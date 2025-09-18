Perú

Isabel Acevedo no confía en el cambio de Christian Domínguez tras romance con Karla Tarazona: “¿Ustedes le creen?"

La popular ‘Chabelita’ volvió a Perú y no pudo ser ajena a la situación amorosa de su expareja

Isabel Acevedo no confía en el cambio de Christian Domínguez tras romance con Karla Tarazona

El reciente regreso de Isabel Acevedo a Perú ha coincidido con la reaparición pública del vínculo entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, situación que la llevó a responder sobre el presente amoroso de su expareja. La popular Chabelita fue abordada por las cámaras de América Hoy, donde respondió con firmeza y dejó en claro su postura sobre el asunto.

Consultada por el nuevo romance entre Domínguez y Tarazona, Acevedo expresó: “Está bien. Ya han pasado tantos años, yo estoy casada y no voy a opinar de otras personas, la verdad, porque no es lo adecuado”. Enfatizó que su atención está centrada en su propia vida: “Él ya está en su vida, que sea feliz, como siempre lo he dicho, yo estoy tranquila y estoy enfocada en mí”.

Ante la pregunta sobre si le sorprendía la noticia, la bailarina sostuvo: “La verdad que no. Por respeto a mi esposo, ya estoy en otra etapa de mi vida. Ya han pasado casi 7 años, ya lo superé”. Con ello, remarcó su distancia respecto a eventos pasados y su disposición a no involucrarse en controversias del entorno mediático.

El momento más esperado de la entrevista llegó cuando se le planteó si confiaba en un verdadero cambio de Christian Domínguez, quien ha sido señalado por distintos episodios de infidelidad a lo largo de los años.

Acevedo optó por responder con una cuota de humor: “¿Ustedes le creen? Si tú le crees, ya pues... No sé, hay que preguntarle a Vania, ella sí responde”. La mención a Vania Bludau, otra expareja del cantante, dejó en claro el escepticismo de Acevedo ante la transformación del artista.

La llegada de Acevedo a Lima y sus declaraciones se producen luego de casi ocho años desde la polémica ruptura entre Domínguez y Tarazona, en la que se la acusó de haberse involucrado en la relación. Hoy, la bailarina subraya que esa etapa pertenece al pasado y que ni su situación actual ni su perspectiva de vida pasan por exponer posicionamientos sobre terceros.

Isabel Acevedo se casó en el 2023

Isabel Acevedo contrajo matrimonio civil con Rodney Rodríguez en una ceremonia íntima celebrada en Estados Unidos el 4 de marzo de 2023. La bailarina y exintegrante de realitys compartió detalles del enlace a través de sus redes sociales, difundiendo un video en el que ambos posan con sus atuendos de novios. El matrimonio marcó un nuevo capítulo en la vida de Acevedo, quien había finalizado su relación con Christian Domínguez antes de comenzar esta etapa junto a Rodríguez.

La pareja se comprometió en 2022 durante un viaje a México, aunque el compromiso se mantuvo privado durante varios meses. Según contó Acevedo en su momento, recibió la propuesta de matrimonio en la Isla Mujeres. En la fecha de su boda civil, la bailarina mostró a sus seguidores parte de los preparativos, incluyendo su maquillaje y peinado.

Isabel Acevedo se casó. (Instagram)
Isabel Acevedo se casó. (Instagram)

El evento estuvo rodeado de muestras de apoyo y felicitaciones de amigos, seguidores y familiares en redes sociales. Acevedo lució un vestido blanco y un bouquet de rosas rojas, mientras que Rodríguez optó por un esmoquin azul. Entre las manifestaciones públicas estuvo la madre de la bailarina, quien señaló que también habría una celebración religiosa en Perú debido a las nacionalidades de los novios.

Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez se conocieron a inicios de 2022 y desde ese momento compartieron públicamente su relación. El enlace en Estados Unidos representa un hecho concluido en la vida de la bailarina, quien desde 2023 está casada y ha dejado atrás las polémicas de su pasado sentimental.

