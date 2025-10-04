Perú

Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: todos los detalles sobre el primer recorrido del Cristo moreno

Cientos de fieles llegan a la iglesia Las Nazarenas para la misa matutina y aguardar la salida del anda que recorrerá el Centro de Lima

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
El Señor de los Milagros
El Señor de los Milagros recorrerá el Centro de Lima este 4 de octubre.

Hoy, 4 de octubre de 2025, Lima será el epicentro de la primera procesión del Señor de los Milagros, uno de los actos religiosos más emblemáticos del país. El recorrido de la venerada imagen partirá desde la iglesia Las Nazarenas, ubicada en la avenida Tacna, en pleno Centro Histórico de Lima, según informaron los organizadores de la Hermandad del Señor de los Milagros.

El evento, denominado “Levantada mundial”, alcanzará un carácter inédito al reunir a 52 hermandades provenientes tanto del Perú como del extranjero. Esta jornada busca unir a devotos de distintas partes del mundo en torno a una misma tradición, conectando congregaciones de Lima con comunidades internacionales que veneran la imagen.

A las 12 p. m., el cardenal Carlos Castillo hará sonar la campana frente al altar mayor del templo. Este acto simbólico servirá como la señal esperada para que, de forma simultánea en diferentes ciudades, las agrupaciones participantes eleven el anda del Señor de los Milagros, creando así un momento de comunión global.

13:49 hsHoy

Procesión del Señor de los Milagros: calles y avenidas que estarán cerradas durante el primer recorrido del Cristo Moreno

El recorrido anual del Señor de los Milagros recorrerá el centro histórico de Lima, por lo que se modificará las rutas de transporte público

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Este sábado 4 de octubre, miles de fieles acompañarán la imagen del Señor de los Milagros durante su recorrido desde el Santuario de las Nazarenas, atravesando los puntos tradicionales del Centro de Lima. La procesión representa una de las manifestaciones religiosas más convocantes del país y atrae a visitantes de diversas regiones que llegan exclusivamente para sumarse a la tradición.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Procesión del Señor de Los Milagros: todo lo que debes saber de la primera ‘Levantada mundial’ hoy sábado 4 de octubre

La imagen del Cristo Moreno reunirá a miles de fieles en el Centro Histórico de Lima y otras ciudades del mundo en simultáneo

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Fieles llegan a las Nazarenas para presenciar la salida del Señor de los Milagros | RPP TV

La ciudad de Lima se prepara para recibir la primera edición de la “Levantada mundial” del Señor de los Milagros, evento que tendrá lugar este sábado 4 de octubre de 2025. La jornada inicia desde la histórica iglesia Las Nazarenas, situada en la avenida Tacna, donde miles de fieles acompañarán el inicio del recorrido tradicional por el Centro Histórico de Lima.

Leer la nota completa
12:43 hsHoy

Procesión del Señor de los Milagros: Link para seguir En Vivo la primera salida del Cristo Moreno

Una de las acciones más esperadas de esta fecha es la ‘levantada mundial’, una acción colectiva donde se alzará el anda de la sagrada imagen

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Octubre llega con la esperada
Octubre llega con la esperada procesión del Señor de los Milagros y, para disfrutarla al máximo, las autoridades comparten consejos prácticos que ayudarán a proteger a los fieles y sus familias durante este evento multitudinario (Andina)

Lima recibirá este año seis recorridos oficiales de la procesión del Señor de los Milagros, una cita que conecta a miles de fieles dentro y fuera del país. Figuras de la Iglesia y representantes de diferentes congregaciones participarán en una iniciativa inédita que involucra a comunidades de cinco países, tanto de América Latina como de Europa. Entre los puntos destacados del cronograma aparece la “levantada mundial”, una acción colectiva prevista para el sábado 4 de octubre.

Leer la nota completa
12:33 hsHoy

Fieles llegan a Las Nazarenas

Aunque la imagen del Señor de los Milagros saldrá recién al mediodía, cientos de devotos van llegando al Centro de Lima para participar de la procesión. Las autoridades han recomendando estar atentos a las fuentes oficiales para conocer los desvíos dispuestos para esta jornada.

Fieles llegan a las Nazarenas para presenciar la salida del Señor de los Milagros | RPP TV
12:31 hsHoy

Ruta del primer recorrido

La imagen recorrerá la avenida Tacna, continuará por la avenida Emancipación, seguirá por los jirones Chancay y Conde de Superunda, para finalmente regresar por la avenida Tacna hacia el Santuario.

12:24 hsHoy

Procesión Señor de los Milagros este sábado 04 de octubre: rutas, hora de salida y todos los detalles que debes saber

La imagen sagrada recorrerá las principales calles del Centro de Lima en su primer recorrido de octubre

Por Alejandro Aguilar

Miles de fieles acompañan el
Miles de fieles acompañan el recorrido del Señor de los Milagros por las calles de Lima en el mes morado - Créditos: Andina.

La procesión del Señor de los Milagros tendrá este año seis salidas, cada una con recorridos establecidos por diferentes sectores de Lima y Callao. El cronograma oficial detalla la hora de inicio, trayectos y puntos clave que visitará la imagen del Cristo Moreno.

Leer la nota completa
12:22 hsHoy

Epicentro de la devoción

Iglesia Las Nazarenas en el
Iglesia Las Nazarenas en el Centro de Lima.

