Procesión del Señor de los Milagros en Trujillo: horarios, rutas y todo lo que se sabe

Foto: Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo

Como cada año, en octubre, Perú celebra al Señor de los Milagros con las tradicionales procesiones. Sin embargo, si bien el recorrido principal se realiza en Lima, otras ciudades también se unen a esta actividad tradicional.

Ese es el caso de la Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo, que ha preparado un programa especial para el mes morado. El itinerario incluye peregrinaciones, procesiones, misas y salidas solemnes eucarísticas.

Cronograma de procesión en Trujillo

De acuerdo con La República, este es el cronograma para este sábado 4 y miércoles 8 de octubre, en la provincia de Trujillo:

4 de octubre

17:30 horas: Misa en honor al ‘Cristo Moreno’ ofrecida por el Grupo de Sahumadoras de la Hermandad del Señor de los Milagros.

Salida a las 18:30 horas desde el Templo de Santo Domingo, para recorrer: Jr. Bolognesi, Jr. Pizarro (Centro del Adulto Mayor, Palacio Municipal de Trujillo), Jr. Orbegoso, Basílica Catedral de Trujillo, Jr. Independencia, Jr. Gamarra (Banco Interbank, SUNAT, Banco de Crédito del Perú, Banco Continental), Jr. Bolivia, (corte Superior de Justicia de la Libertad, Iglesia San Agustín), Pje. San Agustín (SATT, Mercado Central), Jr. Ayacucho (IE Santa Rosa, La Curacao Trujillo, Iglesia San Lorenzo) y Colón.

Ingreso al Monasterio de Nuestra Señora del Carmen para pernoctar.

5 de octubre

Misa a las 19:00 horas en honor al Señor de los Milagros. La dan la comunidad de madres carmelitas de la ciudad.

Salida de la imagen a las 20:30 horas, desde Monasterio de Nuestra Señora del Carmen, para pasar por: Jr. Colón, Jr. Bolívar, Jr. Esteve (Plazuela El Recreo, Coliseo Inca, Iglesia Santa Rosa), Jr. Sam Martín, Jr. Colón, Jr. Zepita (Universidad Católica, Iglesia Santa Ana), Jr. Diego de Almagro (Banco de la Nación, II Magro Peru, Palacio Municipal, Auditorio Cesar Vallejo), Jr. Independencia, Jr. Bolognesi.

Ingreso al Templo Santo Domingo.

La Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo también realizará una procesión

Misa: 6 de octubre

Misa a las 19:00 horas de acción de gracias al Señor de los Milagros. La da la Rama de Varones del Señor de los Milagros de Trujillo.

Misa: 7 de octubre

Misa a las 19:00 horas de fiesta en honor a la Santísima Virgen del Rosario.

Misa: 8 de octubre

Misa al mediodía en acción de gracias al Señor de los Milagros. La ofrece la Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo.

La procesión en Lima

La procesión del Señor de los Milagros contará este año con seis salidas programadas, cuyos trayectos han sido definidos por sectores específicos de Lima y Callao. El cronograma oficial proporciona horarios de inicio y describe las rutas y puntos clave por donde avanzará la imagen del Cristo Moreno.

Esta información permite a los fieles organizar su participación y facilita a las autoridades municipales y policiales la implementación de operativos para salvaguardar la seguridad y el orden durante los días de la manifestación religiosa, que congrega a miles en los principales distritos de la capital.

La edición 2025 incorpora una novedad que ha captado la atención de la comunidad: la presencia de 52 hermandades nacionales e internacionales en la denominada ‘levantada mundial’ del Cristo de Pachacamilla.

Este acto será coordinado por el cardenal Castillo, quien al mediodía dará el toque de campana que indicará a las congregaciones de diversos países el momento de alzar el anda con la sagrada imagen de manera sincronizada.