Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: todos los detalles sobre el primer recorrido del Cristo moreno

El Señor de los Milagros recorrerá el Centro de Lima este 4 de octubre.

Hoy, 4 de octubre de 2025, Lima será el epicentro de la primera procesión del Señor de los Milagros, uno de los actos religiosos más emblemáticos del país. El recorrido de la venerada imagen partirá desde la iglesia Las Nazarenas, ubicada en la avenida Tacna, en pleno Centro Histórico de Lima, según informaron los organizadores de la Hermandad del Señor de los Milagros.

El evento, denominado “Levantada mundial”, alcanzará un carácter inédito al reunir a 52 hermandades provenientes tanto del Perú como del extranjero. Esta jornada busca unir a devotos de distintas partes del mundo en torno a una misma tradición, conectando congregaciones de Lima con comunidades internacionales que veneran la imagen.

A las 12 p. m., el cardenal Carlos Castillo hará sonar la campana frente al altar mayor del templo. Este acto simbólico servirá como la señal esperada para que, de forma simultánea en diferentes ciudades, las agrupaciones participantes eleven el anda del Señor de los Milagros, creando así un momento de comunión global.