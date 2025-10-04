Perú

Procesión del Señor de los Milagros en Trujillo: horarios, rutas y todo lo que se sabe

En la ciudad de la eterna primavera, la Hermandad del Seor de los Milagros de Trujillo también han organizado procesiones y misas en honor al ‘Cristo Moreno’

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Foto: Hermandad del Señor de
Foto: Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo

Como cada año, en octubre, Perú celebra al Señor de los Milagros con las tradicionales procesiones. Sin embargo, si bien el recorrido principal se realiza en Lima, otras ciudades también se unen a esta actividad tradicional.

Ese es el caso de la Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo, que ha preparado un programa especial para el mes morado. El itinerario incluye peregrinaciones, procesiones, misas y salidas solemnes eucarísticas.

Cronograma de procesión en Trujillo

De acuerdo con La República, este es el cronograma para este sábado 4 y miércoles 8 de octubre, en la provincia de Trujillo:

4 de octubre

  • 17:30 horas: Misa en honor al ‘Cristo Moreno’ ofrecida por el Grupo de Sahumadoras de la Hermandad del Señor de los Milagros.
  • Salida a las 18:30 horas desde el Templo de Santo Domingo, para recorrer: Jr. Bolognesi, Jr. Pizarro (Centro del Adulto Mayor, Palacio Municipal de Trujillo), Jr. Orbegoso, Basílica Catedral de Trujillo, Jr. Independencia, Jr. Gamarra (Banco Interbank, SUNAT, Banco de Crédito del Perú, Banco Continental), Jr. Bolivia, (corte Superior de Justicia de la Libertad, Iglesia San Agustín), Pje. San Agustín (SATT, Mercado Central), Jr. Ayacucho (IE Santa Rosa, La Curacao Trujillo, Iglesia San Lorenzo) y Colón.
  • Ingreso al Monasterio de Nuestra Señora del Carmen para pernoctar.

5 de octubre

  • Misa a las 19:00 horas en honor al Señor de los Milagros. La dan la comunidad de madres carmelitas de la ciudad.
  • Salida de la imagen a las 20:30 horas, desde Monasterio de Nuestra Señora del Carmen, para pasar por: Jr. Colón, Jr. Bolívar, Jr. Esteve (Plazuela El Recreo, Coliseo Inca, Iglesia Santa Rosa), Jr. Sam Martín, Jr. Colón, Jr. Zepita (Universidad Católica, Iglesia Santa Ana), Jr. Diego de Almagro (Banco de la Nación, II Magro Peru, Palacio Municipal, Auditorio Cesar Vallejo), Jr. Independencia, Jr. Bolognesi.
  • Ingreso al Templo Santo Domingo.
La Hermandad del Señor de
La Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo también realizará una procesión

Misa: 6 de octubre

  • Misa a las 19:00 horas de acción de gracias al Señor de los Milagros. La da la Rama de Varones del Señor de los Milagros de Trujillo.

Misa: 7 de octubre

  • Misa a las 19:00 horas de fiesta en honor a la Santísima Virgen del Rosario.

Misa: 8 de octubre

  • Misa al mediodía en acción de gracias al Señor de los Milagros. La ofrece la Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo.

La procesión en Lima

La procesión del Señor de los Milagros contará este año con seis salidas programadas, cuyos trayectos han sido definidos por sectores específicos de Lima y Callao. El cronograma oficial proporciona horarios de inicio y describe las rutas y puntos clave por donde avanzará la imagen del Cristo Moreno.

Esta información permite a los fieles organizar su participación y facilita a las autoridades municipales y policiales la implementación de operativos para salvaguardar la seguridad y el orden durante los días de la manifestación religiosa, que congrega a miles en los principales distritos de la capital.

La edición 2025 incorpora una novedad que ha captado la atención de la comunidad: la presencia de 52 hermandades nacionales e internacionales en la denominada ‘levantada mundial’ del Cristo de Pachacamilla.

Este acto será coordinado por el cardenal Castillo, quien al mediodía dará el toque de campana que indicará a las congregaciones de diversos países el momento de alzar el anda con la sagrada imagen de manera sincronizada.

Temas Relacionados

Señor de los MilagrosTrujilloProcesión del Señor de los Milagrosperu-noticias

Más Noticias

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista en un video en redes sociales: “Tocan a una, tocan a todas...Sino, lo estampamos”

La representante de Podemos Perú reaccionó de forma agresiva cuando una periodista le preguntó por contrataciones a personas cercanas a su hijo en su despacho

Kira Alcarraz se burla de

Ascensos en las Fuerzas Armadas 2026: lista oficial de vacantes para el Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra

El Ministerio de Defensa del Perú ha oficializado la declaratoria de vacantes para los ascensos. Conoce todos los detalles de las carreras profesionales

Ascensos en las Fuerzas Armadas

Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025: fecha, horario y canal de transmisión del concurso de belleza

La modelo peruana Flavia López buscará dejar el nombre del país en alto en la final de Miss Grand International 2025. Conoce todos los detalles de la ceremonia aqui

Flavia López en el Miss

La lucha por la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo se definen los cupos en el nuevo formato de la Liga 1 2025?

Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC también están luchando por su clasificación al torneo internacional. Conoce los criterios para determinar las etapas en el nuevo formato del campeonato nacional

La lucha por la Copa

Detienen a sujeto implicado en la muerte de un niño durante ataque a una combi en Independencia

La PNP capturó a Junior Lázaro Miraval Sobrado, a quien lo vinculan con la banda ‘La Nueva Generación de Payet’ dedicada a la extorsión de empresas de transporte urbano, mototaxis y discotecas en la zona norte de Lima

Detienen a sujeto implicado en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kira Alcarraz se burla de

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista en un video en redes sociales: “Tocan a una, tocan a todas...Sino, lo estampamos”

La tesis de Patricia Benavides sí existe y tiene más de 85% de presunto plagio, según Turnitin

Kira Alcarraz contrató a la novia de su hijo y amenaza a periodista que la cuestionó: ¿Qué sanciones legales podría enfrentar?

Kira Alcarraz amenaza a periodista tras consultarle por contratación de la pareja de su hijo: “No estarías viva”

Elecciones 2026: plazo máximo para renuncias de autoridades y altos cargos es el 13 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Flavia López en el Miss

Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025: fecha, horario y canal de transmisión del concurso de belleza

Hija de Christian Domínguez revela que no ve a su papá hace 4 meses: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí"

Johana Cubillas hace las paces con Juan Ichazo luego que aceptara firmar el permiso de viaje a sus hijos

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Tengo estómago”

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón

DEPORTES

La lucha por la Copa

La lucha por la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo se definen los cupos en el nuevo formato de la Liga 1 2025?

Pedro Díaz en exclusiva con Infobae: la felicidad por el llamado de la selección nacional, el proyecto Cusco FC y cómo la Copa Perú lo forjó

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

“Hemos decidido no entrenar”, la drástica medida de Christian Cueva y jugadores de Emelec tras falta de pago

Canal TV exclusivo que transmitirá Atenea Open 2025: partidos de Universitario, Perú Sub 19, Géminis y Atlético Atenea