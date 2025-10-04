Señor de los Milagros: cuánto pesa el anda del Cristo moreno que recorrerá Lima y otras ciudades del mundo

Peso del anda del Señor de los Milagros y cuánto carga cada uno de los fieles. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

El tradicional anda del Señor de los Milagros es uno de los elementos centrales de las procesiones que recorren las calles del Cercado de Lima cada octubre. De acuerdo con la Hermandad del Señor de los Milagros, la imponente estructura alcanza alrededor de 1,4 toneladas y requiere el esfuerzo conjunto de 34 cargadores en cada tramo de su recorrido.

A pesar de la magnitud del peso, los miembros de la hermandad insisten en que el reto fundamental para quienes portan el anda no es físico. Según declaró José Luis Toledo, mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros, a ACI Prensa, “el perfil más importante [del cargador] es la fe y devoción a nuestro Señor de los Milagros”.

La organización interna de la hermandad responde a un esquema preciso. Toledo precisó que la hermandad cuenta con 20 cuadrillas de aproximadamente 200 hermanos cada una, divididas en 5 sectores. Cada cuadrilla toma su turno en el recorrido, lo que facilita un reparto equitativo del esfuerzo físico.

La designación de los cargadores se rige por la estatura de los integrantes. “Los más altos están en el primer sector y los más bajos en el tercero”, explicó Toledo en declaraciones recogidas por ACI Prensa. Así, los 34 cargadores se disponen de la siguiente forma: 17 levantan el anda en primer turno y los otros 17 reemplazan inmediatamente después, lo que permite una transición armónica durante la procesión.

Un análisis realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), liderado por la física María Elena López, registró una variación del peso del anda entre 900 y 990 kilos. El estudio detalla que, si la estructura pesa 900 kilos, cada cargador sostiene aproximadamente 25,25 kilos, mientras que si pesa 990 kilos, el peso por persona asciende a 30 kilos. Estos valores reflejan el desafío físico que implica cargar el anda a lo largo del extenso recorrido, uno de los más importantes de la religiosidad limeña.

La dimensión del esfuerzo queda enmarcada por la fe y el sentido comunitario que marca el andar colectivo del Señor de los Milagros, en una tradición capaz de movilizar a miles de personas cada año en Lima y otras ciudades del mundo.

‘Levantada mundial’

Fieles llegan a las Nazarenas para presenciar la salida del Señor de los Milagros | RPP TV

La ciudad de Lima vive este sábado 4 de octubre de 2025 la primera “Levantada mundial” del Señor de los Milagros, evento que inaugura una nueva etapa para una de las celebraciones religiosas más representativas del Perú, según informó Infobae. La jornada comenzó en la centenaria iglesia Las Nazarenas, en la avenida Tacna, donde miles de fieles acudieron para presenciar el inicio del recorrido tradicional por el Centro Histórico de Lima.

Este año, por primera vez, la “Levantada mundial” reunió a 52 hermandades procedentes de diversas regiones del Perú y del extranjero. De acuerdo con los organizadores, a las 12 p. m., el cardenal Carlos Castillo hizo sonar la campana frente al altar mayor, señal que sincronizó, en tiempo real, el inicio del levantamiento del anda sagrada en distintas ciudades alrededor del mundo. Agrupaciones de Europa, Estados Unidos y América Latina se sumaron con celebraciones paralelas, reforzando el carácter internacional de la devoción.

La misa y procesión de este sábado marcaron un hito, con controles de seguridad y cierres viales en zonas cercanas. Infobae destaca que esta devoción también se replica en ciudades como Nueva York, Madrid, Buenos Aires y Sídney, reflejando su alcance global.