La Iglesia Las Nazarenas se ubica en la avenida Tacna, en el Centro Histórico de Lima, y es uno de los principales templos de peregrinación del Perú. Su historia se relaciona directamente con la imagen del Señor de los Milagros. Durante el siglo XVII, en el lugar existía una cofradía de esclavos angoleños, quienes pintaron en uno de los muros una imagen de Cristo crucificado.

Tras el terremoto de 1655, el mural permaneció intacto, lo que generó un creciente fervor popular. En respuesta, se construyó un primer santuario, que con el tiempo fue ampliado hasta convertirse en la iglesia actual. El templo ha sido centro y punto de partida de la procesión del Señor de los Milagros desde el siglo XVIII. Administrada por la Congregación de los Misioneros Nazarenos, la iglesia es visitada cada año por miles de fieles peruanos y extranjeros.

12:18 hsHoy

El Cristo moreno

Octubre llega con la esperada
Octubre llega con la esperada procesión del Señor de los Milagros y, para disfrutarla al máximo, las autoridades comparten consejos prácticos que ayudarán a proteger a los fieles y sus familias durante este evento multitudinario (Andina)

El Señor de los Milagros es una imagen religiosa de Cristo crucificado, venerada en el Perú y en comunidades peruanas alrededor del mundo. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando un esclavo angoleño pintó la figura de Jesucristo en las paredes de un templo en Lima. Tras sobrevivir a varios terremotos, la imagen adquirió fama de milagrosa y se convirtió en el centro de una de las procesiones católicas más grandes de Latinoamérica.

Cada octubre, miles de fieles acompañan la imagen por las calles de Lima, vestidos con hábitos morados y ofreciendo oraciones. La devoción al Señor de los Milagros trasciende lo religioso y se integra en la identidad cultural peruana, reuniendo a feligreses de distintas generaciones y regiones. Además, la festividad promueve valores de fe, esperanza y solidaridad entre los creyentes.

Temas Relacionados

Señor de los MilagrosProcesión del Señor de los MilagrosCentro de LimaCristoperu-noticias

Últimas noticias

Ordenan prisión preliminar para mujer que mató a su esposo y dejó cuerpo en la maletera en Breña: así narró el asesinato a la PNP

La mujer es investigada por el presunto delito de parricidio en agravio de Alexander Valverde. Esta se centra en las circunstancias precisas que llevaron al hallazgo del cadáver y en la participación de la principal sospechosa

Ordenan prisión preliminar para mujer

Hija de Christian Domínguez revela que no ve a su papá hace 4 meses: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí"

La joven utilizó un ‘live’ en redes sociales para compartir que no mantiene contacto alguno con el cantante y que la ausencia se repite desde su infancia, señalando además falta de apoyo emocional y presencia paterna

Hija de Christian Domínguez revela

Kira Alcarraz contrató a la novia de su hijo y amenaza a periodista que la cuestionó: ¿Qué sanciones legales podría enfrentar?

La parlamentaria de Podemos Perú admitió haber propuesto a Diana Alani de la Cruz Flores, pareja de su hijo Yarcino Yorch Villegas Alcarraz, en un cargo de confianza en su despacho

Kira Alcarraz contrató a la

“Hemos decidido no entrenar”, la drástica medida de Christian Cueva y jugadores de Emelec tras falta de pago

El plantel decidió entrar en huelga por impagos, el club ecuatoriano aseguró que realizó los abonos mediante comunicado. Sin embargo, los futbolistas desmintieron esa información y siguen en pie de lucha

“Hemos decidido no entrenar”, la

Retiro AFP 2025: estas son las fechas para solicitar el retiro si tu DNI finaliza en 3

El cronograma definido por la Asociación de AFP distribuye las fechas para las solicitudes de acuerdo con el último dígito del documento nacional de identidad

Retiro AFP 2025: estas son

ÚLTIMAS NOTICIAS

La nueva normativa fintech en

La nueva normativa fintech en Latinoamérica: qué cambiará en tus pagos y cuentas

El sube y baja de las criptomonedas: así se ha movido su valor

Pampita reavivó el escándalo entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi: “Hay versiones encontradas”

Elecciones 2025, en vivo: todo lo que hay que saber sobre los comicios legislativos

Códigos de Free Fire para hoy 4 de octubre de 2025: canjea gratis diamantes, skins y más recompensas

INFOBAE AMÉRICA

Lula impulsa exenciones fiscales y

Lula impulsa exenciones fiscales y nuevos programas sociales rumbo a 2026 mientras la oposición brasileña sigue sin un candidato definido

Francia aseguró que la respuesta de Hamas al plan de Trump “permite avanzar hacia el fin de la guerra” en Gaza

Giorgia Meloni afirmó que el mundo tiene el deber de aceptar el plan de Donald Trump para Gaza

Israel avanza en los preparativos para la primera fase del plan de Trump en Gaza

El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH dijo que el plan de paz para Gaza representa una “oportunidad vital”

DEPORTES

Franco Colapinto largará 18° en

Franco Colapinto largará 18° en el exigente circuito callejero del Gran Premio de Singapur

Los Pumas buscan cerrar el Rugby Championship con un golpe ante los poderosos Springboks

“No son sandías, no me molestan para jugar”: una tenista se operó los senos y explicó los motivos

Ricardo Juncos, a fondo: la chance de que Canapino corra las 500 de Indianápolis, su charla con Varrone y ¿la IndyCar llega a la Argentina?

Fue vendido al campeón de la Libertadores, presionó para jugar el Mundial Sub 20 y hoy luce la 10 de la Selección: “Era su sueño”