantes de diversas regiones que llegan exclusivamente para sumarse a la tradición.
Las autoridades han recomendando estar atentos a las fuentes oficiales para conocer los desvíos dispuestos para esta jornada.
La imagen recorrerá la avenida Tacna, continuará por la avenida Emancipación, seguirá por los jirones Chancay y Conde de Superunda, para finalmente regresar por la avenida Tacna hacia el Santuario.
La procesión del Señor de los Milagros tendrá este año seis salidas, cada una con recorridos establecidos por diferentes sectores de Lima y Callao. El cronograma oficial detalla la hora de inicio, trayectos y puntos clave que visitará la imagen del Cristo Moreno.
La Iglesia Las Nazarenas se ubica en la avenida Tacna, en el Centro Histórico de Lima, y es uno de los principales templos de peregrinación del Perú. Su historia se relaciona directamente con la imagen del Señor de los Milagros. Durante el siglo XVII, en el lugar existía una cofradía de esclavos angoleños, quienes pintaron en uno de los muros una imagen de Cristo crucificado.
Tras el terremoto de 1655, el mural permaneció intacto, lo que generó un creciente fervor popular. En respuesta, se construyó un primer santuario, que con el tiempo fue ampliado hasta convertirse en la iglesia actual. El templo ha sido centro y punto de partida de la procesión del Señor de los Milagros desde el siglo XVIII. Administrada por la Congregación de los Misioneros Nazarenos, la iglesia es visitada cada año por miles de fieles peruanos y extranjeros.
El Señor de los Milagros es una imagen religiosa de Cristo crucificado, venerada en el Perú y en comunidades peruanas alrededor del mundo. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando un esclavo angoleño pintó la figura de Jesucristo en las paredes de un templo en Lima. Tras sobrevivir a varios terremotos, la imagen adquirió fama de milagrosa y se convirtió en el centro de una de las procesiones católicas más grandes de Latinoamérica.
Cada octubre, miles de fieles acompañan la imagen por las calles de Lima, vestidos con hábitos morados y ofreciendo oraciones. La devoción al Señor de los Milagros trasciende lo religioso y se integra en la identidad cultural peruana, reuniendo a feligreses de distintas generaciones y regiones. Además, la festividad promueve valores de fe, esperanza y solidaridad entre los creyentes.